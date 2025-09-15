Знаете ли вы, почему розовый снег пахнет арбузом? И почему вода в местных озёрах необычайно чистая? В поездке к водопаду, который скрыт от глаз большинства туристов, вы познакомитесь с характером и легендами Северных Хибин. Мы будем форсировать горные реки с огромными валунами. Дополним поездку пикником с горячим чаем и бутербродами.
Описание экскурсии
Рисйокский водопад — это одна из самых известных достопримечательностей Хибин
Он находится в 20 км от Кировска недалеко от базы спасателей Куэльпорр. Высота падения воды — около 15 метров. Мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы насладиться северными пейзажами.
Окрестности водопада весьма живописны
Со смотровой площадки на месте старой штольни в горе Куэльпорр открывается прекрасный вид на долину реки Кунийок, горные хребты и перевалы. Сама дорога до водопада проходит по ущелью мимо чистейших озер и через прозрачные речки.
В пути делаем несколько остановок:
- на озере Длинном
- на озере Сердцевидном
- у Рисйокского водопада
- на базе спасателей Куэльпорр
Вы узнаете:
- Почему долина Кукисвумм — одно из самых энергетически сильных мест в Хибинах и как её название связано с культурой саамов
- Как ледник сформировал эти ландшафты и почему вода здесь такая необычно чистая
- Чем Рисйокский водопад отличается от других водопадов Кольского полуострова
- Какие минералы встречаются на маршруте — в том числе об эвдиалите, одном из самых редких и красивых камней на планете
Организационные детали
- Джип-тур проходит на большом комфортабельном Mitsubishi Delica или Toyota Hilux. Есть бустеры и детские кресла
- Ограничение по возрасту 4+
- На маршруте мы угостим вас горячим чаем с бутербродами
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Ботанического сада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Кировске
Провёл экскурсии для 52 туристов
Приглашаем в путешествие в сказку! С 2000 года мы показываем гостям красоты Кольского полуострова! Встречаем в уютном аутентичном офисе, предоставляем профессиональную экипировку и надёжную технику от Канадской компании BRP. Этим летом Вас ждут путешествия в Хибины на Багги BRP Maverick Trail, туры на комфортабельных джипах, медитативное плавание на сап-бордах по кристально чистым озёрам и упоительный трекинг с заброской. ⠀
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Экскурсия очень понравилась! Замечательные виды, много интересных фактов, освершенно безопасно и увлекательно. Сергей очень доходчиво доносит информацию. Советую эту экскурсию
Е
Все было на оценку «отлично»
Входит в следующие категории Кировска
Похожие экскурсии на «На джипе по Хибинам к Рисйокскому водопаду - из Кировска»
Индивидуальная
По Хибинам с учёным-экологом
Индивидуальная экскурсия по Хибинам с учёным-экологом. Узнайте о растениях, минералах и истории региона в компании самоеда Стёфы
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:00
от 9400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборБелое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
Погрузитесь в атмосферу Севера, посетив уникальные места Кольского полуострова. Вас ждут водопады, древние капища и потрясающие виды Белого моря
Начало: В Кировске или Апатитах
9 мая в 08:00
10 мая в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Хибины из Кировска на внедорожниках
Откройте для себя сердце Хибин на внедорожниках, наслаждаясь живописными видами и легендами. Прогулки, водопады и пикник у подножия гор ждут вас
Начало: По договоренности в г. Кировск
13 июн в 08:00
14 июн в 08:00
23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Хибины на снегоступах - из Кировска
Побывать в зимней сказке, покорить ущелья, долины и перевалы заснеженных Хибин
Начало: В Кировске у вашего отеля
9 мая в 10:00
10 мая в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
6500 ₽ за человека