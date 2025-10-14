Мои заказы

Обзорные и познавательные экскурсии Кириллова

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Кириллове, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
Узнайте о Кирилле Белозерском и его монастыре, полюбуйтесь крепостными стенами и башнями, насладитесь красотой Сиверского озера
Начало: У монастыря
«И конечно, рассмотрите архитектурные памятники обители и познакомитесь с основными событиями её истории»
14 дек в 09:00
15 дек в 12:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Кириллов
Пешая
1.5 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Кириллов: история и архитектура
Индивидуальная экскурсия по историческому Кириллову: живописные парки, старинные купеческие дома и величественный Кирилло-Белозерский монастырь
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
«Без спешки вы познакомитесь с историей Кириллова, полюбуетесь деревянной архитектурой и узнаете интересные факты о купечестве»
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
В гостях у мастера корабельного дела
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: В гостях у мастера корабельного дела
Увлекательное путешествие по частному музею, где вы узнаете о древних технологиях создания лодок
Начало: В деревне Галинское (Череповецкий район Вологодско...
«Вы услышите вдохновляющие истории про пессимизм и оптимизм, «деревянный рубль», «каюк» и «кормильца», познакомитесь со сказочными персонажами»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    14 октября 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Спасибо большое Надежде за интересный расказ! Очень понравилась всей нашей группе экскурсия вокруг монастыря! Особенно понравилась экскурсовод Надежда. Четкий, интересный
    читать дальше

    рассказ о монастыре, основателе монастыря, временах, когда строился монастырь, храмах, городе Кириллов. Надежда большой профессионал и человек, который любит свое дело и свой город. Помимо расказа о монастыре, четко отвечает на дополнительные вопросы. Очень приятный, доброжелательный, распологающий к себе человек. Масса положительных эмоций!

  • О
    Олег
    21 сентября 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Надежда отлично провела для нас мероприятие. На экскурсии было интересно и детям и взрослым. Очень много деталей и про город и про монастырь. Особенно рекомендуем для семей с детьми.
  • В
    Вадим
    13 сентября 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Восторг, пиршество информации в увлекательной форме от эмоционально профессионала с индивидуальным подходом.
  • N
    Natalya
    31 августа 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Надежда отличный экскурсовод. Она прекрасно знает историю Кирилло-Белозерского монастыря и очень душевно и интересно рассказывает. 1,5 часа пролетели очень быстро,
    читать дальше

    даже несмотря на переодически капающий дождик. Надежда подробно отвечала на все вопросы и дала много отличных советов для дальнейшего самостоятельного путешествия. Огромное спасибо, Надежда!

  • Н
    Наталья
    14 августа 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Надежда прекрасный рассказчик! Экскурсия вокруг монастыря превосходна. Пожалуй, только снаружи можно оценить размеры и мощь крепостных стен. Материал отлично структурирован.
    читать дальше

    Нам было интересно каждую минуту экскурсии. Надежда знает ответ на любой вопрос о Белозерье, и буквально влюбила нас в этот край!

  • А
    Андрей
    7 августа 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Грамотный русский язык, энциклопедические знания, интереснейший рассказ настоящего профессионала своего дела, коммуникабельность и ненавязчивость, спасибо, Надежда, расставаться не хотелось…
    … а
    читать дальше

    когда я увидел и почувствовал с какой страстью, любовью и трепетом Она рассказывает о родном крае, то еще сильнее влюбился в вологжан…

  • Н
    Наталья
    4 августа 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Очень нам понравился и город Кириллов и его главная достопримечательность - Кирилло-Белозерский монастырь. От всей души благодарим прекрасного экскурсовода Надежду - очень интересно и обаятельно рассказала нам и о монастыре, и о событиях, которые происходили в то время!
  • М
    Мальченко
    3 августа 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Спасибо!!! Очень интересная и содержательная экскурсия. Все понравилось. Рекомендую Всем.
  • И
    Ирина
    29 июля 2025
    Добро пожаловать в Кириллов
    Все хорошо, кроме питания в городе. Также хотелось бы более дружелюбного отношения к туристам отдельных сотрудников музеев.
  • O
    Oksana
    21 июля 2025
    Добро пожаловать в Кириллов
    Интересная подача информации. Глубокие познания. Подсказал, где лучше клюет рыба, где вкусно и сытно поесть:). вовлекает всех экскурсантов (мы были с детьми) и погружает в историю.
  • В
    Владимир
    9 июля 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Очень понравилось всё- и экскурсия и, главное, экскурсовод! Надежда экскурсовод от Бога! Спасибо!!
  • П
    Павел
    4 июля 2025
    Добро пожаловать в Кириллов
    Частная экскурсия - это прекрасный выбор для туристов, которые хотят углубиться в историю, в изучение архитектуры и проникнуться атмосферой прошлого
    читать дальше

