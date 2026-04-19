Эта экскурсия предлагает посетить два знаменитых курорта Кавказских Минеральных Вод: Ессентуки и Железноводск. В Ессентуках вас ждет остановка у грязелечебницы им. Семашко, где вы узнаете об истории этого архитектурного шедевра.

Железноводске вы прогуляетесь по Курортному парку, увидите дачу Эмира Бухарского и оцените величие Каскадной лестницы. Профессиональный гид расскажет о легендах и исторических фактах, связанных с этими местами. Это идеальный способ провести день, погрузившись в атмосферу курортов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для посещения Ессентуков и Железноводска. В это время можно насладиться прогулками по паркам и архитектурными достопримечательностями в комфортных условиях.

Сейчас август — это идеальное время.