1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Апатиты: магия минералов в арт-центре - уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир творчества и природных чудес Апатитов. Узнайте о местных художниках, редких минералах и создайте сувенир своими руками
Начало: В Апатитах
Завтра в 10:30
8 июля в 10:30
от 1 300₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Мы заберём вас из Кировска и отвезём в Хибины, где горные пейзажи и озёра восхищают. Не важны физподготовка и возраст, главное - наслаждаться красотой
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 10:00
9 июля в 12:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия по зимней Имандре с рыбалкой и панорамными видами
Погрузитесь в атмосферу северной тайги, насладитесь видами Хибин и Лапландского заповедника. Рыбалка в обогреваемых палатках и традиционный обед из корюшки
8 июля в 14:00
9 июля в 09:00
от 7 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий29 июня 2024Супер поездка по красивым локациям: поездка по руслу реки, смотровая площадка, водопад, озера, лесотундра. За минимальный отрезок времени успел полюбоваться максимально Хибинами. Плюсом стала мини экскурсия по Кировску и термос с чаем в поездку. Рекомендую.
- ННаталья27 июня 2024В июне мы совершили незабываемое путешествие в Хибины на комфортабельном внедорожнике. По опыту, очень многое зависит от гида и в
- ААнна19 мая 2024Мне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мы делали памятные сувениры. А потом началась настоящая магия - мы увидели, как минералы «горят» в темноте. Очень уютная и душевная экскурсия, на которую хочется вернуться❤️
- ВВиктория17 мая 2024Просто замечательная и очень интересная экскурсия, мастер - класс тоже очень понравился!! Не думала, что смогу сделать что-то своими руками.
- ТТатьяна10 мая 2024Благодарим за интересное мероприятие. Увлекательный мастер-класс по изготовлению памятного сувенира окунул в детство и никого не оставил равнодушным. Экспозиция камней
- ООлег21 марта 2024Хорошая организация мероприятия. Олег рассказал много интересного и полезного, как о рыбалке в этих местах, так и о природе и достопримечательностях Кольского полуострова. Хочу пожелать успехов организатору. С наилучшими рекомендациями!
- AAnna5 сентября 2023Огромное спасибо за путешествие! Гид Николай просто стал лучшим другом! Приятная беседа и мощный автомобиль. Вкусный фирменный чай. Идеальный день!
- ЕЕкатерина10 марта 2023Спасибо Олегу и Володе за организацию зимней рыбалки - ребята всё предусмотрели, мы были семьей и была организована отдельная палатка
Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «На выходные»
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