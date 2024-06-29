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этот раз нам с ним повезло. Нас сопровождал гид Николай. Весело пробирались на машине по горной речке. Красоту северной природы сложно описать словами, это надо видеть! Восторг. Виды потрясающие! Побывали на двух смотровых площадках. Очень красивые локации для съёмок! Горы влюбляют в себя. Мы проехали к потрясающе красивому водопаду. У нас был исключительно горный маршрут, гид был внимателен ко всем нашим пожеланиям, помогал делать фото. От этой экскурсии остались самые яркие впечатления. Открыли для себя север, море эмоций и новый опыт. Очень рекомендую. Отдельное спасибо гиду Николаю.