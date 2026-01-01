Индивидуальная
до 2 чел.
«Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
Из Кировска в Кандалакшу: попробовать арктическое купание и пройти по экотропе к панорамным видам
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
39 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
В Хибины - на снегоходах
Погрузитесь в незабываемое приключение на снегоходах по Хибинам. Откройте для себя захватывающие виды и насладитесь обедом в горах
Начало: В районе санатория «Тирвас»
24 янв в 11:00
25 янв в 11:00
14 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В Хибины на снегоступах - из Кировска
Побывать в зимней сказке, покорить ущелья, долины и перевалы заснеженных Хибин
Начало: В Кировске у вашего отеля
24 янв в 10:00
25 янв в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
