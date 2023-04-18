Посетить уютные курортные города и раскрыть их историю на автобусной экскурсии
Приглашаем на неутомительную экскурсию по двум прекрасным городам: Ессентукам и Железноводску. Она проходит в послеобеденное время, на комфортабельном автобусе, в группе до 50 человек. Вы увидите знаковые места живописных курортов, раскроете их историю и современность. Услышите, какие великие люди и чарующие легенды с ними связаны.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Ессентуки. Мы полюбуемся этим небольшим уютным городком из окна автобуса и сделаем одну остановку — у грязелечебницы им. Семашко. Это самое красивое здание курорта, украшенное колоннами и скульптурами. Вы узнаете, кто его спроектировал и как сложилась его история.
Железноводск. Здесь пройдёт основная часть нашей экскурсии. Вы погуляете по великолепному Курортному парку, увидите дачу Эмира Бухарского и здания Островских ванн. Подниметесь по Каскадной лестнице, полюбуетесь галереей Минеральных источников и оцените скульптуру Орла — символ города.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе, в группе до 50 человек
- Вас будет сопровождать профессиональный гид из нашей команды
- Все объекты мы осматриваем снаружи
в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Колоннады
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 14:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Кисловодске
Провела 129 экскурсий для 146 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Юлия, я представляю лицензированное туристическое агентство в Кисловодске с большим опытом работы. В нашей команде только профессиональные гиды, транспорт — комфортный и надежный. С радостью покажем вам все красоты Кавказа!
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