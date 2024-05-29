Хибинские горы – экскурсии в Кировске

Найдено 4 экскурсии в категории «Хибинские горы» в Кировске, цены от 3 334 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Такие загадочные и живописные Хибины
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
17 отзывов
Такие загадочные и живописные Хибины
Пройти несложный маршрут среди гор с местным учёным и раскрыть особенности северной природы
Начало: У санатория «Тирвас»
Расписание: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00
14 июня в 14:00
23 июня в 10:00
от 3 334 за человека
В Хибины из Кировска на внедорожниках
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
В Хибины из Кировска на внедорожниках
Отправиться в другое измерение - к невероятным горам, озёрам и водопадам
Начало: По договоренности в г. Кировск
20 июня в 11:00
22 июня в 11:00
18 000 за всё до 4 чел.
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Поездка в горы к рекам и долинам с непроизносимыми названиями и неописуемой красотой
Начало: от вашего места проживания
21 июня в 12:00
22 июня в 10:00
22 000 за всё до 4 чел.
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Продняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
Начало: У места вашего проживания в Мурманске
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
7 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Такие загадочные и живописные Хибины
    Хибины - это любовь! Огромнейшее спасибо Глебу за потрясающую экскурсию. Как же было интересно, душевно, познавательно. Всем нужно ехать в Хибины и записываться на экскурсию к Глебу. Эмоции и впечатления переполняют. Обязательно вернемся!
  • Е
    Егор
    29 мая 2024
    Такие загадочные и живописные Хибины
    Мы находимся в полном восторге. Маршрут был изменен из-за погоды и сезона, но знакомство с Хибинами прошло на высшем уровне. Глебу хочется сказать огромное спасибо за интересные факты, историю и общение. Сильно рекомендуем!
    Мы находимся в полном восторгеМы находимся в полном восторгеМы находимся в полном восторге
  • D
    Dmitry
    25 мая 2024
    Такие загадочные и живописные Хибины
    Отличный маршрут. Интересный и профессиональный гид. Красоты природы впечатляют. Новый опыт - хождение на снегоступах.
    Отличный маршрут. Интересный и профессиональный гид. Красоты природы впечатляют. Новый опыт - хождение на снегоступахОтличный маршрут. Интересный и профессиональный гид. Красоты природы впечатляют. Новый опыт - хождение на снегоступахОтличный маршрут. Интересный и профессиональный гид. Красоты природы впечатляют. Новый опыт - хождение на снегоступахОтличный маршрут. Интересный и профессиональный гид. Красоты природы впечатляют. Новый опыт - хождение на снегоступахОтличный маршрут. Интересный и профессиональный гид. Красоты природы впечатляют. Новый опыт - хождение на снегоступахОтличный маршрут. Интересный и профессиональный гид. Красоты природы впечатляют. Новый опыт - хождение на снегоступах
  • Е
    Елизавета
    10 мая 2024
    Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
    Если бы можно было поставить 10 звезд, я бы это сделала. Спасибо организатору Надежде и супер гиду Илье! Мы были
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    в мини-группе из 4 человек. Незабываемо провели эти 13 часов вместе! Мы посетили даже те объекты, которых не было в плане. И смогли попасть в Снежную деревню! СПАСИБО ЗА ЭКСКУРСИЮ!

    Если бы можно было поставить 10 звезд, я бы это сделала. Спасибо организатору Надежде и суперЕсли бы можно было поставить 10 звезд, я бы это сделала. Спасибо организатору Надежде и суперЕсли бы можно было поставить 10 звезд, я бы это сделала. Спасибо организатору Надежде и супер
  • Л
    Лариса
    31 января 2024
    Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
    Экскурсия в Кировск очень понравилась. Удобный трансфер, разнообразие локаций. Особа благодарность администратору Надежде, которая скорректировала мою поездку в мою пользу. Время, проведенное в Мурманске, вспоминаю с особой теплотой.
  • М
    Михаил
    17 января 2024
    Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
    Очень благодарен гиду Даниилу за прекрасный день, проведённый в поездке в Кировск. Также нельзя не отметить, что Даниил прекрасный водитель, обеспечивший не только поездку в соответствии с программой и нашими пожеланиями, но и безопасное перемещение при достаточно сложных дорожных условиях.
  • K
    Kamil
    10 октября 2023
    В Хибины из Кировска на внедорожниках
    Очень понравился гид! Интересные факты, детальный маршрут завораживающий
  • Н
    Наталья
    19 сентября 2023
    В Хибины из Кировска на внедорожниках
    Спасибо Оксане за увлекательную поездку. Было интересно и комфортно.
    Спасибо Оксане за увлекательную поездку. Было интересно и комфортно
  • A
    Anna
    5 сентября 2023
    Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
    Огромное спасибо за путешествие! Гид Николай просто стал лучшим другом! Приятная беседа и мощный автомобиль. Вкусный фирменный чай. Идеальный день!
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    Нам очень повезло с погодой, утром увидели все хребты, а во второй половине спустились мистические облака - очень живописно! Из всех взятых экскурсий эта самая впечатляющая и соотношение цена/качество на высоте!

    Огромное спасибо за путешествие! Гид Николай просто стал лучшим другом! Приятная беседа и мощный автомобиль. ВкусныйОгромное спасибо за путешествие! Гид Николай просто стал лучшим другом! Приятная беседа и мощный автомобиль. Вкусный
  • С
    Станислав
    5 сентября 2023
    В Хибины из Кировска на внедорожниках
    Поездка в Хибины понравилась. Оксана отличный экскурсовод. Великолепно водит машину. Спасибо за вкусный чай с бутербродами. Рекомендую посетить Хибины с Оксаной!
    Поездка в Хибины понравилась. Оксана отличный экскурсовод. Великолепно водит машину. Спасибо за вкусный чай с бутербродамиПоездка в Хибины понравилась. Оксана отличный экскурсовод. Великолепно водит машину. Спасибо за вкусный чай с бутербродамиПоездка в Хибины понравилась. Оксана отличный экскурсовод. Великолепно водит машину. Спасибо за вкусный чай с бутербродамиПоездка в Хибины понравилась. Оксана отличный экскурсовод. Великолепно водит машину. Спасибо за вкусный чай с бутербродами

Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Хибинские горы»

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  4. Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Сколько стоит экскурсия по Кировску в июне 2024
Сейчас в Кировске в категории "Хибинские горы" можно забронировать 4 экскурсии от 3 334 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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