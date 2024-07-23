читать дальше много туристов. Не удалось сделать нормальные фото (без посторонних людей). Ощущение как в муравейнике. В целом экскурсия хорошая, интересная. Снимаю звезду только за ограниченное время.

Необычайно красивые локации, но слишком мало времени давали на посещение. По 15-10 минут на Замок, гору Кольцо, чайный домик. Очень