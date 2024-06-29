Экскурсии выходного дня в Кировске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Кировске, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Индивидуальная
1.5 часа
18 отзывов
Апатиты: магия минералов в арт-центре - уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир творчества и природных чудес Апатитов. Узнайте о местных художниках, редких минералах и создайте сувенир своими руками
Начало: В Апатитах
Завтра в 10:30
8 июля в 10:30
от 1 300 за всё до 25 чел.
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Мы заберём вас из Кировска и отвезём в Хибины, где горные пейзажи и озёра восхищают. Не важны физподготовка и возраст, главное - наслаждаться красотой
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 10:00
9 июля в 12:00
22 000 за всё до 4 чел.
Зимняя рыбалка на озере Имандра
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по зимней Имандре с рыбалкой и панорамными видами
Погрузитесь в атмосферу северной тайги, насладитесь видами Хибин и Лапландского заповедника. Рыбалка в обогреваемых палатках и традиционный обед из корюшки
8 июля в 14:00
9 июля в 09:00
от 7 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    29 июня 2024
    Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
    Супер поездка по красивым локациям: поездка по руслу реки, смотровая площадка, водопад, озера, лесотундра. За минимальный отрезок времени успел полюбоваться максимально Хибинами. Плюсом стала мини экскурсия по Кировску и термос с чаем в поездку. Рекомендую.
    Супер поездка по красивым локациям: поездка по руслу реки, смотровая площадка, водопад, озера, лесотундра. За минимальный
  • Н
    Наталья
    27 июня 2024
    Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
    В июне мы совершили незабываемое путешествие в Хибины на комфортабельном внедорожнике. По опыту, очень многое зависит от гида и в
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    этот раз нам с ним повезло. Нас сопровождал гид Николай. Весело пробирались на машине по горной речке. Красоту северной природы сложно описать словами, это надо видеть! Восторг. Виды потрясающие! Побывали на двух смотровых площадках. Очень красивые локации для съёмок! Горы влюбляют в себя. Мы проехали к потрясающе красивому водопаду. У нас был исключительно горный маршрут, гид был внимателен ко всем нашим пожеланиям, помогал делать фото. От этой экскурсии остались самые яркие впечатления. Открыли для себя север, море эмоций и новый опыт. Очень рекомендую. Отдельное спасибо гиду Николаю.

  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    Мне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мы делали памятные сувениры. А потом началась настоящая магия - мы увидели, как минералы «горят» в темноте. Очень уютная и душевная экскурсия, на которую хочется вернуться❤️
    Мне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мыМне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мыМне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мыМне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мы
  • В
    Виктория
    17 мая 2024
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    Просто замечательная и очень интересная экскурсия, мастер - класс тоже очень понравился!! Не думала, что смогу сделать что-то своими руками.
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    Представленные в студии работы мастеров - шикарны! Организатор Лариса разбирается в теме минералов и камней, знает интересные факты, умеет передать материал и заинтересовать слушателя! Мы в восторге!

  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    Благодарим за интересное мероприятие. Увлекательный мастер-класс по изготовлению памятного сувенира окунул в детство и никого не оставил равнодушным. Экспозиция камней
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    небольшая, но интересный рассказ Ларисы об особенностях камней и их свечение в лучах ультрафиолета окунули всех в сказку о камнях Заполярья.

  • О
    Олег
    21 марта 2024
    Зимняя рыбалка на озере Имандра
    Хорошая организация мероприятия. Олег рассказал много интересного и полезного, как о рыбалке в этих местах, так и о природе и достопримечательностях Кольского полуострова. Хочу пожелать успехов организатору. С наилучшими рекомендациями!
  • A
    Anna
    5 сентября 2023
    Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
    Огромное спасибо за путешествие! Гид Николай просто стал лучшим другом! Приятная беседа и мощный автомобиль. Вкусный фирменный чай. Идеальный день!
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    Нам очень повезло с погодой, утром увидели все хребты, а во второй половине спустились мистические облака - очень живописно! Из всех взятых экскурсий эта самая впечатляющая и соотношение цена/качество на высоте!

    Огромное спасибо за путешествие! Гид Николай просто стал лучшим другом! Приятная беседа и мощный автомобиль. ВкусныйОгромное спасибо за путешествие! Гид Николай просто стал лучшим другом! Приятная беседа и мощный автомобиль. Вкусный
  • Е
    Екатерина
    10 марта 2023
    Зимняя рыбалка на озере Имандра
    Спасибо Олегу и Володе за организацию зимней рыбалки - ребята всё предусмотрели, мы были семьей и была организована отдельная палатка
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    с подогревом, в которой было тепло сидеть и ловить рыбу. Рыба, правда, в этот день к нам не шла, но Олег и Володя и с этим помогли - пожарили нам свою корюшку на сковородке, было очень вкусно) Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «На выходные»

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  3. Зимняя рыбалка на озере Имандра
Сколько стоит экскурсия по Кировску в июле 2024
Сейчас в Кировске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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