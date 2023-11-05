Архыз - кусочек рая на земле

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Ответы на вопросы
Путь до Архыза — один из самых живописных маршрутов в Карачаево-Черкесии.

Мы проедем через перевал Гум-Баши, посетим древний Шоанинский храм и поднимемся по ступеням к Лику Христа.

Также нас ждут горные реки и величественные вершины, памятники старины и поездка по канатной дороге.
Архыз - кусочек рая на земле
Архыз - кусочек рая на земле
Архыз - кусочек рая на земле
Архыз - кусочек рая на земле
Архыз - кусочек рая на земле
Архыз - кусочек рая на земле
Ближайшие даты:
5
ноя
6
ноя
7
ноя
8
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даты

Что вас ожидает:

  • Перевал Гум-Баши
  • Шоанинский храм
  • Древняя столица Аланов
  • Архыз
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Приезжая в Архыз, мы попадаем в сказочные места. Наше путешествие начнется с перевала Гум-Баши. Далее мы перенесемся в Шоанинский храм X века. После мы преодолеем 526 ступеней, чтобы попасть в место, которое показывает нам лик Христа. О нем до сих пор практически ничего не известно — как он появился на высочайшей горе? . Есть только догадки и предположения. Далее наша поездка продолжится в древней столице Аланов, датируемой IX-X веками, а продолжится путешествие на канатной дороге в самом Архызе.

Каждый день в 07:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Курортный сбор на отдельных локациях — до 200 руб.
  • Питание
Место начала и завершения?
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Необычные
Природа и пейзажи
На весь день
Архыз
Выездные
Канатная дорога

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