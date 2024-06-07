1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Домбай - место силы: уникальное путешествие из Кисловодска
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Домбай, где вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальные достопримечательности
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«А на самом Домбае вы сможете подняться по канатной дороге на гору-трёхтысячник Мусса-Ачитара, с которой вам откроется вид на Кавказский хребет и не только»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
«Дополнительные расходы: канатная дорога — 2100 руб»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
По городам и водам КМВ: культурное путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказских Минеральных Вод. Путешествие по Ессентукам, Пятигорску, Железноводску и Кисловодску за один день
«По желанию посетим парк Цветник и поднимемся к вершине горы Машук на канатной дороге»
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
от 1400012 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин
Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией
«Поляна Азау — место, откуда вы подниметесь по канатной дороге на высоту 3800 метров и насладитесь шикарным видом на Эльбрус»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Завораживающая поездка в Домбай откроет вам красоту перевала Гумбаши и тайны древних храмов. Вас ждут незабываемые впечатления
«Подъем на канатной дороге (от 900 руб»
Завтра в 09:30
9 июня в 06:30
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Экскурсия «Эльбрус и Гижгит» - Вдохновляющие панорамы Кавказа из Кисловодска
Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
«При желании подниметесь по канатным дорогам на склоны Чегета и Эльбруса»
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Тур в Домбай: Серпантин древних храмов и пейзажей
Исследуйте сокровенные уголки Домбая, наслаждаясь величием гор, историей древних храмов и кристальной чистотой горных рек
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
«Поднявшись на канатной дороге, увидим Домбай с высоты, а после при желании продегустируем блюда местной кухни»
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Эльбрусу, озеру Гижгит и Тырныаузу из Кисловодска
Откройте для себя величие Эльбруса, тайны озера Гижгит и загадочный Тырныауз в одной поездке
Начало: У вашего отеля
«Подъем к Эльбрусу по канатной дороге — вы подышите кристально чистым воздухом, полюбуетесь горами, альпийскими лугами и долинами»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Популярное предложение
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Влюбиться в горные панорамы Карачаево-Черкесии и добраться до трех озер Тебердинского заповедника
Начало: По договоренности в Кисловодске
«В поселке Домбай мы пересядем на открытую канатную дорогу, чтобы с высоты полюбоваться горными вершинами и альпийскими лугами»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
На Эльбрус из Кисловодска: восхождение на крышу России
Поднимитесь на высоту 3800 метров, ощутите дух альпинизма и узнайте уникальные истории Приэльбрусья в этой захватывающей экскурсии
«Разумеется, в течение дня у вас будет возможность подняться на канатной дороге к одной из станций»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
Погрузиться в мир богатой природы и снежных гор на автомобильной экскурсии по Карачаево-Черкессии
«Дальнейший путь — на канатных дорогах к фантастическим обзорным площадкам на склоне горы Мусса-Ачитара, куда каждую зиму устремляются тысячи любителей горнолыжного спорта»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться
Раскрыть все грани древнего региона и поразиться гармонии его нерукотворных красот с бурной историей
Начало: У вашего отеля
«Поднявшись на канатной дороге на высоту почти 3200 м»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Кисловодска
Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета
Начало: У вашего места проживания
«Наконец, вы окажетесь лицом к лицу с великаном Эльбрусом на ледяной поляне Азау, от которой по канатной дороге мы поднимемся к обзорной точке «Мир» (3500 н»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Кисловодска в Домбай: Путешествие через века и природные красоты
Погрузитесь в мир древних культур и неповторимых природных ландшафтов с индивидуальной экскурсией из Кисловодска в Домбай
Начало: В любом удобном для Вас месте
«с человека, канатная дорога в Домбае — от 900 руб»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
14 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озеро Гижгит в Кисловодске
Отправьтесь в Кабардино-Балкарию и насладитесь видами Эльбруса и озера Гижгит. Узнайте о кавказских традициях и попробуйте местный нарзан
Начало: По договоренности
«Вы подниметесь по канатной дороге на высоту 3850 метров и впечатлитесь видом на весь Кавказский хребет»
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 14 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Домбай из Кисловодска: Путешествие к вершинам и культуре Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы и культуры с экскурсией в Домбай. Живописные дороги, древние храмы и уникальная флора и фауна ждут вас
Начало: По договоренности
«И эффектный финал — подъем на канатной дороге на поляну Домбай, потрясающие виды, а в зимнее время — катание на лыжах или снегоходе для желающих»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 280₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Путешествие на Домбай в мини-группе: панорамы, пещеры и вершины
Откройте великолепие Кавказа: от перевала Гумбаши до вершин Домбая. Исследуйте сокровища природы в уютной компании
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске или Пятиго...
