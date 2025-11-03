Кемерово - это не только угольная столица, но и культурный центр Сибири. На экскурсии вы посетите Мемориал воину-освободителю, где увидите копию берлинского памятника. Прогуляетесь по кварталу Юстиции, узнаете о жизни

Сперанского. В парке Олимпийской славы полюбуетесь современными спортивными сооружениями. Памятники Петру I и Александру III, созданные Зурабом Церетели, дополнят ваш культурный маршрут. Путешествие на автомобиле позволит вам насладиться комфортом и увидеть все главные достопримечательности

Ваш гид в Кемерово

Описание экскурсии

Мемориал Воину-освободителю. Вы оцените точную копию берлинского оригинала, открытого в Трептов-парке в 1949 году.

Квартал Юстиции. Необычные здания в центре города подчёркивают самобытность сибирского зодчества. Здесь же находится памятник Сперанскому — выдающемуся общественному и государственному деятелю 19 века.

Парк Олимпийской славы. Мы погуляем по ухоженной территории, рассматривая современные спортивные сооружения и не только. Вы увидите Ледовый дворец, «Кузбасс-Арену», Фиджитал-центр, Московскую площадь и Новую набережную Томи.

Проедем по историческому центру города и заглянем на главные парадные улицы. Насладимся архитектурными шедеврами в стиле сталинского ампира, создающие особую атмосферу.

Памятники императорам Петру I и Александру III. Оба выполнены скульптором Зурабом Церетели.

Смотровая площадка города Кемерово, на которой установлена скульптура Эрнста Неизвестного «Память шахтёрам Кузбасса».

