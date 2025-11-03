Е Елена Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову Наталья - прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Много интересной информации, понравилось и взрослым, и подростку 14 лет. Прекрасное чувство юмора, глттв

Ю Юлия Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову Хорошая экскурсия, мы так начали отмечать день рождения, узнали многое про наш родной город, гости были очень довольны прогулкой, спасибо нашему замечательному экскурсоводу, будем заказывать другие экскурсии 👍

К Ксения Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову

Посещали экскурсию в августе, остались очень довольны.

Прогулялись по самому сердцу Вятки и узнали читать дальше любопытные факты из истории родного любимого города. Прекрасный рассказ с увлекательными деталями приковывал наше внимание на протяжении всей экскурсии. Очень приятно слушать Наталью, которая любит и гордится своим родным городом и что самое ценное - знакомит участников с,можно сказать, эксклюзивными фактами, которые по крупицам собрала сама и превратила прогулку в маленькое путешествие в прошлое.

Советую экскурсию гостям нашего города. Не пожалеете!

Наталье желаю дальнейших успехов.

Т Татьяна Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову Экскурсия вызвала у нас только положительные эмоции. Была очень увлекательной и познавательной. Наталья очень любит родной город и с удовольствием делится своими знаниями. Рекомендуем.

Т Татьяна Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову Экскурсия прошла хорошо. Немного не структурировано, но возможно это наше восприятие.

Спасибо за экскурсию!

Л Леонид Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову Весьма доволен, все было как я и ожидал, интересно получилось.

Т Татьяна Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову Экскурсия очень понравилась. Наталья очень интересно рассказывает о родном городе и крае. Очень любит свой город и много знает. Два часа пролетели незаметно. Рекомендую!

С Софья Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову читать дальше факты о городе, посетить памятные места, узнать об известных людях, которые были выходцами из Вятской земли. А тем, кто в первые был в городе - влюбиться в город! Большая благодарность Наталье и успехов! Спасибо за увлекательную прогулку! Часть нашей компании в Кирове уже была на другой экскурсии, но было интересно послушать и другие

Н Надежда Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову Большая благодарность Наталье за экскурсию. Все очень понравилось! Информация интересная, познавательная, структурированная. Два часа с удовольствием слушала и смотрела на историю города, время пролетело незаметно. Я осталась очень довольна. Рекомендую данную экскурсию и данного экскурсовода!

А Александра Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову Огромное спасибо Наталье за отличную прогулку по городу! Много новой интересной информации. Очень приятно слушать такого заинтересованного рассказчика!

И Ирина Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову Все оч. Хорошо