Экскурсии с посещением канатной дороги в Кисловодске

Найдено 89 экскурсий в категории «Канатная дорога» в Кисловодске, цены от 2 990 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
221 отзыв
Популярное предложение
Домбай - место силы: уникальное путешествие из Кисловодска
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Домбай, где вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальные достопримечательности
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«А на самом Домбае вы сможете подняться по канатной дороге на гору-трёхтысячник Мусса-Ачитара, с которой вам откроется вид на Кавказский хребет и не только»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
370 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
«Дополнительные расходы: канатная дорога — 2100 руб»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735 за человека
По городам и водам: все курорты КМВ за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
118 отзывов
Популярное предложение
По городам и водам КМВ: культурное путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказских Минеральных Вод. Путешествие по Ессентукам, Пятигорску, Железноводску и Кисловодску за один день
«По желанию посетим парк Цветник и поднимемся к вершине горы Машук на канатной дороге»
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
от 1400012 600 за всё до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
102 отзыва
Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин
Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией
«Поляна Азау — место, откуда вы подниметесь по канатной дороге на высоту 3800 метров и насладитесь шикарным видом на Эльбрус»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
216 отзывов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Завораживающая поездка в Домбай откроет вам красоту перевала Гумбаши и тайны древних храмов. Вас ждут незабываемые впечатления
«Подъем на канатной дороге (от 900 руб»
Завтра в 09:30
9 июня в 06:30
от 14 800 за всё до 7 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
101 отзыв
Экскурсия «Эльбрус и Гижгит» - Вдохновляющие панорамы Кавказа из Кисловодска
Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
«При желании подниметесь по канатным дорогам на склоны Чегета и Эльбруса»
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700 за человека
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Кисловодска
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
66 отзывов
Тур в Домбай: Серпантин древних храмов и пейзажей
Исследуйте сокровенные уголки Домбая, наслаждаясь величием гор, историей древних храмов и кристальной чистотой горных рек
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
«Поднявшись на канатной дороге, увидим Домбай с высоты, а после при желании продегустируем блюда местной кухни»
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700 за человека
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
32 отзыва
Путешествие к Эльбрусу, озеру Гижгит и Тырныаузу из Кисловодска
Откройте для себя величие Эльбруса, тайны озера Гижгит и загадочный Тырныауз в одной поездке
Начало: У вашего отеля
«Подъем к Эльбрусу по канатной дороге — вы подышите кристально чистым воздухом, полюбуетесь горами, альпийскими лугами и долинами»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
34 отзыва
Популярное предложение
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Влюбиться в горные панорамы Карачаево-Черкесии и добраться до трех озер Тебердинского заповедника
Начало: По договоренности в Кисловодске
«В поселке Домбай мы пересядем на открытую канатную дорогу, чтобы с высоты полюбоваться горными вершинами и альпийскими лугами»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 500 за всё до 3 чел.
На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
58 отзывов
На Эльбрус из Кисловодска: восхождение на крышу России
Поднимитесь на высоту 3800 метров, ощутите дух альпинизма и узнайте уникальные истории Приэльбрусья в этой захватывающей экскурсии
«Разумеется, в течение дня у вас будет возможность подняться на канатной дороге к одной из станций»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
47 отзывов
В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
Погрузиться в мир богатой природы и снежных гор на автомобильной экскурсии по Карачаево-Черкессии
«Дальнейший путь — на канатных дорогах к фантастическим обзорным площадкам на склоне горы Мусса-Ачитара, куда каждую зиму устремляются тысячи любителей горнолыжного спорта»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться
Раскрыть все грани древнего региона и поразиться гармонии его нерукотворных красот с бурной историей
Начало: У вашего отеля
«Поднявшись на канатной дороге на высоту почти 3200 м»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
70 отзывов
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Кисловодска
Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета
Начало: У вашего места проживания
«Наконец, вы окажетесь лицом к лицу с великаном Эльбрусом на ледяной поляне Азау, от которой по канатной дороге мы поднимемся к обзорной точке «Мир» (3500 н»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Из Кисловодска - в великолепный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
68 отзывов
Из Кисловодска в Домбай: Путешествие через века и природные красоты
Погрузитесь в мир древних культур и неповторимых природных ландшафтов с индивидуальной экскурсией из Кисловодска в Домбай
Начало: В любом удобном для Вас месте
«с человека, канатная дорога в Домбае — от 900 руб»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
14 800 за всё до 3 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
57 отзывов
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озеро Гижгит в Кисловодске
Отправьтесь в Кабардино-Балкарию и насладитесь видами Эльбруса и озера Гижгит. Узнайте о кавказских традициях и попробуйте местный нарзан
Начало: По договоренности
«Вы подниметесь по канатной дороге на высоту 3850 метров и впечатлитесь видом на весь Кавказский хребет»
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 14 800 за всё до 6 чел.
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
