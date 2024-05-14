1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Взглянуть на становлении монашеской жизни на Русском Севере через историю древних святынь
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
11 июня в 17:00
12 июня в 15:00
10 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гора Маура и Сокольский бор
Познакомиться с природными сокровищами национального парка «Русский Север»
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 14:00
11 июня в 17:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
Народные промыслы, природные красоты и религиозные памятники Вологодчины на автомобильной экскурсии
7 июля в 08:00
18 июля в 08:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
В гостях у мастера корабельного дела
Увлечённый энтузиаст и весёлая программа - в душевном частном музее в вологодской глубинке
Начало: В деревне Галинское (Череповецкий район Вологодско...
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
от 6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей14 мая 2024Была очень плохая погода, но мы даже не заметили. Выверенный маршрут, удачно подобранные перерывы, великолепная (я бы сказал академическая в
- ВВиолетта7 мая 2024Большое спасибо за замечательную экскурсию! Евгений -профессионал своего дела! Необыкновенный рассказчик! Мы провели вместе практически весь день. Посмотрели три монастыря.
- ААлексей1 мая 2024Нашим гидом была Надежда. Это суперпрофи, очень интересный рассказ, отличное знание предмета, заботливая и пунктуальная. Очень рекомендуем.
- ООльга9 апреля 2024Четко продуман план поездки, очень информативно и интересно. Предоставлены ответы на все наши вопросы. Очень понравилось, несмотря на погоду. Большое спасибо Ольге
- ММария17 августа 2023Спасибо гиду-мы были сложной командой!
- ТТатьяна14 августа 2023Ольга прекрасна. Экскурсией очень довольны. Все рассказывала очень подробно и интересно. Время пролетела незаметно. Еще хочу добавить, что Ольга отличный водитель и создает в машине комфортную обстановку. Огромное спасибо
- ННадежда13 августа 2023Побывали сегодня на экскурсии у Евгения, остались очень довольны. Гид коммуникабелен, отзывчив, любит свой край и много знает о нем. Мы были с мужем вдвоем на экскурсии, но, думаю, что т детям будет очень интересно.
- ККонстантин3 августа 2023Хотим выразить благодарность нашему гиду Евгению за очень интересную, подробную экскурсию, включившую в себя гору Маура и Сокольский бор. Мы узнали
- ЕЕлена19 июля 2023Съездили с Ольгой в поездку в Ферапонтово и Кириллов., нашли в ее лице экскурсовода, знающего и любящего свой край. Не
Ответы на вопросы от путешественников по Кириллову в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Кириллову в июне 2024
Сейчас в Кириллове в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 6 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии по окрестностям Кириллова и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август