«Вы узнаете печальную историю названия самой высокой горы, Домбай-Ульген («Зубр погиб»), а также поднимитесь по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (3200 м)»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Канатная дорога к вершине «Мусса-Ачитара» (3012м)»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Путешествие к Эльбрусу: восхождение и панорамы
Откройте для себя величие Эльбруса, покорив гору Чегет и насладившись панорамными видами с канатных дорог
Начало: В центре Кисловодска
«Здесь построена первая в СССР канатная дорога»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 990₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Из Кисловодска - в высокогорный поселок Архыз
Посетить древние храмы и увидеть гигантский радиотелескоп
Начало: В Кисловодске
«По гондольной канатной дороге «Млечный путь» вы поднимитесь на высоту 2240 метров — к вершине хребта Абишира-Ахуба»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
10 июня в 07:15
11 июня в 06:30
4 400₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Путешествие из Кисловодска в Домбай в мини-группе
Пейзажи, которые попадут в самое сердце
Начало: По адресу вашего проживания
«Приготовьтесь взлететь по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара — это самый доступный для подъема «трехтысячник» России»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:15
9 июня в 08:00
3 700₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Встреча с величием Эльбруса и чарующим озером Гижгит в уютной компании до 8 человек и сопровождении опытного гида
Начало: По ближайшему удобному месту, рядом с вашим адресо...
«Подъем по канатной дороге до станции «Мир» (3500 м над у»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 800₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Кисловодска
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
«Канатная дорога до станции Гарабаши — 2000 руб/чел»
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
41503 735₽ за человека
Групповая
12 часов
Из Кисловодска - к седому великану Эльбрусу
Прокатиться на канатных дорогах и увидеть главную вершину Кавказа на автобусной экскурсии
Начало: У Колоннады в Кисловодске
«Вы прокатитесь на кресельной канатной дороге и с горы Чегет оцените Эльбрус со стороны: от подножия до самой вершины»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 990₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Домбай из Кисловодска: канатка, природа, культура
Откройте для себя величие Кавказа, поднявшись на канатной дороге и познакомившись с культурой региона
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«В живописном посёлке Домбай вас ждёт настоящее приключение: канатная дорога, по которой можно подняться на высоту 3600 метров и оценить захватывающие дух панорамы заснеженных вершин»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
Промчаться по дну ущелья и зарядиться энергией гор на одной из вершин Эльбруса
«От поляны Азау по канатной дороге поднимемся до знаменитой станции «Мир» на высоту 3500 метров, где перед вашими глазами развернутся завораживающие панорамы Эльбруса и Главного Кавказского хребта»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Удобный способ за один день насладиться природой заповедного края и узнать его легенды
Начало: У Колоннады Кисловодска
«Посёлок Домбай и канатные дороги»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Приключение с видом на Эльбрус
Погрузитесь в мир высокогорных приключений и культурного обогащения с эксклюзивным туром в Домбай
Начало: Кисловодск
«Домбайская поляна и канатная дорога»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Архыз и наследие гор: путешествие на авто в мини-группе
На родину минеральной воды за чудесами природы, древней историей и местной кухней
Начало: по месту вашего проживания по городу Кисловодск
«подниметесь по канатной дороге на высоту 3500 метров н»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:30
9 июня в 06:30
12 июня в 06:30
4 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в ущелье Северной Осетии
Авто-тур из Кисловодска в Цей, к Сказскому леднику и святилищу Реком
Начало: Кисловодск
«По прибытии на место мы отправимся на канатную дорогу»
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
18 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Большое путешествие по Домбаю из Кисловодска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
«Наконец, вы подниметесь по канатной дороге на вершину хребта Мусса-Ачитара в Домбае»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью
«Гара-Баши — высочайшая точка канатной дороги в Европе»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
Отправиться на одну из самых живописных горных экскурсий - к незабываемым видам кавказских вершин
Начало: В районе вашего отеля или санатория
«🚠 Обратите внимание на особенности канатных дорог Домбая:Первый уровень — 8-местные вагончики закрытого типа, второй уровень — 6-местный кресельный подъёмник открытого типа, третий уровень — 4-местные открытого»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
9 июня в 07:00
11 июня в 07:00
2 990₽ за человека
скидка
35%
Мини-группа
12 часов
Едем на Эльбрус! Тур из Кисловодска в мини-группе
Уехать в горы, чтобы полюбоваться природой Кавказа и отдохнуть вдали от суеты
Начало: У вашего отеля
«После посещения всех достопримечательностей мы поднимемся по канатной дороге до верхней станции Эльбруса»
Расписание: ежедневно в 06:15 и 06:30
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
57503 738₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Весь Архыз - за один день
Отправиться в фантастическое путешествие в Архыз, которое запомнится на всю жизнь
Начало: Заберем вас с адреса проживания в черте города бро...
