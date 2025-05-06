Индивидуальная
до 10 чел.
Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
Узнайте о Кирилле Белозерском и его монастыре, полюбуйтесь крепостными стенами и башнями, насладитесь красотой Сиверского озера
Начало: У монастыря
Завтра в 09:00
1 июн в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в музей-лавку Кирилловских купцовъ
Купеческий быт, редкие вещи и история северного уездного города - в одном месте
Начало: В районе ул. Пролетарской
2 июн в 09:00
3 июн в 09:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдоль по Гостинодворской улице
Путешествие по историческому центру Кириллова, где купеческие дома и памятники расскажут о прошлом и настоящем этого уникального города
Начало: У Казанского собора
2 июн в 12:00
9 июн в 14:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил6 мая 2025Мы всякого повидали — с Трипстером у нас были и взлёты, и падения. Но встреча с Кирилло-Белозерским монастырём благодаря Надежде
- ЛЛидия17 апреля 2025Были с мужем и ребёнком 4 года. Экскурсовод очень подробно и интересно рассказывала материал. Обращала внимание и пыталась заинтересовать маленького
Ответы на вопросы от путешественников по Кириллову в категории «История и архитектура»
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