Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает:
Обзор экспозиции музея, которая представляет собой коллекцию уникальных, существующих чаще всего в единственном экземпляре, экспонатов, собранных со всего мира.
После экскурсии по музею вас ждет увлекательный мастер-класс «Профессия мороженщик». В течение данного мастер-класса посетители могут почувствовать себя настоящими кондитерами, нарядиться в колпаки и фартуки, узнать о том, из чего готовится мороженое и чем отличаются разные виды замороженных десертов. И, конечно же, каждый сможет своими руками создать десерт из готового мороженого, по который сразу же продегустирует.
Важная информация:
Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослого.
Льготный билет доступен следующим категориям: пенсионеры, лица с ограниченными возможностями, ветераны ВОВ, многодетные семьи.
Ответы на вопросы
Что входит
мастер-класс
дегустация
просмотр экспозиции с экскурсионным обслуживанием.
Что не входит
личные расходы (сувениры и пр. )
Место начала и завершения?
ул. Спасская, 15, Киров
Когда и сколько длится
Когда: Со вторника по воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Со вторника по воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Музей С.
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