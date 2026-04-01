Экскурсии из Кисловодска

Ессентуки - это город, который поражает своей интеллигентностью и живописностью. Курортный парк привлекает своими цветниками, декоративными гротами и беседками.Туристы смогут увидеть единственную в России статую Христа в полный рост и

прогуляться по тенистым аллеям с фонтанами и скульптурами. Важной частью экскурсии станет дегустация знаменитых минеральных вод "Ессентуки-17" и "Ессентуки-4". Завершает прогулку посещение крупнейшего питьевого бювета страны - "Пятитысячника". Узнайте о богатой истории города и современных традициях его жителей, а также получите советы по гастрономическим и туристическим маршрутам

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Ессентуков - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а прогулки по Курортному парку доставят максимум удовольствия. В апреле, мае и октябре также можно насладиться красотой города, хотя температура может быть немного ниже. В остальные месяцы, несмотря на возможные осадки и прохладу, вы всё равно сможете открыть для себя интересные места и попробовать знаменитые минеральные воды.

Сейчас август — это идеальное время.