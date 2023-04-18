Приглашаем на неутомительную экскурсию по двум прекрасным городам: Ессентукам и Железноводску. Она проходит в послеобеденное время, на комфортабельном автобусе, в группе до 50 человек. Вы увидите знаковые места живописных курортов, раскроете их историю и современность. Услышите, какие великие люди и чарующие легенды с ними связаны.

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Описание

Что вас ожидает

Ессентуки. Мы полюбуемся этим небольшим уютным городком из окна автобуса и сделаем одну остановку — у грязелечебницы им. Семашко. Это самое красивое здание курорта, украшенное колоннами и скульптурами. Вы узнаете, кто его спроектировал и как сложилась его история.

Железноводск. Здесь пройдёт основная часть нашей экскурсии. Вы погуляете по великолепному Курортному парку, увидите дачу Эмира Бухарского и здания Островских ванн. Подниметесь по Каскадной лестнице, полюбуетесь галереей Минеральных источников и оцените скульптуру Орла — символ города.

Организационные детали