«Поселок Архыз и канатная дорога»
9 июня в 07:30
10 июня в 07:30
21 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
«Кроме того, вы оцените один из самых красивых палаточных городков страны на поляне Таулу, побываете в поселке Романтик и по желанию прокатитесь по канатной дороге и увидите Архыз с высоты птичьего полета»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Домбай - страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин
Посетить знаменитый горный курорт, прокатиться по канатной дороге и заглянуть в Сентинский храм
Начало: По договоренности с туристом
«Подниметесь по канатной дороге на пик Мусса-Ачитара, отдохнете за чашечкой горного глитвейна и рассмотрите с высоты 3200 метров Кавказский хребет и реку Птыш»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Зов гор: незабываемая поездка в Домбай
Получить впечатления на всю жизнь, посетив заповедный уголок природы в самом сердце Кавказа
«А ели захотите обострить ощущения, сможете подняться по канатной дороге на высоту до 3200 метров над уровнем моря — на самый пик горы Мусса-Ачитара, с которой открываются невероятные пейзажи»
10 июня в 00:00
15 июня в 08:00
от 14 800₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Сырные пещеры, храм, Эльбрус
Приключение начинается! Отправляйтесь из Кисловодска в путешествие по дорогам, где каждый поворот открывает великолепие Кавказа
Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске
«Дальше нас ждет путь в курортный поселок Домбай, где по канатной дороге мы поднимемся на гору Мусса-Ачитара»
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
«Дополнительно оплачиваются питание и подъем по канатной дороге: от 1000 до 1500 руб»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 800₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: величие гор и чистота озер
Домбай ждет вас: горные вершины, чистые озера и средневековые памятники в однодневной экскурсии из Кисловодска
«По желанию, воспользовавшись канатной дорогой, подниметесь на гору Мусса-Ачитара (высота подъема 3 тыс»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 000₽ за человека
Групповая
14 часов
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов - групповая экскурсия из Кисловодска
Восхитительное путешествие к символу Кавказа - Эльбрусу, с посещением Чегета и Долины Нарзанов. Подъем на канатной дороге и дегустация нарзана включены
«Поднимитесь на сам склон Эльбруса по канатной дороге, посетите Долину Нарзанов, и поляну Чегет»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 000₽ за человека
Групповая
11 часов
Домбай в мини-группе из Кисловодска
Начало: Место вашего проживания
«В этом подъеме нам помогут кресельная и гондольная канатная дорога»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
3 700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
«А если пожелаете, подниметесь по канатной дороге на гору Машук и полюбуетесь окрестностями Пятигорска с высоты 994 метров»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
18%
Групповая
12 часов
Домбай из Кисловодска: впечатляющее путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в атмосферу кавказской сказки во время поездки в Домбай. Вас ждут снежные вершины, древние храмы и захватывающие виды
Начало: Место проживания в пределах г. Кисловодск
«Во время поездки мы посетим древний храм, загадочную реку Уллу-Муруджу и сам посёлок Домбай, а также прокатимся на канатной дороге и взглянем на Домбай сверху»
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 45203 706₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав7 июня 2024Замечательная экскурсия, в мини-группе вообще супер, ни кого не надо ждать, времени на все локации предостаточно. Водитель - гид Марат
- ИИгорь7 июня 2024Комфортный автомобиль, красивые виды, интересные рассказы гида
- ООльга7 июня 2024Так сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус и Красоты Осетии, ооочень понравилось🔥🔥🔥,
- ААлла6 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия. И в этом огромная заслуга нашего гида и водителя Александра. Показал все самое интересное, много рассказал,
- ТТатьяна6 июня 2024Поездка на Домбай просто сказка! Наш гид Дмитрий интересно рассказывал и показал красивейшие места. Видно, что это человек любящий свой
- ССветлана6 июня 2024Гид Дмитрий, спасибо большое, очень понравилось!!!
- ВВладислав6 июня 2024Всё понравилось, гид-водитель Артемий отлично провёл экскурсию, на любой вопрос отвечал развернуто, с ним было интересно. Все моменты в плане
- ТТатьяна5 июня 2024Большое спасибо за интересную поездку нашему гиду и водителю Артемию! Грамотно составленный маршрут и правильно рассчитанный тайминг позволили нам, никуда
- ЕЕкатерина5 июня 2024Великолепная экскурсия с замечательным Анзором. Все рассказал, показал, напоил Нарзанами, накормил вкусно, везде пофоткал, поменял немного программу исходя из наших пожеланий и предпочтений. 12 часов прошли быстро и красочно. Спасибо огромной, эмоций получили море.
- ССветлана5 июня 2024Спасибо за экскурсию) всё было замечательно👍
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Канатная дорога»
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