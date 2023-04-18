Ессентуки и Железноводск за 1 день

Посетить уютные курортные города и раскрыть их историю на автобусной экскурсии

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Приглашаем на неутомительную экскурсию по двум прекрасным городам: Ессентукам и Железноводску. Она проходит в послеобеденное время, на комфортабельном автобусе, в группе до 50 человек. Вы увидите знаковые места живописных курортов, раскроете их историю и современность. Услышите, какие великие люди и чарующие легенды с ними связаны.
Ессентуки и Железноводск за 1 день
Ессентуки и Железноводск за 1 день
Ессентуки и Железноводск за 1 день
Ессентуки и Железноводск за 1 день
Ессентуки и Железноводск за 1 день
Ессентуки и Железноводск за 1 день
Ессентуки и Железноводск за 1 день
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ессентуки. Мы полюбуемся этим небольшим уютным городком из окна автобуса и сделаем одну остановку — у грязелечебницы им. Семашко. Это самое красивое здание курорта, украшенное колоннами и скульптурами. Вы узнаете, кто его спроектировал и как сложилась его история.

Железноводск. Здесь пройдёт основная часть нашей экскурсии. Вы погуляете по великолепному Курортному парку, увидите дачу Эмира Бухарского и здания Островских ванн. Подниметесь по Каскадной лестнице, полюбуетесь галереей Минеральных источников и оцените скульптуру Орла — символ города.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе, в группе до 50 человек
  • Вас будет сопровождать профессиональный гид из нашей команды
  • Все объекты мы осматриваем снаружи

в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Выездные
Кавказ
Железноводск
Ессентуки

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