35 отзывов
Домбай из Кисловодска: Путешествие к вершинам и культуре Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы и культуры с экскурсией в Домбай. Живописные дороги, древние храмы и уникальная флора и фауна ждут вас
Начало: По договоренности
«И эффектный финал — подъем на канатной дороге на поляну Домбай, потрясающие виды, а в зимнее время — катание на лыжах или снегоходе для желающих»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 280 за всё до 6 чел.
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
15 отзывов
Путешествие на Домбай в мини-группе: панорамы, пещеры и вершины
Откройте великолепие Кавказа: от перевала Гумбаши до вершин Домбая. Исследуйте сокровища природы в уютной компании
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске или Пятиго...
«Вы узнаете печальную историю названия самой высокой горы, Домбай-Ульген («Зубр погиб»), а также поднимитесь по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (3200 м)»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 000 за человека
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
8 отзывов
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Канатная дорога к вершине «Мусса-Ачитара» (3012м)»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
30 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: восхождение и панорамы
Откройте для себя величие Эльбруса, покорив гору Чегет и насладившись панорамными видами с канатных дорог
Начало: В центре Кисловодска
«Здесь построена первая в СССР канатная дорога»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 990 за человека
Из Кисловодска - в высокогорный поселок Архыз
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
3 отзыва
Из Кисловодска - в высокогорный поселок Архыз
Посетить древние храмы и увидеть гигантский радиотелескоп
Начало: В Кисловодске
«По гондольной канатной дороге «Млечный путь» вы поднимитесь на высоту 2240 метров — к вершине хребта Абишира-Ахуба»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
10 июня в 07:15
11 июня в 06:30
4 400 за человека
Путешествие из Кисловодска в Домбай в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Путешествие из Кисловодска в Домбай в мини-группе
Пейзажи, которые попадут в самое сердце
Начало: По адресу вашего проживания
«Приготовьтесь взлететь по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара — это самый доступный для подъема «трехтысячник» России»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:15
9 июня в 08:00
3 700 за человека
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
12 часов
310 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Встреча с величием Эльбруса и чарующим озером Гижгит в уютной компании до 8 человек и сопровождении опытного гида
Начало: По ближайшему удобному месту, рядом с вашим адресо...
«Подъем по канатной дороге до станции «Мир» (3500 м над у»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 800 за человека
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Кисловодска
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
«Канатная дорога до станции Гарабаши — 2000 руб/чел»
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
41503 735 за человека
Из Кисловодска - к седому великану Эльбрусу
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
2 отзыва
Из Кисловодска - к седому великану Эльбрусу
Прокатиться на канатных дорогах и увидеть главную вершину Кавказа на автобусной экскурсии
Начало: У Колоннады в Кисловодске
«Вы прокатитесь на кресельной канатной дороге и с горы Чегет оцените Эльбрус со стороны: от подножия до самой вершины»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 990 за человека
Домбай - душа Карачаево-Черкесии
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
212 отзывов
Домбай из Кисловодска: канатка, природа, культура
Откройте для себя величие Кавказа, поднявшись на канатной дороге и познакомившись с культурой региона
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«В живописном посёлке Домбай вас ждёт настоящее приключение: канатная дорога, по которой можно подняться на высоту 3600 метров и оценить захватывающие дух панорамы заснеженных вершин»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
Промчаться по дну ущелья и зарядиться энергией гор на одной из вершин Эльбруса
«От поляны Азау по канатной дороге поднимемся до знаменитой станции «Мир» на высоту 3500 метров, где перед вашими глазами развернутся завораживающие панорамы Эльбруса и Главного Кавказского хребта»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Удобный способ за один день насладиться природой заповедного края и узнать его легенды
Начало: У Колоннады Кисловодска
«Посёлок Домбай и канатные дороги»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990 за человека
Завораживающий Домбай: джип-тур из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Приключение с видом на Эльбрус
Погрузитесь в мир высокогорных приключений и культурного обогащения с эксклюзивным туром в Домбай
Начало: Кисловодск
«Домбайская поляна и канатная дорога»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Архыз и наследие гор: путешествие на авто в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
8 отзывов
Архыз и наследие гор: путешествие на авто в мини-группе
На родину минеральной воды за чудесами природы, древней историей и местной кухней
Начало: по месту вашего проживания по городу Кисловодск
«подниметесь по канатной дороге на высоту 3500 метров н»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:30
9 июня в 06:30
12 июня в 06:30
4 200 за человека
Путешествие в ущелье Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Путешествие в ущелье Северной Осетии
Авто-тур из Кисловодска в Цей, к Сказскому леднику и святилищу Реком
Начало: Кисловодск
«По прибытии на место мы отправимся на канатную дорогу»
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
18 300 за всё до 3 чел.
Большое путешествие по Домбаю из Кисловодска
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Большое путешествие по Домбаю из Кисловодска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
