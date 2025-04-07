Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Кирове

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Кирове, цены от 3999 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Киров: путешествие во времени
На машине
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Киров: путешествие во времени
Прогулка по старинным улицам Кирова откроет тайны прошлого и удивит необычными арт-объектами. Узнайте, что скрывает город
Начало: На Театральной площади
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа
Откройте для себя старинный Киров: купеческие особняки, храмы и городские легенды. Погружение в историю и культуру за короткое время
Начало: У Филармонии
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
3999 ₽ за всё до 8 чел.
Путешествие на родину художников Васнецовых
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Рябово: дом-музей и сказочная тропа
Отправьтесь в живописное село, где родились Васнецовы. Узнайте об их жизни, прогуляйтесь по сказочной тропе и насладитесь красотой Вятских холмов
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 00:30
11 дек в 00:30
12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    7 апреля 2025
    Путешествие на родину художников Васнецовых
    Прекрасная поездка. Если Вы не на своей машине, то к родовому дому самим и не добраться, только с Евгением. Очень
    читать дальше

    дружелюбный, внимательный, отзывчивый человек. Любит свой край, рад рассказывать о нём путешественникам. О семье Васнецовых подробно и с любовью рассказывают в музее. Спасибо Евгению за уникальную, можно сказать, поездку.

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кирове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Киров: путешествие во времени
  2. Влюбиться в Киров за 2 часа
  3. Путешествие на родину художников Васнецовых
Какие места ещё посмотреть в Кирове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Спасский Собор
  2. Самое главное
  3. Собор Александра Невского
  4. Набережная
  5. Александровский сад
  6. Театральная площадь
  7. Музей истории шоколада Криолло
Сколько стоит экскурсия по Кирову в декабре 2025
Сейчас в Кирове в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 3999 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Кирове на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 50 ⭐ отзывов, цены от 3999₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль