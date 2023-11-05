Путь до Архыза — один из самых живописных маршрутов в Карачаево-Черкесии. Мы проедем через перевал Гум-Баши, посетим древний Шоанинский храм и поднимемся по ступеням к Лику Христа. Также нас ждут горные реки и величественные вершины, памятники старины и поездка по канатной дороге.

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