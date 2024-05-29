Н Наталья Такие загадочные и живописные Хибины Хибины - это любовь! Огромнейшее спасибо Глебу за потрясающую экскурсию. Как же было интересно, душевно, познавательно. Всем нужно ехать в Хибины и записываться на экскурсию к Глебу. Эмоции и впечатления переполняют. Обязательно вернемся!

Е Егор Такие загадочные и живописные Хибины Мы находимся в полном восторге. Маршрут был изменен из-за погоды и сезона, но знакомство с Хибинами прошло на высшем уровне. Глебу хочется сказать огромное спасибо за интересные факты, историю и общение. Сильно рекомендуем!

D Dmitry Такие загадочные и живописные Хибины Отличный маршрут. Интересный и профессиональный гид. Красоты природы впечатляют. Новый опыт - хождение на снегоступах.

Е Елизавета Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск читать дальше в мини-группе из 4 человек. Незабываемо провели эти 13 часов вместе! Мы посетили даже те объекты, которых не было в плане. И смогли попасть в Снежную деревню! СПАСИБО ЗА ЭКСКУРСИЮ! Если бы можно было поставить 10 звезд, я бы это сделала. Спасибо организатору Надежде и супер гиду Илье! Мы были

Л Лариса Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск Экскурсия в Кировск очень понравилась. Удобный трансфер, разнообразие локаций. Особа благодарность администратору Надежде, которая скорректировала мою поездку в мою пользу. Время, проведенное в Мурманске, вспоминаю с особой теплотой.

М Михаил Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск Очень благодарен гиду Даниилу за прекрасный день, проведённый в поездке в Кировск. Также нельзя не отметить, что Даниил прекрасный водитель, обеспечивший не только поездку в соответствии с программой и нашими пожеланиями, но и безопасное перемещение при достаточно сложных дорожных условиях.

K Kamil В Хибины из Кировска на внедорожниках Очень понравился гид! Интересные факты, детальный маршрут завораживающий

Н Наталья В Хибины из Кировска на внедорожниках Спасибо Оксане за увлекательную поездку. Было интересно и комфортно.

A Anna Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету читать дальше Нам очень повезло с погодой, утром увидели все хребты, а во второй половине спустились мистические облака - очень живописно! Из всех взятых экскурсий эта самая впечатляющая и соотношение цена/качество на высоте! Огромное спасибо за путешествие! Гид Николай просто стал лучшим другом! Приятная беседа и мощный автомобиль. Вкусный фирменный чай. Идеальный день!