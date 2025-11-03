Погрузитесь в атмосферу Кемерово, где история и современность сплетаются в уникальный культурный ландшафт
Кемерово - это не только угольная столица, но и культурный центр Сибири. На экскурсии вы посетите Мемориал воину-освободителю, где увидите копию берлинского памятника. Прогуляетесь по кварталу Юстиции, узнаете о жизни читать дальше
Сперанского. В парке Олимпийской славы полюбуетесь современными спортивными сооружениями. Памятники Петру I и Александру III, созданные Зурабом Церетели, дополнят ваш культурный маршрут.
Путешествие на автомобиле позволит вам насладиться комфортом и увидеть все главные достопримечательности
Мемориал Воину-освободителю. Вы оцените точную копию берлинского оригинала, открытого в Трептов-парке в 1949 году.
Квартал Юстиции. Необычные здания в центре города подчёркивают самобытность сибирского зодчества. Здесь же находится памятник Сперанскому — выдающемуся общественному и государственному деятелю 19 века.
Парк Олимпийской славы. Мы погуляем по ухоженной территории, рассматривая современные спортивные сооружения и не только. Вы увидите Ледовый дворец, «Кузбасс-Арену», Фиджитал-центр, Московскую площадь и Новую набережную Томи.
Проедем по историческому центру города и заглянем на главные парадные улицы. Насладимся архитектурными шедеврами в стиле сталинского ампира, создающие особую атмосферу.
Памятники императорам Петру I и Александру III. Оба выполнены скульптором Зурабом Церетели.
Смотровая площадка города Кемерово, на которой установлена скульптура Эрнста Неизвестного «Память шахтёрам Кузбасса».
Организационные детали
Поезда проходит на комфортабельном автомобиле Lada Granta (летом с кондиционером, зимой с печкой)
Экскурсию можно провести на вашем авто. В нём должно быть место для гида
Возможна аренда более вместительного и комфортного транспорта. Подробности уточняйте в переписке
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Сергей — ваш гид в Кемерово
Провёл экскурсии для 127 туристов
Меня зовут Сергей, я лицензированный гид в Кемерово. Провожу обзорные экскурсии для гостей города. С радостью покажу вам все знаковые места, раскрою их историю и поделюсь практическими рекомендациями местного жителя.
Фотографии от путешественников
Н
Нина
4 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия знакомьтесь,Кемерово! Экскурсовод Сергей отлично владеет материалом, очень интересно рассказывает о своем городе. Видно что человек любит и знает свой город. Интересно составлен маршрут экскурсии, даёт представление о городе. Были в Кемерово первый раз и хочется вернуться сюда ещё. Спасибо огромное Сергею!
В
Валерия
27 окт 2025
Прекрасная экскурсия, спасибо гиду Сергею!
М
Михаил
12 сен 2025
Экскурсия прошла на ура! Сергей отлично знает материал и преподносит его так, что слушаешь с удовольствием. Было очень интересно, увлекательно и познавательно. В городе был впервые, но благодаря экскурсии, есть желание вернуться сюда. Очень понравилось то что были подарены буклеты с ценной информацией, карта города. В автомобиле чисто и комфортно,Сергей хороший опытный водитель. Экскурсия превзошла мои ожидания. Однозначно рекомендую
Л
Лариса
7 сен 2025
Рекомендую. Для первого знакомства с городом это отличный маршрут и тайминг. Очень красивый город, и теплое отношение Сергея к истории и архитектуре города вовлекает в ми эти эмоции и слушателя. Все этапы заказа выполнены точно в согласованные сроки. Сергей ведет экскурсию хорошим русским языком, без воды и междометий. Рассказ логично выстроен, профессионально проработан: показано много дополнительных иллюстративных материалов, карт, фотографий.
Подопригора
7 сен 2025
Все было отлично. Встретил у подь езда, подарили карту и буклет о Кемерово. Провели по все достопримечательностям. Много узнали интересного. Город очень расстроился. Спасибо за интересную экскурсию.
Т
Татьяна
27 авг 2025
Все очень понравилось!
Денис
26 авг 2025
Путешествовали по Сибири. Решили поехать на КУЗБАСС. Для нас раньше это были просто большие брутальные буквы. Взяли экскурсию на машине. Гид и водитель - Сергей. В этот день был дождь. читать дальше
Как нам повезло, понимаете сами))). Но, дождь не стал нам помехой, Сергей провез нас по всем значимым достопримечательностям Кемерово. Мы увидели всю мощь и масшабность города, его быстрое обновление! Получили массу интересных фактов и информации. Очень благодарны Сергею! Спасибо огромное, будем Вас рекомендовать всем своим знакомым, которые решат посетить столь красивый обновлённый брутальный КУЗБАСС! 😄👍
Сергей
23 авг 2025
Сергей продемонстрировал высокий профессионализм и глубокое знание истории родного края. Экскурсия получилась увлекательной и познавательной, каждый рассказ сопровождался интересными фактами и живыми примерами. Рекомендую Сергея всем, кто хочет увидеть Кемерово глазами местного жителя и влюбиться в этот город так же сильно, как сам экскурсовод. Спасибо Сергею за прекрасно проведенное время и массу новых впечатлений!
Виктор
20 авг 2025
Большое спасибо Сергею! Отличная ознакомительная экскурсия по городу Кемерово!
И
Ирина
19 авг 2025
Спасибо за экскурсию,
Наталья
17 авг 2025
Большое спасибо Сергею за проведённую экскурсию. Он за нами заехал, скорректировал, по нашей просьбе, маршрут. Очень понравилась манера изложения материала, речь очень грамотная, без всяких "э" и повторов. Всё понравилось
О
Ольга
31 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. Всё было чётко и понятно. Организатор хорошо знает город и хорошо водит машину. Показал самые интересные на наш взгляд достопримечательности города. Спасибо большое. Все очень понравилось. Удачи Вам.
Ю
Юлия
29 июл 2025
Мы выбрали Сергея в качестве экскурсовода и не прогодали. Нашей задачей было знакомство с городом и Сергей блестящие справился с этим. Немало важно, что, при осмотре достопримечательностей, мы перемещались на читать дальше
транспорте Сергея, что давало нам возможность полностью сосредоточиться на самой экскурсии, а также позволило посетить больше объектов, которые расположены в разных частях города. Сергей пунктуален. Все договорённости были выполнены. Сергей смело пошёл на эксперимент, смог адаптироваться под наши нужды, так как мы были с колясочником(хотя другой экскурсовод нам отказал). Также он подсказал нам какие объекты можно дополнительно посмотреть самостоятельно. Благодаря такой экскурсии мы очарованы городом. Спасибо, Сергей. Спасибо, Tripster.
А
Андрей
20 июл 2025
Прекрасно познакомились с Кемерово, увидели некоторые места с другой стороны (сами бы ни за что бы не догадались туда посмотреть) Сергей посоветовал ещё места для посещения.
Анна
22 июн 2025
Кемерово нас встретил солнечной погодой и отличным гидом. Интересная экскурсия на машине по основным местам города, многое увидили и узнали. Сергей все рассказал, показал, интересная подача материала. Однозначно рекомендую!!!
