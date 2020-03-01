Экскурсии из Кисловодска

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Очаровательные Ессентуки

Дружеская обзорная экскурсия по главным местам города

Сергей
Задать вопрос
Сергей – ваш гид
Ессентуки — интеллигентный, живописный и очень доброжелательный курорт.

Вы впечатлитесь старинными зданиями, цветниками, декоративными гротами и беседками Курортного парка и оцените на вкус местную минеральную воду.

А также услышите, как жили и живут здесь люди и чем интересна история города.
2700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на железнодорожном вокзале Ессентуки
Забронировать экскурсию
Очаровательные Ессентуки
Очаровательные Ессентуки

Что вас ожидает

Самое-самое в Ессентуках
Вы увидите единственную в России статую Христа в полный рост. Погуляете по Курортному парку с фонтанами, скульптурами, тенистыми аллеями, историческими беседками и гротами. Рассмотрите старинные здания Механотерапии, Верхних Николаевских ванн и Грязелечебницы имени Семашко и попробуете известные бренды «Ессентуки-17» и «Ессентуки-4», знакомые жителям постсоветского пространства с самого детства. А в завершение посетите крупнейший питьевой бювет страны — «Пятитысячник».

Интересные факты о городе
Ессентуки — место с богатым прошлым. Вы услышите достоверную историю открытия здесь минеральных источников и узнаете, кем были первые жители города и чем они занимались. Кроме того, я расскажу о современных Ессентуках: как они развиваются, где работают и отдыхают горожане и каковы местные традиции и особенности культуры. А также поделюсь практическими рекомендациями: где вкусно и недорого поесть, по каким местам погулять самостоятельно и куда съездить на один день.

Организационные детали

  • Из Кисловодска в Ессентуки вы добираетесь самостоятельно. По запросу я могу организовать трансфер. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Вас ждет легкая и неутомительная прогулка. Между отдаленными объектами мы будем перемещаться на автомобиле.
Очаровательные Ессентуки
Очаровательные Ессентуки
Очаровательные Ессентуки
Очаровательные Ессентуки
Очаровательные Ессентуки
Очаровательные Ессентуки
Очаровательные Ессентуки
Очаровательные Ессентуки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на железнодорожном вокзале Ессентуки.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей, я родился и живу в Ессентуках. Я не профессиональный гид, но довольно хорошо знаю историю и географию Кавказских Минеральных Вод и при каждом удобном случае стараюсь изучать что-то новое. Решил проводить экскурсии, так как люблю знакомиться с новыми людьми и наблюдать на их лицах чувство неподдельного удивления, восхищения и радости от встречи с чем-то новым и интересным. Постараюсь показать вам родные места как лучшим друзьям. И, надеюсь, мы действительно подружимся в процессе!
Напишите мне

Экскурсии из Кисловодска

Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 деньЗолотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 деньЗолотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
7800 за экскурсию
8 часов
5 отзывов
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем
Невозможно? Безрассудно? Попробуйте! За один день вы получите объемное представление о главных городах КМВ и культовых курортах России. Откроете красивые нетуристические места, отведаете лучшего мороженого и пообедаете в отличном семейном кафе. И в результате поймете, почему, по одной из легенд, рай находится где-то здесь...
На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России!На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России!На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России!
9500 за экскурсию
10 часов
11 отзывов
Отправиться на встречу с легендарным кавказским исполином и познакомиться с историей Приэльбрусья
Гора из списка «Семи вершин» — мечта альпинистов и любителей захватывающих пейзажей. В путешествии вы узнаете о Кабардино-Балкарии и ее народах, научном и спортивном освоении Приэльбрусья, а также его ценном национальном парке. Посетите «марсианскую» поляну Нарзанов и подниметесь на высоту 3800 метров!
В Домбай из Кисловодска — побывать в горной сказкеВ Домбай из Кисловодска — побывать в горной сказкеВ Домбай из Кисловодска — побывать в горной сказке
9000 за экскурсию
9 часов
8 отзывов
Погрузиться в мир богатой природы и снежных гор на автомобильной экскурсии по Карачаево-Черкессии
Путь к Домбайской поляне подарит целую лавину впечатлений, которые будут обрушиваться на вас с каждым новым поворотом и очередным фантастическим пейзажем Кавказа. Вы увидите могучие горы Домбай-Ульген и Мусса-Ачитара, услышите о караванах Шелкового пути и узнаете о спасении зубров в Тебердинском заповеднике.
В Нижний Архыз из КисловодскаВ Нижний Архыз из КисловодскаВ Нижний Архыз из Кисловодска
8000 за экскурсию
10 часов
2 отзыва
Познакомиться с историей древнего городища и побывать в знаменитой астрофизической обсерватории РАН
В поездке по Военно-Сухумской дороге вы откроете красоту Кавказских гор, историю Шелкового пути и вид на Эльбрус с перевала Гум-Баши. Услышите о взлетах и падениях в жизни Аланского городища и посетите древнейшие христианские храмы России. А также побываете в обсерватории с крупнейшим телескопом Евразии.

Выбирайте и другие экскурсии в Кисловодске

В другой городИндивидуальныеЗа городомНа автомобилеНеобычные маршрутыПешкомГрупповыеОбзорныеВсе