Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Преображенскому женскому и Успенскому Трифонову мужскому монастырям Кирова.



Вы узнаете об истории этих обителей, их основателях, насельниках и насельницах, а также о духовных святынях и архитектурных особенностях.

Описание экскурсии Маршрут начнётся с посещения Преображенского девичьего монастыря — древнейшей женской обители Вятского края, основанной в 1624 году. Вы увидите храмы в различных архитектурных стилях, иконы с мощами святых, а также раку с мощами священноисповедника святителя Виктора (Островидова). Затем мы отправимся в Успенский Трифонов мужской монастырь, основанный в 1580 году. Здесь вас ждёт знакомство с биографией Трифона Вятского, уникальными росписями Успенского собора, местом захоронения основателя и Великорецким образом святого Николая — главной духовной святыней Вятки. Между посещениями монастырей экскурсанты прогуляются по набережной реки Вятки, полюбуются видами на заречную часть города и посетят мемориальную площадку с Вечным огнём, посвящённую героям Великой Отечественной войны. Спуск к мужскому монастырю завершится прогулкой по живописной лестнице, украшающей городскую набережную. Важная информация: Стоимость указана за 2-часовую экскурсию. Время экскурсии может быть сокращено или увеличено - по запросу экскурсантов, с соответствующим пересчётом её стоимости (1час — 2000 руб.).

