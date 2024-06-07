Встреча с величием Эльбруса и чарующим озером Гижгит в уютной компании до 8 человек и сопровождении опытного гида

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«Подъем по канатной дороге до станции «Мир» (3500 м над у»