Экскурсии Кириллова об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Кириллове, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
Узнайте о Кирилле Белозерском и его монастыре, полюбуйтесь крепостными стенами и башнями, насладитесь красотой Сиверского озера
Начало: У монастыря
Завтра в 09:00
1 июн в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия в музей-лавку Кирилловских купцовъ
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в музей-лавку Кирилловских купцовъ
Купеческий быт, редкие вещи и история северного уездного города - в одном месте
Начало: В районе ул. Пролетарской
2 июн в 09:00
3 июн в 09:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.
Вдоль по Гостинодворской улице
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдоль по Гостинодворской улице
Путешествие по историческому центру Кириллова, где купеческие дома и памятники расскажут о прошлом и настоящем этого уникального города
Начало: У Казанского собора
2 июн в 12:00
9 июн в 14:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    6 мая 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Мы всякого повидали — с Трипстером у нас были и взлёты, и падения. Но встреча с Кирилло-Белозерским монастырём благодаря Надежде
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    стала настоящей жемчужиной в нашей коллекции экскурсий по разным городам и странам. Посещение монастыря завершало наш четырёхдневный тур по Вологодчине, и к тому времени мы уже успели увидеть и услышать немало интересного. Спокойная, красивая речь и доброжелательность Надежды сразу расположили к себе, а её искренняя любовь к родному краю создала особую атмосферу. Глубокая эрудиция, увлекательное, многослойное повествование о монастыре, его истории, архитектуре и людях заставили нас забыть о времени — и в конце мы с сожалением поняли, что экскурсия подошла к концу. Надежда с лёгкостью откликалась на любые наши вопросы, рассказывала о рыбе и рыбалке, об окрестных холмах, лесах и водной системе, а также о том, на что стоит обратить внимание в самом монастыре. В общем, неспешная прогулка вокруг монастыря доставила настоящее удовольствие всем: и гуманитарию, и технарю, и подростку-скептику, и даже нашей собачке, которая с удовольствием исследовала «культурные слои» у стен монастыря и на берегу озера. Надежда, вы — лучшая!

  • Л
    Лидия
    17 апреля 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Были с мужем и ребёнком 4 года. Экскурсовод очень подробно и интересно рассказывала материал. Обращала внимание и пыталась заинтересовать маленького
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    сорванца (ребёнок тоже остался доволен). Экскурсия спокойная, рассказывает история монастыря очень подробно. Экскурсовод ответила на все интересующие вопросы после окончания экскурсии. Нам понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Кириллову в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Кириллову в мае 2025
Сейчас в Кириллове в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 6670. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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