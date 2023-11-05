Путь до Архыза — один из самых живописных маршрутов в Карачаево-Черкесии.
Мы проедем через перевал Гум-Баши, посетим древний Шоанинский храм и поднимемся по ступеням к Лику Христа.
Также нас ждут горные реки и величественные вершины, памятники старины и поездка по канатной дороге.
Мы проедем через перевал Гум-Баши, посетим древний Шоанинский храм и поднимемся по ступеням к Лику Христа.
Также нас ждут горные реки и величественные вершины, памятники старины и поездка по канатной дороге.
Ближайшие даты:
5
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Перевал Гум-Баши
- Шоанинский храм
- Древняя столица Аланов
- Архыз
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетПриезжая в Архыз, мы попадаем в сказочные места. Наше путешествие начнется с перевала Гум-Баши. Далее мы перенесемся в Шоанинский храм X века. После мы преодолеем 526 ступеней, чтобы попасть в место, которое показывает нам лик Христа. О нем до сих пор практически ничего не известно — как он появился на высочайшей горе? . Есть только догадки и предположения. Далее наша поездка продолжится в древней столице Аланов, датируемой IX-X веками, а продолжится путешествие на канатной дороге в самом Архызе.
Каждый день в 07:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Курортный сбор на отдельных локациях — до 200 руб.
- Питание
- Место начала и завершения?
- Кисловодск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 07:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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