Музей истории шоколада Криолло – экскурсии в Кирове

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей истории шоколада Криолло» в Кирове, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История шоколадного дела от майя до наших дней
Групповая
1 час
1 отзыв
История шоколадного дела от майя до наших дней
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
400 за человека
ШокоЛАД на новый ЛАД
Групповая
1 час
ШокоЛАД на новый ЛАД
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
400 за человека
История шоколадного дела для самых маленьких
Групповая
1 час
История шоколадного дела для самых маленьких
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Музей истории шоколада Криолло»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кирове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. История шоколадного дела от майя до наших дней
  2. ШокоЛАД на новый ЛАД
  3. История шоколадного дела для самых маленьких
Какие места ещё посмотреть в Кирове
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Спасский Собор
  2. Музей истории шоколада Криолло
  3. Чимбулатский комплекс
  4. Скала Камень
  5. Скала Часовой
Сколько стоит экскурсия по Кирову в июне 2024
Сейчас в Кирове в категории "Музей истории шоколада Криолло" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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