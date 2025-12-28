Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Преображенскому женскому и Успенскому Трифонову мужскому монастырям Кирова.
Вы узнаете об истории этих обителей, их основателях, насельниках и насельницах, а также о духовных святынях и архитектурных особенностях.
Описание экскурсииМаршрут начнётся с посещения Преображенского девичьего монастыря — древнейшей женской обители Вятского края, основанной в 1624 году. Вы увидите храмы в различных архитектурных стилях, иконы с мощами святых, а также раку с мощами священноисповедника святителя Виктора (Островидова). Затем мы отправимся в Успенский Трифонов мужской монастырь, основанный в 1580 году. Здесь вас ждёт знакомство с биографией Трифона Вятского, уникальными росписями Успенского собора, местом захоронения основателя и Великорецким образом святого Николая — главной духовной святыней Вятки. Между посещениями монастырей экскурсанты прогуляются по набережной реки Вятки, полюбуются видами на заречную часть города и посетят мемориальную площадку с Вечным огнём, посвящённую героям Великой Отечественной войны. Спуск к мужскому монастырю завершится прогулкой по живописной лестнице, украшающей городскую набережную. Важная информация: Стоимость указана за 2-часовую экскурсию. Время экскурсии может быть сокращено или увеличено - по запросу экскурсантов, с соответствующим пересчётом её стоимости (1час — 2000 руб.).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Стоимость указана за 2-часовую экскурсию. Время экскурсии может быть сокращено или увеличено - по запросу экскурсантов
- С соответствующим пересчётом её стоимости (1час - 2000 руб.)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Кирова
