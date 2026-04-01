Экскурсии из Кисловодска

Погрузитесь в атмосферу Ессентуков, где история встречается с современностью. Узнайте о жизни города и попробуйте знаменитую минеральную воду
Ессентуки - это город, который поражает своей интеллигентностью и живописностью. Курортный парк привлекает своими цветниками, декоративными гротами и беседками.
Туристы смогут увидеть единственную в России статую Христа в полный рост и читать дальшеуменьшить
прогуляться по тенистым аллеям с фонтанами и скульптурами. Важной частью экскурсии станет дегустация знаменитых минеральных вод "Ессентуки-17" и "Ессентуки-4". Завершает прогулку посещение крупнейшего питьевого бювета страны - "Пятитысячника".
Узнайте о богатой истории города и современных традициях его жителей, а также получите советы по гастрономическим и туристическим маршрутам
Лучшее время для посещения Ессентуков - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а прогулки по Курортному парку доставят максимум удовольствия. В апреле, мае и октябре также можно насладиться красотой города, хотя температура может быть немного ниже. В остальные месяцы, несмотря на возможные осадки и прохладу, вы всё равно сможете открыть для себя интересные места и попробовать знаменитые минеральные воды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Статуя Христа
Курортный парк
Механотерапия
Верхние Николаевские ванны
Грязелечебница имени Семашко
Питьевой бювет «Пятитысячник»
Описание экскурсии
Самое-самое в Ессентуках
Вы увидите единственную в России статую Христа в полный рост. Погуляете по Курортному парку с фонтанами, скульптурами, тенистыми аллеями, историческими беседками и гротами. Рассмотрите старинные здания Механотерапии, Верхних Николаевских ванн и Грязелечебницы имени Семашко и попробуете известные бренды «Ессентуки-17» и «Ессентуки-4», знакомые жителям постсоветского пространства с самого детства. А в завершение посетите крупнейший питьевой бювет страны — «Пятитысячник».
Интересные факты о городе
Ессентуки — место с богатым прошлым. Вы услышите достоверную историю открытия здесь минеральных источников и узнаете, кем были первые жители города и чем они занимались. Кроме того, я расскажу о современных Ессентуках: как они развиваются, где работают и отдыхают горожане и каковы местные традиции и особенности культуры. А также поделюсь практическими рекомендациями: где вкусно и недорого поесть, по каким местам погулять самостоятельно и куда съездить на один день.
Организационные детали
Из Кисловодска в Ессентуки вы добираетесь самостоятельно. По запросу я могу организовать трансфер. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Вас ждет легкая и неутомительная прогулка. Между отдаленными объектами мы будем перемещаться на автомобиле.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На железнодорожном вокзале Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1800 туристов
Я родился и живу в Ессентуках. Я довольно хорошо знаю историю и географию Кавказских Минеральных Вод и при каждом удобном случае стараюсь изучать что-то новое. Решил проводить экскурсии, так как читать дальшеуменьшить
люблю знакомиться с новыми людьми и наблюдать на их лицах чувство неподдельного удивления, восхищения и радости от встречи с чем-то новым и интересным. Постараюсь показать вам родные места как лучшим друзьям. И, надеюсь, мы действительно подружимся в процессе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
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1
–
Татьяна
Сергей провел прекрасную обзорную экскурсию по городу Ессентуки, после которой захотелось приехать в отпуск именно сюда! Человек любит свой край, увлечён делом, которым занимается, продолжает учится, развивается! Нас никуда не читать дальшеуменьшить
торопил (по итогу экскурсия продлилась дольше положенного времени минут на 30). Рассказ спокойный, интересный, познавательный, не перегружен трудноусваемоей информацией, всё в меру. Ребёнок 8 лет тоже довольна осталась, как и взрослые, нам всем очень понравилась прогулка. Обязательно вернёмся и в город, и к гиду Сергею! Спасибо!
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Корнева
Невероятная экскурсия! По5равилось, безусловно все: организация, подача материала, атмосфера. Узнали много нового, зарядились позитивом и влюбились в этот город. Большое спасибо Сергею за чудесный день! Однозначно буду рекомендовать!
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Анна
Экскурсия интересная! Сергей щедро делится информацией, подсказками по отдыху, не торопит. Автомобиль комфортный. Нам все понравилось, спасибо!
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Д
Дмитрий
Сергей провёл интересную, познавательную и неспешную экскурсию-прогулку по городу. Несмотря на довольно большую продолжительность, время прошло незаметно, т. к. всё время добавлялись какие-то интересные подробности как об истории города, так и о современности. Дегустация минеральной воды заслуживает отдельного внимания))
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Ирина
Мы приехали в Ессентуки на электричке, Сергей нас ждал у здания вокзала. В маршрут входило несколько локаций, между которыми перемещались на машине. Втроем нормально, вчетвером было бы тесновато. Очень дружелюбно, в комфортном темпе, с учетом наших пожеланий, остановками на фотосессии и кофе. Спасибо за приятную прогулку!
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Н
Надежда
Большое спасибо нашему гиду Сергею за замечательную экскурсию, которую он провёл для нас. Если бы не дождь, то впечатления были бы ещё лучше. Все остальное на отлично. Ещё раз Спасибо!