Со вторника по воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

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экспонаты вызывают ностальгию у взрослых посетителей.



Из минусов отмечу невоспитанность посетителей: когда объявили про угощение и попросили подойти первый ряд сидящих детей, ломанулись (другого слова не подобрать) все, родители оттирали в сторону чужих детей и лезли сами в очередь. В итоге мой сын, изначально сидевший в 1 ряду, получил угощение чуть ли не последним. Это немного испортило впечатление. В такой ситуации лучше чтобы вмешались сотрудники, которые были на раздаче, но этого не произошло.