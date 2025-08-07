Мои заказы

Необычные экскурсии по Кириллову

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные» в Кириллове, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
Узнайте о Кирилле Белозерском и его монастыре, полюбуйтесь крепостными стенами и башнями, насладитесь красотой Сиверского озера
Начало: У монастыря
14 дек в 09:00
15 дек в 12:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
На машине
8 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов: фрески Дионисия и монастыри
Путешествие из Вологды в Ферапонтово и Кириллов откроет вам богатства Вологодчины. Узнайте о промыслах, истории и культуре края
14 дек в 08:00
18 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Кириллов
Пешая
1.5 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Кириллов: история и архитектура
Индивидуальная экскурсия по историческому Кириллову: живописные парки, старинные купеческие дома и величественный Кирилло-Белозерский монастырь
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 12:00
11 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
В гостях у мастера корабельного дела
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: В гостях у мастера корабельного дела
Увлекательное путешествие по частному музею, где вы узнаете о древних технологиях создания лодок
Начало: В деревне Галинское (Череповецкий район Вологодско...
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия в музей-лавку Кирилловских купцовъ
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Музей-лавка Кирилловских купцовъ
Посетите уникальный музей-лавку в Кириллове и ощутите атмосферу дореволюционного времени. Узнайте о жизни купцов и традициях чаепития
Начало: В районе ул. Пролетарской
Завтра в 12:00
11 дек в 09:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    7 августа 2025
    В гостях у мастера корабельного дела
    Рядом с Кирилловым не очень много "светских" достопримечательностей, поэтому Галинские паруса - отличный вариант для детского путешествия. Чтобы не очень
    читать дальше

    утомлять детей монастырями и фресками, стоит заехать к Сергею. Для нашего шестилетнего участника эта поездка стала самой запоминающейся: много игр, самостоятельное катание на лодке-долбленке (пруд крошечный, поэтому совсем нестрашно), дистанционное управление моделями, даже из пушечки пострелял.

  • O
    Olga
    23 июля 2025
    Экскурсия в музей-лавку Кирилловских купцовъ
    Отличная экскурсия! Ребята 15 лет в восторге! Сказали, что еще раз хотели бы посетить музей. Евгений очень увлекательно и доступно доносит информацию. Узнали много интересных и познавательных фактов! Успехов и процветания музею! Обязательно вернемся снова.

