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2 в 1 — обзорная по Ессентукам и Железноводску

5
2 отзыва
Эдельвейс
Эдельвейс – Гид из Кисловодска
Сегодня вы отправитесь на экскурсию ⛳ по двум городам Кавказских Минеральных вод и их основным достопримечательностям.

Наш гид поделится с вами интересными фактами о прошлом и настоящем Ессентуков и Железноводска, расскажет о знаменитых горожанах и о великих людях, которые здесь бывали в свое время.

Вы не устоите перед очарованием кавказских легенд и преданий, которыми наполнена атмосфера двух курортов.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 900 ₽ за человека

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2 в 1 — обзорная по Ессентукам и Железноводску
2 в 1 — обзорная по Ессентукам и Железноводску

Что вы увидите

  • Ессентуки
  • грязелечебница им. Семашко
  • Железноводск
  • курортный парк
  • Дача Эмира Бухарского
  • здания Островских ванн
  • каскадная лестница
  • галерея минеральных источников
Ессентуки
Незабываемой для вас станет экскурсия ⛳ в Ессентуки — самый молодой, но очень популярный питьевой и бальнеологический курорт Кавказских Минеральных Вод, обладающий более чем 20 минеральными источниками и знаменитой грязелечебницей. Этот тихий и уютный, утопающий в зелени город 🏙️ по праву носит гордое название «Жемчужины Кавказа». Обширные ухоженные курортные парки 🌳 (нижний — лечебный, верхний — парк Победы), вызовут у вас приятное чувство спокойствия и желание вернуться сюда еще раз. Также вас ждет интереснейший рассказ о том, что означает название города «Ессентуки».
Грязелечебница им. Семашко г. Ессентуки
Один из выходов Курортного парка ведет на улицу Анджиевского, где находится грязелечебница им. Н. А. Семашко, ранее называвшаяся Алексеевской — известная достопримечательность 🏛️ Ессентуков. Здание, напоминающее «древнеримские термы», привлекает туристов своими архитектурными особенностями и историей 📖. Украшающие вход скульптуры львов, прижимающих лапами змей — символ победы человека над недугами.
Железноводск
Увозя из прекрасных Ессентуков целый калейдоскоп впечатлений, экскурсанты направляются в Железноводск — замечательный небольшой городок, самый маленький из курортов КМВ, утопающий в зелени в окружении «неудавшихся вулканов» — гор-лакколитов. Своим появлением курорт обязан знаменитым минеральным источникам горы ⛰️ Железной, у подножия которой он разместился.
Курортный парк Железноводска
Это единственный на территории Кавказских Минеральных Вод парк естественного происхождения, созданный из природного лесного массива. Парк прекрасно обустроен и обухожен: уютные скамеечки, цветники, фонтаны, беседки — красивейшее место для неторопливых прогулок и спокойного отдыха. Помимо этого на территории парка, в основном вдоль главной Каштановой аллеи, сосредоточены многие из основных достопримечательностей Железноводска. Это изящная Пушкинская галерея, цветочный календарь и памятник «Знаки Зодиака», питьевая галерея Смирновского источника, Славяновский и Лермонтовский бюветы, памятники А. С. Пушкину и М. Ю. Лермонтову.
Дача Эмира Бухарского
Дворец Эмира Бухарского — это архитектурное чудо в Курортном парке Железноводска, привлекающее внимание своей необычностью и вызывающее восхищение жителей города и приезжих. Сейчас восточный дворец, потрясающий своим великолепием, является визитной карточкой города, а по сути — одним из корпусов санатория имени Э. Тельмана. Интерес представляет как само здание невероятной красоты, так и история его возникновения, которую вы обязательно узнаете.
Важно знать
  • в поездках каждому туристу необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис на всякий случай, детям — свидетельство о рождении;
  • удобные одежда и обувь скрасят ваше путешествие;
  • в горах пригодится дополнительная одежда, чтобы утеплиться по сезону, нужен головной убор, закрывающий лицо, солнцезащитные очки и крем;
  • советуем брать с собой дождевики или зонты, так как погода на Кавказе очень изменчива;
  • в дальние поездки советуем брать с собой запас еды и питьевой воды, особенно если путешествуете с детьми или не собираетесь посещать кафе и рестораны, а кое-где их просто нет;
  • не лишней будет пустая пластиковая тара, чтобы не упускать возможностей набрать минеральной или ледниковой воды;
  • к месту сбора нужно прибыть вовремя!
Что входит
  • услуги гида
  • транспортное обслуживание
Что не входит
  • грязелечебница им. Семашко (150 руб)
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁
2 в 1 — обзорная по Ессентукам и Железноводску
2 в 1 — обзорная по Ессентукам и Железноводску
2 в 1 — обзорная по Ессентукам и Железноводску
2 в 1 — обзорная по Ессентукам и Железноводску
2 в 1 — обзорная по Ессентукам и Железноводску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Эдельвейс
Эдельвейс
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2 отзыва оставили туристы

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