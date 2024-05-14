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Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Добро пожаловать в Кириллов
Главные достопримечательности и тайные уголки старинного города на обзорной экскурсии
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
11 июня в 13:30
12 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Взглянуть на становлении монашеской жизни на Русском Севере через историю древних святынь
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
11 июня в 17:00
12 июня в 15:00
10 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гора Маура и Сокольский бор
Познакомиться с природными сокровищами национального парка «Русский Север»
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 14:00
11 июня в 17:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
В гостях у мастера корабельного дела
Увлечённый энтузиаст и весёлая программа - в душевном частном музее в вологодской глубинке
Начало: В деревне Галинское (Череповецкий район Вологодско...
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
от 6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей14 мая 2024Была очень плохая погода, но мы даже не заметили. Выверенный маршрут, удачно подобранные перерывы, великолепная (я бы сказал академическая в
- ННаталия12 мая 2024Огромное спасибо нашему гиду Евгению. Очень профессионально, интересно и познавательно.
- ВВиолетта7 мая 2024Большое спасибо за замечательную экскурсию! Евгений -профессионал своего дела! Необыкновенный рассказчик! Мы провели вместе практически весь день. Посмотрели три монастыря.
- ЕЕвгений5 мая 2024Честно говоря, не ожидали, что в таком маленьком населённом пункте может быть столько интересных исторических событий. Экскурсия проходит на небольшом
- ННаталья2 мая 2024Огромное спасибо нашему гиду Евгению. Очень профессионально, интересно и познавательно. Спасибо
- ААлексей1 мая 2024Нашим гидом была Надежда. Это суперпрофи, очень интересный рассказ, отличное знание предмета, заботливая и пунктуальная. Очень рекомендуем.
- ММария17 августа 2023Спасибо гиду-мы были сложной командой!
- ННадежда13 августа 2023Побывали сегодня на экскурсии у Евгения, остались очень довольны. Гид коммуникабелен, отзывчив, любит свой край и много знает о нем. Мы были с мужем вдвоем на экскурсии, но, думаю, что т детям будет очень интересно.
- ККонстантин3 августа 2023Хотим выразить благодарность нашему гиду Евгению за очень интересную, подробную экскурсию, включившую в себя гору Маура и Сокольский бор. Мы узнали
Ответы на вопросы от путешественников по Кириллову в категории «Можно с детьми»
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