Экскурсия в Кирове "Путешествие на родину художников Васнецовых" предлагает вам погрузиться в мир искусства и природы.
В доме-музее в Рябово вы узнаете о детстве и юности Виктора и Аполлинария Васнецовых, увидите предметы их обихода и услышите множество интересных историй.
Прогулка по тропе "В лабиринте васнецовских сказок" перенесет вас в мир волшебных персонажей, где вы сможете насладиться красотой природы и тишиной живописного пруда
В доме-музее в Рябово вы узнаете о детстве и юности Виктора и Аполлинария Васнецовых, увидите предметы их обихода и услышите множество интересных историй.
Прогулка по тропе "В лабиринте васнецовских сказок" перенесет вас в мир волшебных персонажей, где вы сможете насладиться красотой природы и тишиной живописного пруда
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Ближайшие даты:
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Дом-музей Васнецовых
С 1981 года в доме Васенцовых в Рябово находится музей, посвящённый жизни и творчеству художников. Проходя по комнатам с сохранившейся обстановкой прошлых лет, вы узнаете:
- Как профессия отца Виктора и Аполлинария Васнецовых повлияла на их детство и юность
- Сколько прожил Виктор в Париже и правда ли, что он расписывал здания
- За что Виктор Михайлович получил потомственное дворянство и как он его лишился
- Кем стал потомок Васнецовых Андрей
Сказочная тропа «В лабиринте васнецовских сказок»
Это пеший маршрут по лесу, в котором живут герои и хранятся предметы полотен Виктора Васнецова. Волк и сказочные птицы, деревянные дома Бабы-яги и Лешего, заветный сундук Кощея Бессмертного… Тропинка выведет вас к живописному пруду, где вы насладитесь пейзажами и тишиной.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле LADA Granta. Дорога от Кирова до Рябово занимает около 2 часов
- Дополнительные расходы: билет в Дом-музей Васнецовых — 300 ₽ за чел.
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Ответы на вопросы
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Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Кирове
Провёл экскурсии для 611 туристов
Всем привет! Меня зовут Евгений, я гид и фотограф. С радостью покажу вам прекрасные пейзажи Кировской области и расскажу о них самое интересное.Задать вопрос
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