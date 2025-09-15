Знаете ли вы, почему розовый снег пахнет арбузом? И почему вода в местных озёрах необычайно чистая? В поездке к водопаду, который скрыт от глаз большинства туристов, вы познакомитесь с характером и легендами Северных Хибин. Мы будем форсировать горные реки с огромными валунами. Дополним поездку пикником с горячим чаем и бутербродами.

Описание экскурсии

Рисйокский водопад — это одна из самых известных достопримечательностей Хибин

Он находится в 20 км от Кировска недалеко от базы спасателей Куэльпорр. Высота падения воды — около 15 метров. Мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы насладиться северными пейзажами.

Окрестности водопада весьма живописны

Со смотровой площадки на месте старой штольни в горе Куэльпорр открывается прекрасный вид на долину реки Кунийок, горные хребты и перевалы. Сама дорога до водопада проходит по ущелью мимо чистейших озер и через прозрачные речки.

В пути делаем несколько остановок:

на озере Длинном

на озере Сердцевидном

у Рисйокского водопада

на базе спасателей Куэльпорр

Вы узнаете:

Почему долина Кукисвумм — одно из самых энергетически сильных мест в Хибинах и как её название связано с культурой саамов

Как ледник сформировал эти ландшафты и почему вода здесь такая необычно чистая

Чем Рисйокский водопад отличается от других водопадов Кольского полуострова

Какие минералы встречаются на маршруте — в том числе об эвдиалите, одном из самых редких и красивых камней на планете

Организационные детали