14 часов
Групповая
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, монастырь, три ущелья
Погрузитесь в мир кавказских гор, альпийских лугов и средневековых крепостей на нашей экскурсии по Северной Осетии
Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
9 авг в 06:00
5 000₽ за человека
12 часов
Групповая
до 18 чел.
Экскурсия: Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен в Кисловодске
Погрузитесь в величие Кабардино-Балкарии: от горных озёр до древних селений и замка Шато-Эркен. Насладитесь каждым моментом
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
9 авг в 06:00
4 500₽ за человека
4 часа
Групповая
Гора Кольцо и Медовые водопады - Кисловодск с высоты птичьего полета
Начало: Колоннада, Курортный бульвар
Расписание: Пн., Вт., Ср. . Чт., Пт., Сб., Вс. в 14:00
Завтра в 14:00
9 авг в 14:00
1 500₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к горным вершинам Домбая
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.30
9 авг в 07:00
11 авг в 07:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна23 июля 2024Необычайно красивые локации, но слишком мало времени давали на посещение. По 15-10 минут на Замок, гору Кольцо, чайный домик. Очень
- ЕЕлена14 июля 2024От красоты, которая открывается в Домбае замирает сердце. Рай на Земле. По дороге на Домбай много чудесных пейзажей.
- ЛЛилия1 июля 2024Все прошло отлично. Не к чему придраться. Одна из самых лучших экскурсий. Виктор отличный гид.
- ААлесина4 апреля 2024Отлично Виктору спасибо за поездку. Мечта Наша сбылась.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Лучшие туры из Кисловодска»
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