🖼️ Уникальная экскурсия по дому-музею Васнецовых 🌲 Прогулка по сказочной тропе 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле 🎨 Узнайте историю знаменитых художников 📸 Живописные виды и пейзажи

Экскурсия в Кирове "Путешествие на родину художников Васнецовых" предлагает вам погрузиться в мир искусства и природы. В доме-музее в Рябово вы узнаете о детстве и юности Виктора и Аполлинария Васнецовых, увидите предметы их обихода и услышите множество интересных историй. Прогулка по тропе "В лабиринте васнецовских сказок" перенесет вас в мир волшебных персонажей, где вы сможете насладиться красотой природы и тишиной живописного пруда

Описание экскурсии

Дом-музей Васнецовых

С 1981 года в доме Васенцовых в Рябово находится музей, посвящённый жизни и творчеству художников. Проходя по комнатам с сохранившейся обстановкой прошлых лет, вы узнаете:

Как профессия отца Виктора и Аполлинария Васнецовых повлияла на их детство и юность

Сколько прожил Виктор в Париже и правда ли, что он расписывал здания

За что Виктор Михайлович получил потомственное дворянство и как он его лишился

Кем стал потомок Васнецовых Андрей

Сказочная тропа «В лабиринте васнецовских сказок»

Это пеший маршрут по лесу, в котором живут герои и хранятся предметы полотен Виктора Васнецова. Волк и сказочные птицы, деревянные дома Бабы-яги и Лешего, заветный сундук Кощея Бессмертного… Тропинка выведет вас к живописному пруду, где вы насладитесь пейзажами и тишиной.

Организационные детали