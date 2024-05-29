1 чел.
По популярности
Групповая
5 часов
Такие загадочные и живописные Хибины
Пройти несложный маршрут среди гор с местным учёным и раскрыть особенности северной природы
Начало: У санатория «Тирвас»
«Полюбуемся живописным водопадом, горами, цирками, осыпями и озером»
Расписание: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00
14 июня в 14:00
23 июня в 10:00
от 3 334₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Поездка в горы к рекам и долинам с непроизносимыми названиями и неописуемой красотой
Начало: от вашего места проживания
«У горы Куэльпорр вы узнаете странную историю о «мирных» взрывах, которые гремели здесь в 1972 и 1984 гг»
21 июня в 12:00
22 июня в 10:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Продняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
Начало: У места вашего проживания в Мурманске
«*Ботанический сад*(весна-осень) на склоне Хибинских гор — самый северный в России»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
7 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья29 мая 2024Хибины - это любовь! Огромнейшее спасибо Глебу за потрясающую экскурсию. Как же было интересно, душевно, познавательно. Всем нужно ехать в Хибины и записываться на экскурсию к Глебу. Эмоции и впечатления переполняют. Обязательно вернемся!
- ЕЕгор29 мая 2024Мы находимся в полном восторге. Маршрут был изменен из-за погоды и сезона, но знакомство с Хибинами прошло на высшем уровне. Глебу хочется сказать огромное спасибо за интересные факты, историю и общение. Сильно рекомендуем!
- DDmitry25 мая 2024Отличный маршрут. Интересный и профессиональный гид. Красоты природы впечатляют. Новый опыт - хождение на снегоступах.
- ЕЕлизавета10 мая 2024Если бы можно было поставить 10 звезд, я бы это сделала. Спасибо организатору Надежде и супер гиду Илье! Мы были
- ЛЛариса31 января 2024Экскурсия в Кировск очень понравилась. Удобный трансфер, разнообразие локаций. Особа благодарность администратору Надежде, которая скорректировала мою поездку в мою пользу. Время, проведенное в Мурманске, вспоминаю с особой теплотой.
- ММихаил17 января 2024Очень благодарен гиду Даниилу за прекрасный день, проведённый в поездке в Кировск. Также нельзя не отметить, что Даниил прекрасный водитель, обеспечивший не только поездку в соответствии с программой и нашими пожеланиями, но и безопасное перемещение при достаточно сложных дорожных условиях.
- AAnna5 сентября 2023Огромное спасибо за путешествие! Гид Николай просто стал лучшим другом! Приятная беседа и мощный автомобиль. Вкусный фирменный чай. Идеальный день!
- ВВарвара27 августа 2023Добрый день! Это действительно путешествие на другую планету! Мы увидели неповторимые, красивые, завораживающие Хибины! И все это благодаря гиду Ольге.
- ВВиктория9 августа 2023Добрый день. Были с мужем на экскурсии и что хочется отдельно отметить, так это нашего гида-Александра. Во-первых, максимально деликатное вождение по
Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Горы»
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