«Наконец, вы подниметесь по канатной дороге на вершину хребта Мусса-Ачитара в Домбае»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
14 отзывов
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью
«Гара-Баши — высочайшая точка канатной дороги в Европе»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
9 отзывов
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
Отправиться на одну из самых живописных горных экскурсий - к незабываемым видам кавказских вершин
Начало: В районе вашего отеля или санатория
«🚠 Обратите внимание на особенности канатных дорог Домбая:Первый уровень — 8-местные вагончики закрытого типа, второй уровень — 6-местный кресельный подъёмник открытого типа, третий уровень — 4-местные открытого»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
9 июня в 07:00
11 июня в 07:00
2 990 за человека
Едем на Эльбрус! Тур из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
35%
Мини-группа
12 часов
11 отзывов
Едем на Эльбрус! Тур из Кисловодска в мини-группе
Уехать в горы, чтобы полюбоваться природой Кавказа и отдохнуть вдали от суеты
Начало: У вашего отеля
«После посещения всех достопримечательностей мы поднимемся по канатной дороге до верхней станции Эльбруса»
Расписание: ежедневно в 06:15 и 06:30
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
57503 738 за человека
Весь Архыз - за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Весь Архыз - за один день
Отправиться в фантастическое путешествие в Архыз, которое запомнится на всю жизнь
Начало: Заберем вас с адреса проживания в черте города бро...
«Поселок Архыз и канатная дорога»
9 июня в 07:30
10 июня в 07:30
21 250 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
«Кроме того, вы оцените один из самых красивых палаточных городков страны на поляне Таулу, побываете в поселке Романтик и по желанию прокатитесь по канатной дороге и увидите Архыз с высоты птичьего полета»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 800 за всё до 7 чел.
Домбай - страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
19 отзывов
Домбай - страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин
Посетить знаменитый горный курорт, прокатиться по канатной дороге и заглянуть в Сентинский храм
Начало: По договоренности с туристом
«Подниметесь по канатной дороге на пик Мусса-Ачитара, отдохнете за чашечкой горного глитвейна и рассмотрите с высоты 3200 метров Кавказский хребет и реку Птыш»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 000 за всё до 7 чел.
Зов гор: незабываемая поездка в Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Зов гор: незабываемая поездка в Домбай
Получить впечатления на всю жизнь, посетив заповедный уголок природы в самом сердце Кавказа
«А ели захотите обострить ощущения, сможете подняться по канатной дороге на высоту до 3200 метров над уровнем моря — на самый пик горы Мусса-Ачитара, с которой открываются невероятные пейзажи»
10 июня в 00:00
15 июня в 08:00
от 14 800 за всё до 6 чел.
Путешествие «Домбай - Земной Рай» в мини-группе с Сырными пещерами и храмом
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
507 отзывов
Групповая экскурсия в Домбай: Сырные пещеры, храм, Эльбрус
Приключение начинается! Отправляйтесь из Кисловодска в путешествие по дорогам, где каждый поворот открывает великолепие Кавказа
Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске
«Дальше нас ждет путь в курортный поселок Домбай, где по канатной дороге мы поднимемся на гору Мусса-Ачитара»
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
«Дополнительно оплачиваются питание и подъем по канатной дороге: от 1000 до 1500 руб»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 800 за всё до 6 чел.
Домбай - в край ледников, горных вершин и живописных озёр
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
252 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай: величие гор и чистота озер
Домбай ждет вас: горные вершины, чистые озера и средневековые памятники в однодневной экскурсии из Кисловодска
«По желанию, воспользовавшись канатной дорогой, подниметесь на гору Мусса-Ачитара (высота подъема 3 тыс»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 000 за человека
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
415 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов - групповая экскурсия из Кисловодска
Восхитительное путешествие к символу Кавказа - Эльбрусу, с посещением Чегета и Долины Нарзанов. Подъем на канатной дороге и дегустация нарзана включены
«Поднимитесь на сам склон Эльбруса по канатной дороге, посетите Долину Нарзанов, и поляну Чегет»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 000 за человека
Домбай в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
57 отзывов
Домбай в мини-группе из Кисловодска
Начало: Место вашего проживания
«В этом подъеме нам помогут кресельная и гондольная канатная дорога»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
3 700 за человека
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
«А если пожелаете, подниметесь по канатной дороге на гору Машук и полюбуетесь окрестностями Пятигорска с высоты 994 метров»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Домбай - сказка в горах Кавказа
скидка
18%
Групповая
12 часов
151 отзыв
Домбай из Кисловодска: впечатляющее путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в атмосферу кавказской сказки во время поездки в Домбай. Вас ждут снежные вершины, древние храмы и захватывающие виды
Начало: Место проживания в пределах г. Кисловодск
«Во время поездки мы посетим древний храм, загадочную реку Уллу-Муруджу и сам посёлок Домбай, а также прокатимся на канатной дороге и взглянем на Домбай сверху»
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 45203 706 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    7 июня 2024
    Едем на Эльбрус! Тур из Кисловодска в мини-группе
    Замечательная экскурсия, в мини-группе вообще супер, ни кого не надо ждать, времени на все локации предостаточно. Водитель - гид Марат
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    молодец, интересно рассказывает, аккуратно ведёт машину, время в пути почти 4 часа пролетели незаметно. Виды завораживают, что может быть лучше гор, только горы. Рекомендую

