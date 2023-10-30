Отправиться в фантастическое путешествие в Архыз, которое запомнится на всю жизнь
Вас ждёт завтрак с видом на Кавказский хребет и сам Эльбрус, подъём к действующему Шоанинскому храму 9 века, прогулка к спрятанному среди скал «лику Христа».
Вы почувствуете себя жителями древнеаланского городища, а затем поднимитесь на канатной дороге к завораживающей панораме гор. По пути гид раскроет тайны и легенды этих мест.
Вы почувствуете себя жителями древнеаланского городища, а затем поднимитесь на канатной дороге к завораживающей панораме гор. По пути гид раскроет тайны и легенды этих мест.
Ближайшие даты:
30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Перевал Гум-Баши. На смотровой площадке позавтракаем с панорамным видом на центрально-западную часть Большого Кавказского хребта во главе с двуглавым Эльбрусом.
- Действующий Шоанинский храм 9 века. На себе прочувствуете умиротворение и красоту этого места. Также здесь можно ударить в колокол.
- Астрофизическая обсерватория РАН. Узнаете об обсерватории, использующей самый большой телескоп в России (диаметр зеркала — 6 метров).
- Лик Христа. Поднимитесь к потаённому месту, где среди скал при загадочных обстоятельствах был запечатлён лик Иисуса.
- Древнеаланское городище. Это музей-заповедник на месте старинного поселения, через которое проходил Великий Шёлковый путь. Прогуляетесь по улицам, руинам жилых домов, посетите 3 древних храма, рассмотрите древние менгиры.
- Поселок Архыз и канатная дорога. Вы окажетесь на высоте более 3000 метров и оцените захватывающие дух виды на высокие пики гор и хвойные леса.
- Кафе с национальной кухней. Попробуете вкуснейшие карачаевские хычины и блюда на мангале.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах.
- Дополнительные расходы: канатная дорога 1600 руб. /чел., обед в кафе — около 500 руб.
- Можем провести экскурсию для компании до 8 человек на минивэне, доплата составит 2000 руб. за каждого следующего участника.
- Рекомендуем надеть закрытую обувь с устойчивой подошвой. Не забудьте взять с собой паспорт, наличные деньги, крем от загара, солнцезащитные очки, воду и перекус.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 2285 туристов
Приветствую! Меня зовут Александр, я и моя команда опытных гидов уже более 6 лет проводим экскурсии по живописным местам Кавказа. Наша цель — подарить вам незабываемые эмоции и желание вернуться в горы)
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