Гастрономические экскурсии Кирова

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Кирове, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом
Групповая
1.5 часа
3 отзыва
Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
400 за человека
Экскурсия в музее мороженого с мастер-классом и дегустацией
Групповая
1 час
8 отзывов
Экскурсия в музее мороженого с мастер-классом и дегустацией
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
«В течение данного мастер-класса посетители могут почувствовать себя настоящими кондитерами, нарядиться в колпаки и фартуки, узнать о том, из чего готовится мороженое и чем отличаются разные виды замороженных десертов»
Расписание: Со вторника по воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
400 за человека
Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций
Групповая
1 час
3 отзыва
Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
«После обширной экскурсии по музею вас ждет дегустация пяти видов мороженого:»
Расписание: Со вторника по воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кирове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом
  2. Экскурсия в музее мороженого с мастер-классом и дегустацией
  3. Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций
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Сколько стоит экскурсия по Кирову в июне 2024
Сейчас в Кирове в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 400. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Кирова, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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