  • И
    Игорь
    7 июня 2024
    Едем на Эльбрус! Тур из Кисловодска в мини-группе
    Комфортный автомобиль, красивые виды, интересные рассказы гида
  • О
    Ольга
    7 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Так сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус и Красоты Осетии, ооочень понравилось🔥🔥🔥,
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    все чётко, интересно, внимательный, только нужная информация, знает все локации для лучших фото, вкусно накормил, напоил😁. Человек работает с душой👆👍. У меня было День Рождение, Михаил организовал торт и сварил нам кофе в горах. Я не забуду это ДР никогда 🥳❤️

    Так сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус иТак сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус иТак сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус иТак сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус иТак сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус и
  • А
    Алла
    6 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Нам очень понравилась экскурсия. И в этом огромная заслуга нашего гида и водителя Александра. Показал все самое интересное, много рассказал,
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    посоветовал где вкусно и недорого поесть. Дорога длинная, но с Сашей время пролетело настолько интересно, что мы получили сплошное удовольствие от Эльбруса, чудесной погоды и общения. Саша очень доброжелательный, много знает и обладает отличным чувством юмора. Спасибо за прекрасный день!!!

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
    Поездка на Домбай просто сказка! Наш гид Дмитрий интересно рассказывал и показал красивейшие места. Видно, что это человек любящий свой
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    родной край! Как водитель он очень аккуратный, спокойно вёл машину, рассказывая обо всём. Мы в таком восторге остались от этой поездки, советуем обязательно посетить Домбай!

  • С
    Светлана
    6 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе из Кисловодска
    Гид Дмитрий, спасибо большое, очень понравилось!!!
    Гид Дмитрий, спасибо большое, очень понравилось!!!
  • В
    Владислав
    6 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Всё понравилось, гид-водитель Артемий отлично провёл экскурсию, на любой вопрос отвечал развернуто, с ним было интересно. Все моменты в плане
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    безопасного посещения Эльбруса были разъяснены. В плане одежды нам понадобились плюшевые кофты, штаны, очки, кепки и непромокаемая обувь для ходьбы по снегу. По мимо Эльбруса, конечно же, очень понравилось озеро Гижгит.

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Большое спасибо за интересную поездку нашему гиду и водителю Артемию! Грамотно составленный маршрут и правильно рассчитанный тайминг позволили нам, никуда
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    не торопясь, осмотреть всю красоту горного ущелья, покорить Эльбрус, послушать тишину озера. Дорога была комфортной и познавательной, Артемию удалось влюбить нас в этот край!

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Великолепная экскурсия с замечательным Анзором. Все рассказал, показал, напоил Нарзанами, накормил вкусно, везде пофоткал, поменял немного программу исходя из наших пожеланий и предпочтений. 12 часов прошли быстро и красочно. Спасибо огромной, эмоций получили море.
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
    Спасибо за экскурсию) всё было замечательно👍

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Канатная дорога»

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  1. Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
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  3. По городам и водам: все курорты КМВ за один день
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  5. Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
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