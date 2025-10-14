читать дальше

стала настоящей жемчужиной в нашей коллекции экскурсий по разным городам и странам.

Посещение монастыря завершало наш четырёхдневный тур по Вологодчине, и к тому времени мы уже успели увидеть и услышать немало интересного. Спокойная, красивая речь и доброжелательность Надежды сразу расположили к себе, а её искренняя любовь к родному краю создала особую атмосферу. Глубокая эрудиция, увлекательное, многослойное повествование о монастыре, его истории, архитектуре и людях заставили нас забыть о времени — и в конце мы с сожалением поняли, что экскурсия подошла к концу.

Надежда с лёгкостью откликалась на любые наши вопросы, рассказывала о рыбе и рыбалке, об окрестных холмах, лесах и водной системе, а также о том, на что стоит обратить внимание в самом монастыре.

В общем, неспешная прогулка вокруг монастыря доставила настоящее удовольствие всем: и гуманитарию, и технарю, и подростку-скептику, и даже нашей собачке, которая с удовольствием исследовала «культурные слои» у стен монастыря и на берегу озера.



Надежда, вы — лучшая!