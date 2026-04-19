Эта экскурсия предлагает посетить два знаменитых курорта Кавказских Минеральных Вод: Ессентуки и Железноводск. В Ессентуках вас ждет остановка у грязелечебницы им. Семашко, где вы узнаете об истории этого архитектурного шедевра.
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5 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Комфортная поездка на автобусе
- 🏛️ Знакомство с архитектурными шедеврами
- 🌳 Прогулка по живописным паркам
- 📚 Интересные исторические факты
- 👥 Профессиональный гид
Лучшее время для посещения
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май
июн
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авг
сен
окт
ноя
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Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для посещения Ессентуков и Железноводска. В это время можно насладиться прогулками по паркам и архитектурными достопримечательностями в комфортных условиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Грязелечебница им. Семашко
- Курортный парк
- Дача Эмира Бухарского
- Островские ванны
- Каскадная лестница
- Галерея Минеральных источников
- Скульптура Орла
Описание экскурсии
Ессентуки. Мы полюбуемся этим небольшим уютным городком из окна автобуса и сделаем одну остановку — у грязелечебницы им. Семашко. Это самое красивое здание курорта, украшенное колоннами и скульптурами. Вы узнаете, кто его спроектировал и как сложилась его история.
Железноводск. Здесь пройдёт основная часть нашей экскурсии. Вы погуляете по великолепному Курортному парку, увидите дачу Эмира Бухарского и здания Островских ванн. Подниметесь по Каскадной лестнице, полюбуетесь галереей Минеральных источников и оцените скульптуру Орла — символ города.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе
- Вас будет сопровождать профессиональный гид из нашей команды
- Все объекты мы осматриваем снаружи
в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
|Дети до 14 лет
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 12 часов
Провели экскурсии для 1875 туристов
В нашей команде — только профессиональные гиды с большим опытом. Транспорт — комфортный и надёжный. С радостью покажем вам все красоты Кавказа!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 100 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасный рассказ, интересные места, весеннее цветение! Рекомендую.
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И
Очень интересная и увлекательная экскурсия! Арсен профессионал своего дела! Море информации, но она усваивается очень хорошо! Он даже читал стихи и цитировал известных людей! Нас всё очень понравилось! Спасибо!
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В восторге от парка в Железноводске, повезло с погодой.
Про Ессентуки мало было информации, но все равно рада, что посетила данную экскурсию.
Про Ессентуки мало было информации, но все равно рада, что посетила данную экскурсию.
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А
Экскурсовод Арсен Юрьевич приятный, весёлый и очень активный. За 4 часа всё быстро-быстро. Много времени занимает дорога. Никакого удовольствия не испытали от этой экскурсии, это была гонка, успеть ко времени. Больше устали.
Не вижу смысла в такой экурсии.
За 4000 за двоих лучше купить книгу Экскурсии по КМВ на Озон и самому поехать по этим двум городам, и спокойно прогуляться
Не вижу смысла в такой экурсии.
За 4000 за двоих лучше купить книгу Экскурсии по КМВ на Озон и самому поехать по этим двум городам, и спокойно прогуляться
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А
Интересная, познавательная экскурсия с гидом Анатолием. Всем кто преследует цель не только посмотреть, но ещё и узнать, расширить свои познания относительно таких прекрасных городов, как Ессентуки и Железноводск могу смело рекомендовать.
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Т
Дата посещения: 2 мая 2025
Экскурсия очень понравилась. Много новых, не известных фактов из истории КМВ и России в целом рассказал Арсен. Захотелось перечитать наших великих, писавших о Кавказе. Водитель Игорь тоже очень классный, ни одного рывка, автобус всегда в нужном месте с максимальными удобствами для отдыхающих. Большое спасибо!
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