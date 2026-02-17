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Хибинский сувенир: мастер-класс по керамике в Кировске

Почувствовать местный колорит и создать сувенир с северным характером своими руками
Провели активный день на склонах? Идеальное дополнение — творческий мастер-класс в уютной мастерской! Под руководством опытного мастера вы научитесь работать с глиной, узнаете об этапах лепки и декорирования. И создадите своё уникальное изделие, которое станет прекрасным напоминанием о поездке.
Хибинский сувенир: мастер-класс по керамике в Кировске
Хибинский сувенир: мастер-класс по керамике в Кировске
Хибинский сувенир: мастер-класс по керамике в Кировске

Описание мастер-класса

Под руководством опытного мастера вы изготовите изделие на выбор:

  • ботаническое панно с отпечатками растений
  • интерьерный домик-подсвечник
  • кружку или стакан в технике пласта с северными ягодами, горами, горнолыжниками, китами
  • архаичную посуду или горшочек для цветов в технике лепки из жгутов

Или реализуете собственные творческие идеи в глине!

И конечно, вы узнаете о том, какие этапы проходит глина, чтобы стать керамикой, познакомитесь со множеством способов создания и декорирования изделий.

Организационные детали

  • Мастер-класс проходит в самом центре Кировска, в маленькой уютной мастерской
  • Программа подходит для взрослых и деток старше 6 лет
  • Все нужные материалы и однократный обжиг включены в стоимость
  • Длительность мастер-класса — от 60 до 120 мин в зависимости от выбранного изделия (стоимость не меняется)
  • Обжиг проходит после полного высыхания изделия (1–2 недели). Мы отправим вашу работу транспортной компанией, доставка оплачивается дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Стандартный1700 ₽
Глазуровка500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пр. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таша
Таша — ваш гид в Кировске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 32 туристов
Занимаюсь керамикой с 2018 года. А ещё делаю сувениры из текстиля, дерева, стекла. Раньше жила в большом городе, но однажды посетила Хибины, влюбилась в них и переехала с семьёй сюда
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жить. Два года назад открыла собственную творческую мастерскую в самом сердце северных гор. В этой маленькой уютной гончарке из глины рождается керамика, пронизанная ароматом тундры и прохладой озёр. Приходите на мастер-классы и создавайте неповторимые изделия, которые обязательно станут частичкой вашей истории и будут хранить в себе дух величественного северного края.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Получили огромное удовольствие, посетив занятие! Дружелюбная и творческая атмосфера, новые знания и очень интересный опыт изготовления кружек! Всем рекомендуем, отличный вариант как и семьям, в том числе с детьми, так и просто хорошей компании! Дочка была в восторге)
Спасибо!
Получили огромное удовольствие, посетив занятие! Дружелюбная и творческая атмосфера, новые знания и очень интересный опыт изготовления
Получили огромное удовольствие, посетив занятие! Дружелюбная и творческая атмосфера, новые знания и очень интересный опыт изготовления
Получили огромное удовольствие, посетив занятие! Дружелюбная и творческая атмосфера, новые знания и очень интересный опыт изготовления
Получили огромное удовольствие, посетив занятие! Дружелюбная и творческая атмосфера, новые знания и очень интересный опыт изготовления
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В
Очень атмосферное место, ходили с женой,остались очень довольны!!! Наталья отличный мастер своего дела, у неё в арсенале есть все инструменты, вкусный чай и кофе. Самое главное, человек очень любит своё
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дело, что редко встретишь. Теперь по приезду в Кировск всегда знаем где очень здорово провести досуг, если устали от активного отдыха. Мы выбрали идеи на Пинтерест, нам помогли проработать все детали, очень советуем посетить эту мастерскую!

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