Ессентуки

Незабываемой для вас станет экскурсия ⛳ в Ессентуки — самый молодой, но очень популярный питьевой и бальнеологический курорт Кавказских Минеральных Вод, обладающий более чем 20 минеральными источниками и знаменитой грязелечебницей. Этот тихий и уютный, утопающий в зелени город 🏙️ по праву носит гордое название «Жемчужины Кавказа». Обширные ухоженные курортные парки 🌳 (нижний — лечебный, верхний — парк Победы), вызовут у вас приятное чувство спокойствия и желание вернуться сюда еще раз. Также вас ждет интереснейший рассказ о том, что означает название города «Ессентуки».

Грязелечебница им. Семашко г. Ессентуки

Один из выходов Курортного парка ведет на улицу Анджиевского, где находится грязелечебница им. Н. А. Семашко, ранее называвшаяся Алексеевской — известная достопримечательность 🏛️ Ессентуков. Здание, напоминающее «древнеримские термы», привлекает туристов своими архитектурными особенностями и историей 📖. Украшающие вход скульптуры львов, прижимающих лапами змей — символ победы человека над недугами.

Железноводск

Увозя из прекрасных Ессентуков целый калейдоскоп впечатлений, экскурсанты направляются в Железноводск — замечательный небольшой городок, самый маленький из курортов КМВ, утопающий в зелени в окружении «неудавшихся вулканов» — гор-лакколитов. Своим появлением курорт обязан знаменитым минеральным источникам горы ⛰️ Железной, у подножия которой он разместился.

Курортный парк Железноводска

Это единственный на территории Кавказских Минеральных Вод парк естественного происхождения, созданный из природного лесного массива. Парк прекрасно обустроен и обухожен: уютные скамеечки, цветники, фонтаны, беседки — красивейшее место для неторопливых прогулок и спокойного отдыха. Помимо этого на территории парка, в основном вдоль главной Каштановой аллеи, сосредоточены многие из основных достопримечательностей Железноводска. Это изящная Пушкинская галерея, цветочный календарь и памятник «Знаки Зодиака», питьевая галерея Смирновского источника, Славяновский и Лермонтовский бюветы, памятники А. С. Пушкину и М. Ю. Лермонтову.

Дача Эмира Бухарского

Дворец Эмира Бухарского — это архитектурное чудо в Курортном парке Железноводска, привлекающее внимание своей необычностью и вызывающее восхищение жителей города и приезжих. Сейчас восточный дворец, потрясающий своим великолепием, является визитной карточкой города, а по сути — одним из корпусов санатория имени Э. Тельмана. Интерес представляет как само здание невероятной красоты, так и история его возникновения, которую вы обязательно узнаете.

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