Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Поездка в горы к рекам и долинам с непроизносимыми названиями и неописуемой красотой
Мы заберём вас из Кировска и отвезём на другую планету, где горные пейзажи и озёра способны непрерывно восхищать. Имя этой планеты — Хибины. Здесь забываешь обо всех заботах и только каждую секунду хочешь произнести: «Невероятно!». Для поездки не важны ваши физподготовка и возраст. Главное — готовность наслаждаться красотой. И много-много свободной памяти в телефоне!
Совершив небольшой автообзор Кировска, мы помчимся по самой красивой горной дороге за Полярным кругом. Вы побываете в долине озера Малый Вудъявр, которую называют «Хибинский Голливуд». Узнаете историю возникновения научной станции «Тиетта» на озёрном берегу и о её уникальной роли в освоении Хибин. Мы проедем по руслу реки Вудъяврйок и самой длинной долине Кукисвум, посетим озёра Длинное и Сердцевидное. Вы попробуете чистую ледяную воду из горных речек — на пути их будет несколько штук. И решите, заслужил ли водопад на реке Рисйок своё второе неофициальное название — Красивый.
Отдых по-хибински
У горы Куэльпорр вы узнаете странную историю об атомных взрывах, которые гремели здесь в 1972 и 1984 гг. После активного созерцания местных красот мы отправимся к гостинице «Куэльпорр» — мекке любителей горного туризма. Погрузимся в особую атмосферу северного релакса, насладимся горячим чаем и полюбуемся на Хибинские вершины. Для восстановления сил мы предложим вам на выбор обед в горной гостинице или арктический перекус на природе (два сытных кармашка: оленина с картофелем под брусничным соусом; форель со сливочным соусом).
Организационные детали
Подходит для детей любого возраста
В стоимость входит: трансфер, обзорная автоэкскурсия по Кировску, услуги водителя и гида
Встречу проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Обед в горной гостинице 1500 ₽/чел.
Арктический перекус на природе — от 650 ₽/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Кировске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 367 туристов
Добрый день, путешественники! Меня зовут Оля, я — аккредитованный гид, член ассоциации «Арктические гиды», имею звание «Альпинист России». Родилась и выросла на Кольском полуострове. Всю жизнь активно путешествую по родному региону и работаю гидом-экскурсоводом более 4 лет. Со мной вы увидите самые интересные локации и услышите самые увлекательные истории о жизни за Полярным кругом. И — внимание: Север вызывает зависимость!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
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Анна
Экскурсия в целом понравилась. Погода правда не дала много рассмотреть
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Светлана
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за организацию экскурсии. Отдельная благодаоность водителю Юрию. Чудесно провели время, долго и тепло будем вспоминать эту поездку! Перекус был на 5+.
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Марина
Это великолепная экскурсия. Очень интересно и познавательно. Природа, нет слов, чтобы описать всю красоту этих мест. Гид Николай рассказал много интересного, огромное ему спасибо за увлекательные беседы. Обязательно еще вернемся сюда.
+1
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Евгения
В середине августа нашей семье посчастливилось стать гостями Ольги и ее команды и отправиться в Хибины! Нам понравилось абсолютно всё! От транспорта и маршрута до светлых чувств, которые вызвали люди, читать дальшеуменьшить
организовавшие для нас это приключение! С погодой безумно повезло - плюс 19 и солнечно, что, как выяснилось, огромная редкость для Кировска. С утра пораньше нас забрал Саша, немного рассказал о Кировске, вместе прогулялись по парку. Потом мы пересели в очень интересный транспорт - настоящую проходимую "буханочку" и по бездорожью с водителем и гидом Василием отправились в сердце Хибин! останавливались в очень красивых местах - и озеро "Сердечко", озеро "Длинное", смотровая площадка, где Василий познакомил нас с рядом минералов, которые захватил с собой, заехали на водопад и вкусно перекусили на базе, продегустировав горную наливку клюковку)). Детям больше всего понравилась буханка, и как лихо и весело мы с Василием преодолевали бездорожье. Ну а мы с мужем дышали летним воздухом невысоких, но суровых гор, с удовольствием слушали рассказы о местности. Иногда встречали Ольгу, которая в тот день была с другими туристами, и она тоже нам рассказывала много интересного. Вишенка на торте - сюрприз от Василия! Но не раскрою, какой)) Все были в восторге! После поездки с Сашей прогулялись на озеро Малый Вудьявр, попробовали все ягоды. которые удалось найти)). Теперь обязательно хочется вернуться на пеший поход! Очень душевные люди, любящие свои родные места. Огромное вам спасибо! Здоровья и удачи!
+1
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Наталья
Огромное спасибо Ольге и Александру за это невероятное путешествие в Хибины. Это было незабываемо. Действительно, как будто побывали на другой планете. В восторге были все члены семьи, даже дочь подросток)) читать дальшеуменьшить
Хибины - это любовь с первого взгляда! Отличная организация: Ольга встретила нас на жд станции в Апатитах и привезла в Кировск, а гидом по Хибинам был Александр. Александр - прекрасный водитель, очень внимательный, вежливый, предусмотрительный, замечательный рассказчик. А сколько всего он знает - и про историю этого края, и про минералы, и про растения, причём рассказывает всё очень просто, логично, доступно. Обязательно будем советовать друзьям и знакомым, сами бы с удовольствием повторили))
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Анна
Побывали с семьей в Хибинах с гидом Николаем. Сказать, что остались в восторге - ничего не сказать)) Удовольствие от всего - от природы вокруг, от снега среди лета, от великолепных читать дальшеуменьшить
видов, от вкусного чая, и, конечно, от общения! Узнали много интересного о Хибинах, и не только)) Путешествие абсолютно неутомительное, что было важно, потому что накануне у нас была поездка в Териберку и младшая дочь была уставшая и не хотела никуда больше, но сначала Ольга со своей милой собачкой Бекки на экскурсии по Кировску подняла настроение, а потом Николай не давал скучать)) А уж когда дочке доверили порулить по бездорожью- восторгу не было предела! Обязательно приедем еще, и на экскурсию только с Николаем хотим)))
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