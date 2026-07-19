Со вторника по воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Экскурсия по музею истории мороженого «Артико» с обзором экспозиции, которая представляет собой коллекцию уникальных, существующих чаще всего в единственном экземпляре, экспонатов, собранных со всего мира.
Описание мастер-классаЧто вас ожидает: Обзор экспозиции музея, которая представляет собой коллекцию уникальных, существующих чаще всего в единственном экземпляре, экспонатов, собранных со всего мира. После экскурсии по музею вас ждет увлекательный мастер-класс «Профессия мороженщик». В течение данного мастер-класса посетители могут почувствовать себя настоящими кондитерами, нарядиться в колпаки и фартуки, узнать о том, из чего готовится мороженое и чем отличаются разные виды замороженных десертов. И, конечно же, каждый сможет своими руками создать десерт из готового мороженого, который сразу же продегустирует. Важная информация:
- Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослого.
- Льготный билет доступен следующим категориям: пенсионеры, лица с ограниченными возможностями, ветераны ВОВ, многодетные семьи.
Музей работает без выходных, время начала экскурсий 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 ч
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
- Дегустация
- Просмотр экспозиции с экскурсионным обслуживанием.
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Ул. Спасская, 15, Киров
Когда и сколько длится?
Когда: Музей работает без выходных, время начала экскурсий 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 ч
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Увидели исторические экспонаты (этикетки, посуда, фантики….) в целом, экскурсия интересная… Вкусная😊. Но, хотелось бы, увеличить её время минут на 30… и количество мороженого дегустртруемого(хотя бы 3 вида).. Спасибо.
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Е
Экскурсовод замечательный! Очень интересно рассказывала. Всем советую посетить. Экскурсия увлекательная.
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А
Хорошая экскурсия: не затянуто, весело, увлеченно. Вкусное мороженое в финале мероприятия. Это, конечно, не мастер-класс, как заявлено, а дегустация, но это мелочи - в целом понравилось! Интересное оформление экспозиции, исторические
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Т
Интересно рассказывали про историю мороженого, как оно создавалось, кем, из чего его ели, какие виды были, нам понравилось
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E
Интересная локация и задумка! Мороженое вкусное, экскурсия познавательная))
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Е
Интересная локация и задумка! Мороженое вкусное, экскурсия познавательная))
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