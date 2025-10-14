Индивидуальная
до 10 чел.
Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
Узнайте о Кирилле Белозерском и его монастыре, полюбуйтесь крепостными стенами и башнями, насладитесь красотой Сиверского озера
Начало: У монастыря
«И конечно, рассмотрите архитектурные памятники обители и познакомитесь с основными событиями её истории»
14 дек в 09:00
15 дек в 12:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Кириллов: история и архитектура
Индивидуальная экскурсия по историческому Кириллову: живописные парки, старинные купеческие дома и величественный Кирилло-Белозерский монастырь
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
«Без спешки вы познакомитесь с историей Кириллова, полюбуетесь деревянной архитектурой и узнаете интересные факты о купечестве»
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: В гостях у мастера корабельного дела
Увлекательное путешествие по частному музею, где вы узнаете о древних технологиях создания лодок
Начало: В деревне Галинское (Череповецкий район Вологодско...
«Вы услышите вдохновляющие истории про пессимизм и оптимизм, «деревянный рубль», «каюк» и «кормильца», познакомитесь со сказочными персонажами»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
- ЕЕлена14 октября 2025Спасибо большое Надежде за интересный расказ! Очень понравилась всей нашей группе экскурсия вокруг монастыря! Особенно понравилась экскурсовод Надежда. Четкий, интересный
- ООлег21 сентября 2025Надежда отлично провела для нас мероприятие. На экскурсии было интересно и детям и взрослым. Очень много деталей и про город и про монастырь. Особенно рекомендуем для семей с детьми.
- ВВадим13 сентября 2025Восторг, пиршество информации в увлекательной форме от эмоционально профессионала с индивидуальным подходом.
- NNatalya31 августа 2025Надежда отличный экскурсовод. Она прекрасно знает историю Кирилло-Белозерского монастыря и очень душевно и интересно рассказывает. 1,5 часа пролетели очень быстро,
- ННаталья14 августа 2025Надежда прекрасный рассказчик! Экскурсия вокруг монастыря превосходна. Пожалуй, только снаружи можно оценить размеры и мощь крепостных стен. Материал отлично структурирован.
- ААндрей7 августа 2025Грамотный русский язык, энциклопедические знания, интереснейший рассказ настоящего профессионала своего дела, коммуникабельность и ненавязчивость, спасибо, Надежда, расставаться не хотелось…
… а
- ННаталья4 августа 2025Очень нам понравился и город Кириллов и его главная достопримечательность - Кирилло-Белозерский монастырь. От всей души благодарим прекрасного экскурсовода Надежду - очень интересно и обаятельно рассказала нам и о монастыре, и о событиях, которые происходили в то время!
- ММальченко3 августа 2025Спасибо!!! Очень интересная и содержательная экскурсия. Все понравилось. Рекомендую Всем.
- ИИрина29 июля 2025Все хорошо, кроме питания в городе. Также хотелось бы более дружелюбного отношения к туристам отдельных сотрудников музеев.
- OOksana21 июля 2025Интересная подача информации. Глубокие познания. Подсказал, где лучше клюет рыба, где вкусно и сытно поесть:). вовлекает всех экскурсантов (мы были с детьми) и погружает в историю.
- ВВладимир9 июля 2025Очень понравилось всё- и экскурсия и, главное, экскурсовод! Надежда экскурсовод от Бога! Спасибо!!
- ППавел4 июля 2025Частная экскурсия - это прекрасный выбор для туристов, которые хотят углубиться в историю, в изучение архитектуры и проникнуться атмосферой прошлого
- NNatalya14 июня 2025Великолепная экскурсия, интересная, познавательная. Надежда отличный рассказчик, чувствуется глубокое погружение и знание истории. Кирилло- Белозерский монастырь поразил красотой и величием. Провели целый день в монастыре, очень много музеев. Всем рекомендую!!!
- ДДарья13 июня 2025Большое спасибо Надежде за экскурсию. Мы прекрасно провели время. Узнали много всего интересного. Однозначно рекомендацую 😀
- ССветлана15 мая 2025Очень благодарны Евгению за экскурсию. Интересные факты, глубокое знание предмета, доброжелательность. Рекомендую всем!
- ВВячеслав12 мая 2025Экскурсия прошла познавательно и интересно.
Евгений не понаслышке знаком с работой экскурсовода.
Однозначно рекомендую.
В качестве приятного бонуса нас сфотографировал местный фотограф.
- ИИгорь10 мая 2025Замечательная экскурсия, великолепная подача материала! Евгений, отличный, влюблённый в своё дело гид! Однозначно рекомендуем!!!
- ММихаил6 мая 2025Мы всякого повидали — с Трипстером у нас были и взлёты, и падения. Но встреча с Кирилло-Белозерским монастырём благодаря Надежде
- ММария2 мая 2025Евгений очень эрудирован и интересно подаёт информацию. В конце посоветовал нам вкусное место для обеда. Нам все понравилось
- ЛЛидия17 апреля 2025Были с мужем и ребёнком 4 года. Экскурсовод очень подробно и интересно рассказывала материал. Обращала внимание и пыталась заинтересовать маленького
