Добро пожаловать в Кириллов: история и архитектура
Индивидуальная экскурсия по историческому Кириллову: живописные парки, старинные купеческие дома и величественный Кирилло-Белозерский монастырь
Индивидуальная экскурсия: В гостях у мастера корабельного дела
Увлекательное путешествие по частному музею, где вы узнаете о древних технологиях создания лодок
Музей-лавка Кирилловских купцовъ
Посетите уникальный музей-лавку в Кириллове и ощутите атмосферу дореволюционного времени. Узнайте о жизни купцов и традициях чаепития
- ААнна7 августа 2025Рядом с Кирилловым не очень много "светских" достопримечательностей, поэтому Галинские паруса - отличный вариант для детского путешествия. Чтобы не очень
- OOlga23 июля 2025Отличная экскурсия! Ребята 15 лет в восторге! Сказали, что еще раз хотели бы посетить музей. Евгений очень увлекательно и доступно доносит информацию. Узнали много интересных и познавательных фактов! Успехов и процветания музею! Обязательно вернемся снова.
