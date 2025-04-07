Индивидуальная
до 3 чел.
Киров: путешествие во времени
Прогулка по старинным улицам Кирова откроет тайны прошлого и удивит необычными арт-объектами. Узнайте, что скрывает город
Начало: На Театральной площади
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа
Откройте для себя старинный Киров: купеческие особняки, храмы и городские легенды. Погружение в историю и культуру за короткое время
Начало: У Филармонии
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
3999 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Рябово: дом-музей и сказочная тропа
Отправьтесь в живописное село, где родились Васнецовы. Узнайте об их жизни, прогуляйтесь по сказочной тропе и насладитесь красотой Вятских холмов
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 00:30
11 дек в 00:30
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория7 апреля 2025Прекрасная поездка. Если Вы не на своей машине, то к родовому дому самим и не добраться, только с Евгением. Очень
