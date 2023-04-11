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Групповая
1 час
История шоколадного дела от майя до наших дней
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
400₽ за человека
Групповая
1 час
ШокоЛАД на новый ЛАД
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
400₽ за человека
Групповая
1 час
История шоколадного дела для самых маленьких
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна11 апреля 2023Очень интересная информация. И с хорошим настроением). Спасибо разработчикам.
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Музей истории шоколада Криолло»
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Сейчас в Кирове в категории "Музей истории шоколада Криолло" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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