Провели активный день на склонах? Идеальное дополнение — творческий мастер-класс в уютной мастерской! Под руководством опытного мастера вы научитесь работать с глиной, узнаете об этапах лепки и декорирования. И создадите своё уникальное изделие, которое станет прекрасным напоминанием о поездке.
Описание мастер-класса
Под руководством опытного мастера вы изготовите изделие на выбор:
- ботаническое панно с отпечатками растений
- интерьерный домик-подсвечник
- кружку или стакан в технике пласта с северными ягодами, горами, горнолыжниками, китами
- архаичную посуду или горшочек для цветов в технике лепки из жгутов
Или реализуете собственные творческие идеи в глине!
И конечно, вы узнаете о том, какие этапы проходит глина, чтобы стать керамикой, познакомитесь со множеством способов создания и декорирования изделий.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в самом центре Кировска, в маленькой уютной мастерской
- Программа подходит для взрослых и деток старше 6 лет
- Все нужные материалы и однократный обжиг включены в стоимость
- Длительность мастер-класса — от 60 до 120 мин в зависимости от выбранного изделия (стоимость не меняется)
- Обжиг проходит после полного высыхания изделия (1–2 недели). Мы отправим вашу работу транспортной компанией, доставка оплачивается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1700 ₽
|Глазуровка
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пр. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таша — ваш гид в Кировске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 32 туристов
Занимаюсь керамикой с 2018 года. А ещё делаю сувениры из текстиля, дерева, стекла. Раньше жила в большом городе, но однажды посетила Хибины, влюбилась в них и переехала с семьёй сюда
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Получили огромное удовольствие, посетив занятие! Дружелюбная и творческая атмосфера, новые знания и очень интересный опыт изготовления кружек! Всем рекомендуем, отличный вариант как и семьям, в том числе с детьми, так и просто хорошей компании! Дочка была в восторге)
Спасибо!
Спасибо!
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В
Очень атмосферное место, ходили с женой,остались очень довольны!!! Наталья отличный мастер своего дела, у неё в арсенале есть все инструменты, вкусный чай и кофе. Самое главное, человек очень любит своё
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