    и настоящего города. Экскурсовод Евгений красочно и крайне увлекательно рассказывал о Кирилло-Белозерском монастыре, Казанском соборе и других памятниках церковной архитектуры. О городе Кириллове повествование - не менее захватывающее. Образы прошлого прекрасно складывались на фоне современности. Хроника, немного юмора, фрагменты летописи были поданы нам Евгением с искренним желанием познакомить с историческим богатством города Кириллова. Огромное Вам спасибо за Ваш труд!

  • N
    Natalya
    14 июня 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Великолепная экскурсия, интересная, познавательная. Надежда отличный рассказчик, чувствуется глубокое погружение и знание истории. Кирилло- Белозерский монастырь поразил красотой и величием. Провели целый день в монастыре, очень много музеев. Всем рекомендую!!!
  • Д
    Дарья
    13 июня 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Большое спасибо Надежде за экскурсию. Мы прекрасно провели время. Узнали много всего интересного. Однозначно рекомендацую 😀
  • С
    Светлана
    15 мая 2025
    Добро пожаловать в Кириллов
    Очень благодарны Евгению за экскурсию. Интересные факты, глубокое знание предмета, доброжелательность. Рекомендую всем!
  • В
    Вячеслав
    12 мая 2025
    Добро пожаловать в Кириллов
    Экскурсия прошла познавательно и интересно.
    Евгений не понаслышке знаком с работой экскурсовода.
    Однозначно рекомендую.
    В качестве приятного бонуса нас сфотографировал местный фотограф.
  • И
    Игорь
    10 мая 2025
    Добро пожаловать в Кириллов
    Замечательная экскурсия, великолепная подача материала! Евгений, отличный, влюблённый в своё дело гид! Однозначно рекомендуем!!!
  • М
    Михаил
    6 мая 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Мы всякого повидали — с Трипстером у нас были и взлёты, и падения. Но встреча с Кирилло-Белозерским монастырём благодаря Надежде
    читать дальше

    стала настоящей жемчужиной в нашей коллекции экскурсий по разным городам и странам.
    Посещение монастыря завершало наш четырёхдневный тур по Вологодчине, и к тому времени мы уже успели увидеть и услышать немало интересного. Спокойная, красивая речь и доброжелательность Надежды сразу расположили к себе, а её искренняя любовь к родному краю создала особую атмосферу. Глубокая эрудиция, увлекательное, многослойное повествование о монастыре, его истории, архитектуре и людях заставили нас забыть о времени — и в конце мы с сожалением поняли, что экскурсия подошла к концу.
    Надежда с лёгкостью откликалась на любые наши вопросы, рассказывала о рыбе и рыбалке, об окрестных холмах, лесах и водной системе, а также о том, на что стоит обратить внимание в самом монастыре.
    В общем, неспешная прогулка вокруг монастыря доставила настоящее удовольствие всем: и гуманитарию, и технарю, и подростку-скептику, и даже нашей собачке, которая с удовольствием исследовала «культурные слои» у стен монастыря и на берегу озера.

    Надежда, вы — лучшая!

  • М
    Мария
    2 мая 2025
    Добро пожаловать в Кириллов
    Евгений очень эрудирован и интересно подаёт информацию. В конце посоветовал нам вкусное место для обеда. Нам все понравилось
  • Л
    Лидия
    17 апреля 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Были с мужем и ребёнком 4 года. Экскурсовод очень подробно и интересно рассказывала материал. Обращала внимание и пыталась заинтересовать маленького
    читать дальше

    сорванца (ребёнок тоже остался доволен).
    Экскурсия спокойная, рассказывает история монастыря очень подробно.
    Экскурсовод ответила на все интересующие вопросы после окончания экскурсии. Нам понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Кириллову в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кириллове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
  2. Добро пожаловать в Кириллов
  3. В гостях у мастера корабельного дела
Какие места ещё посмотреть в Кириллове
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Ферапонтов монастырь
  3. Горицкий монастырь
  4. Кирилло-Белозерский монастырь
  5. Национальный парк «Русский Север»
Сколько стоит экскурсия по Кириллову в декабре 2025
Сейчас в Кириллове в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 6000. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Изучение достопримечательностей города Кириллова нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Кириллове много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025