Н Наталья Такие загадочные и живописные Хибины Хибины - это любовь! Огромнейшее спасибо Глебу за потрясающую экскурсию. Как же было интересно, душевно, познавательно. Всем нужно ехать в Хибины и записываться на экскурсию к Глебу. Эмоции и впечатления переполняют. Обязательно вернемся!

Е Егор Такие загадочные и живописные Хибины Мы находимся в полном восторге. Маршрут был изменен из-за погоды и сезона, но знакомство с Хибинами прошло на высшем уровне. Глебу хочется сказать огромное спасибо за интересные факты, историю и общение. Сильно рекомендуем!

D Dmitry Такие загадочные и живописные Хибины Отличный маршрут. Интересный и профессиональный гид. Красоты природы впечатляют. Новый опыт - хождение на снегоступах.

А Анна Апатиты: магия минералов в арт-центре Мне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мы делали памятные сувениры. А потом началась настоящая магия - мы увидели, как минералы «горят» в темноте. Очень уютная и душевная экскурсия, на которую хочется вернуться❤️

В Виктория Апатиты: магия минералов в арт-центре читать дальше Представленные в студии работы мастеров - шикарны! Организатор Лариса разбирается в теме минералов и камней, знает интересные факты, умеет передать материал и заинтересовать слушателя! Мы в восторге! Просто замечательная и очень интересная экскурсия, мастер - класс тоже очень понравился!! Не думала, что смогу сделать что-то своими руками.

Е Елизавета Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск читать дальше в мини-группе из 4 человек. Незабываемо провели эти 13 часов вместе! Мы посетили даже те объекты, которых не было в плане. И смогли попасть в Снежную деревню! СПАСИБО ЗА ЭКСКУРСИЮ! Если бы можно было поставить 10 звезд, я бы это сделала. Спасибо организатору Надежде и супер гиду Илье! Мы были

Т Татьяна Апатиты: магия минералов в арт-центре читать дальше небольшая, но интересный рассказ Ларисы об особенностях камней и их свечение в лучах ультрафиолета окунули всех в сказку о камнях Заполярья. Благодарим за интересное мероприятие. Увлекательный мастер-класс по изготовлению памятного сувенира окунул в детство и никого не оставил равнодушным. Экспозиция камней

Д Дмитрий Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска) Гид очень добродушный и очень хорошо рассказывает про Хибины. С гидом было очень весело ходит по горам. Она сделала нам прекраснейший перекус и приготовила вкусный чай с рафинадом. Когда мы спускались с горы, мы не сходили а катались!!!

О Олег Зимняя рыбалка на озере Имандра Хорошая организация мероприятия. Олег рассказал много интересного и полезного, как о рыбалке в этих местах, так и о природе и достопримечательностях Кольского полуострова. Хочу пожелать успехов организатору. С наилучшими рекомендациями!