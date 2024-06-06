Интересные экскурсии для школьного возраста в Кирове

Найдено 5 экскурсий в категории «Для школьников» в Кирове, цены от 3 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
138 отзывов
Популярное предложение
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Разобраться в характере и истории предуральского города и познакомиться с его символами
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
11 июня в 08:00
15 июня в 08:30
3 400 за всё до 6 чел.
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Популярное предложение
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Полюбоваться реками, оврагами, утесами и скальным массивом Камень на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Экскурсия начнётся от места где вам удобно (просьб...
15 июня в 00:00
16 июня в 00:00
108889 800 за всё до 2 чел.
Первая встреча с Кировом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Первая встреча с Кировом
Получить общее представление о достопримечательностях города и увезти теплые фотовоспоминания
Начало: Любое место которое вам удобно
15 июня в 00:00
16 июня в 00:00
4 800 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Влюбиться в Киров за 2 часа
Погулять по историческому центру и оценить его главные достопримечательности в душевном формате
Начало: У Филармонии
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
3 499 за всё до 8 чел.
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
Экспедиция по вятской Швейцарии с рассказами о геологии, истории и преданиях края
Начало: В городе Советск
12 июня в 08:00
23 июня в 08:00
11 340 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Дарья прекрасно провела экскурсию и оставила в нас частичку своей любви к краю и городу. Мы приехали, как поломники на Великорецкий крёстный ход. Возвращаемся домой наполненными эмоционально от крестного хода но и с багажом знаний переданных дам Дашей. Все рекомендую!
    Дарья прекрасно провела экскурсию и оставила в нас частичку своей любви к краю и городу. МыДарья прекрасно провела экскурсию и оставила в нас частичку своей любви к краю и городу. МыДарья прекрасно провела экскурсию и оставила в нас частичку своей любви к краю и городу. Мы
  • А
    Антонина
    6 июня 2024
    Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Мы впечатлены, очень понравилось. После таких экскурсий влюбляешься в город, с которым знакомишься. Кира профессиональна и очень приятна в общении. Спасибо. Однозначно рекомендую
  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Первая встреча с Кировом
    Потрясающая экскурсия, которую мы устроили нашим партнерам для знакомства с городом. Они вернулись восторженными, переполненными эмоциями, счастливые.
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Дарья провела для нашей семьи ознакомительную экскурсию по Кирову. Понятно, что человек старался и готовил свою экскурсию. С Дарьей было
    читать дальше

    легко общаться, она милая, добросовестная, ответственная и доброжелательная. В целом, как мне кажется, Дарья постаралась выжать из имеющейся фактуры все, чтобы нам было интересно) Даша, спасибо большое!

  • Л
    Любовь
    3 июня 2024
    Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Большое спасибо Кире за душевную прогулку по городу. Нам все очень понравилось. И пунктуальность, и информативность, и душевность, и любовь к городу. Очень рекомендую!
    Большое спасибо Кире за душевную прогулку по городу. Нам все очень понравилось. И пунктуальность, и информативностьБольшое спасибо Кире за душевную прогулку по городу. Нам все очень понравилось. И пунктуальность, и информативностьБольшое спасибо Кире за душевную прогулку по городу. Нам все очень понравилось. И пунктуальность, и информативностьБольшое спасибо Кире за душевную прогулку по городу. Нам все очень понравилось. И пунктуальность, и информативностьБольшое спасибо Кире за душевную прогулку по городу. Нам все очень понравилось. И пунктуальность, и информативностьБольшое спасибо Кире за душевную прогулку по городу. Нам все очень понравилось. И пунктуальность, и информативностьБольшое спасибо Кире за душевную прогулку по городу. Нам все очень понравилось. И пунктуальность, и информативностьБольшое спасибо Кире за душевную прогулку по городу. Нам все очень понравилось. И пунктуальность, и информативность
  • М
    Михаил
    1 июня 2024
    Первая встреча с Кировом
    Без помощи Кирилла мы не смогли бы полностью оценить красоту Кирова.
    Без помощи Кирилла мы не смогли бы полностью оценить красоту Кирова
  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Выражаем благодарность экскурсоводу. Начало экскурсии без опозданий. Информация была полная, содержательная и увлекательная. Получили ответы на все интересующие нас вопросы. Рекомендуем.
    Выражаем благодарность экскурсоводу. Начало экскурсии без опозданий. Информация была полная, содержательная и увлекательная. Получили ответы на
  • Д
    Дмитрий
    5 мая 2024
    Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
    Очень хорошая и познавательная экскурсия, даже дождь в дороге не стал помехой. Рекомендую всем, кто интересуется красотой вятского края.
    Очень хорошая и познавательная экскурсия, даже дождь в дороге не стал помехойОчень хорошая и познавательная экскурсия, даже дождь в дороге не стал помехой
  • М
    Марина
    2 мая 2024
    Первая встреча с Кировом
    Выражаю благодарность от нашей группы Евгению. Было очень интересно, комфортно. Обязательно порекомендовала экскурсию друзьям.
  • О
    Олег
    27 сентября 2023
    Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
    Все было отлично!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Для школьников»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
  2. Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
  3. Первая встреча с Кировом
  4. Влюбиться в Киров за 2 часа
  5. Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
Какие места ещё посмотреть в Кирове
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Спасский Собор
  2. Музей истории шоколада Криолло
  3. Чимбулатский комплекс
  4. Скала Камень
  5. Скала Часовой
Сколько стоит экскурсия по Кирову в июне 2024
Сейчас в Кирове в категории "Для школьников" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 400 до 11 340 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 220 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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