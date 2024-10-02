Путешествие на родину художников Васнецовых

Отправьтесь в живописное село, где родились Васнецовы. Узнайте об их жизни, прогуляйтесь по сказочной тропе и насладитесь красотой Вятских холмов
Экскурсия в Кирове "Путешествие на родину художников Васнецовых" предлагает вам погрузиться в мир искусства и природы.

В доме-музее в Рябово вы узнаете о детстве и юности Виктора и Аполлинария Васнецовых, увидите предметы их обихода и услышите множество интересных историй.

Прогулка по тропе "В лабиринте васнецовских сказок" перенесет вас в мир волшебных персонажей, где вы сможете насладиться красотой природы и тишиной живописного пруда

5 причин купить эту экскурсию

  • 🖼️ Уникальная экскурсия по дому-музею Васнецовых
  • 🌲 Прогулка по сказочной тропе
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 🎨 Узнайте историю знаменитых художников
  • 📸 Живописные виды и пейзажи
    • Путешествие на родину художников Васнецовых
    Путешествие на родину художников Васнецовых
    Путешествие на родину художников Васнецовых
    Ближайшие даты:
    Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

    Что можно увидеть

  • Дом-музей Васнецовых
  • Сказочная тропа «В лабиринте васнецовских сказок»

    • Описание экскурсии

    Дом-музей Васнецовых

    С 1981 года в доме Васенцовых в Рябово находится музей, посвящённый жизни и творчеству художников. Проходя по комнатам с сохранившейся обстановкой прошлых лет, вы узнаете:

    • Как профессия отца Виктора и Аполлинария Васнецовых повлияла на их детство и юность
    • Сколько прожил Виктор в Париже и правда ли, что он расписывал здания
    • За что Виктор Михайлович получил потомственное дворянство и как он его лишился
    • Кем стал потомок Васнецовых Андрей

    Сказочная тропа «В лабиринте васнецовских сказок»

    Это пеший маршрут по лесу, в котором живут герои и хранятся предметы полотен Виктора Васнецова. Волк и сказочные птицы, деревянные дома Бабы-яги и Лешего, заветный сундук Кощея Бессмертного… Тропинка выведет вас к живописному пруду, где вы насладитесь пейзажами и тишиной.

    Организационные детали

    • Поездка проходит на автомобиле LADA Granta. Дорога от Кирова до Рябово занимает около 2 часов
    • Дополнительные расходы: билет в Дом-музей Васнецовых — 300 ₽ за чел.

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В удобном для вас месте
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 6 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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