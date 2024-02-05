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Групповая
1.5 часа
Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
400₽ за человека
Групповая
1 час
Экскурсия в музее мороженого с мастер-классом и дегустацией
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
«В течение данного мастер-класса посетители могут почувствовать себя настоящими кондитерами, нарядиться в колпаки и фартуки, узнать о том, из чего готовится мороженое и чем отличаются разные виды замороженных десертов»
Расписание: Со вторника по воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
400₽ за человека
Групповая
1 час
Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
«После обширной экскурсии по музею вас ждет дегустация пяти видов мороженого:»
Расписание: Со вторника по воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 февраля 2024Интересно рассказывали про историю мороженого, как оно создавалось, кем, из чего его ели, какие виды были, нам понравилось
- ЮЮлия9 января 2024Рассказ экскурсовода был монотонным, дети заскучали, разбегались по залу
- ВВера29 ноября 2023Была только одна дегустация, а не пять! Молочное мороженое с вишнёвым топингом и маракуйей.
- ГГалина12 августа 2023Экскурсия интересная, мастер класс супер, есть фото зоны, но очень мало экспонатов).
- ИИнна11 апреля 2023Интересная программа и информация, душевно!
- ИИрина5 февраля 2022Экскурсия в целом понравилась. Интересные факты из истории, экспозиция, узнаваемые предметы советского периода. Немного разочаровало то, что процесс приготовления мороженого заключался в начерпывании круглой ложкой из контейнера. Я предполагала увидеть именно производственный процесс.
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Кирове в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 400. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Кирова, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024