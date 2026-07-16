Вас ждёт завтрак с видом на Кавказский хребет и сам Эльбрус, подъём к действующему Шоанинскому храму 9 века, прогулка к спрятанному среди скал «лику Христа».
Вы почувствуете себя жителями древнеаланского городища, а затем поднимитесь на канатной дороге к завораживающей панораме гор. По пути гид раскроет тайны и легенды этих мест.
Вы почувствуете себя жителями древнеаланского городища, а затем поднимитесь на канатной дороге к завораживающей панораме гор. По пути гид раскроет тайны и легенды этих мест.
Описание экскурсии
- Перевал Гум-Баши. На смотровой площадке позавтракаем с панорамным видом на центрально-западную часть Большого Кавказского хребта во главе с двуглавым Эльбрусом.
- Действующий Шоанинский храм 9 века. На себе прочувствуете умиротворение и красоту этого места. Также здесь можно ударить в колокол.
- Астрофизическая обсерватория РАН. Узнаете об обсерватории, использующей самый большой телескоп в России (диаметр зеркала — 6 метров).
- Лик Христа. Поднимитесь к потаённому месту, где среди скал при загадочных обстоятельствах был запечатлён лик Иисуса.
- Древнеаланское городище. Это музей-заповедник на месте старинного поселения, через которое проходил Великий Шёлковый путь. Прогуляетесь по улицам, руинам жилых домов, посетите 3 древних храма, рассмотрите древние менгиры.
- Поселок Архыз и канатная дорога. Вы окажетесь на высоте более 3000 метров и оцените захватывающие дух виды на высокие пики гор и хвойные леса.
- Кафе с национальной кухней. Попробуете вкуснейшие карачаевские хычины и блюда на мангале.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах. Подъём к Шоанинскому храму на внедорожнике бесплатный, а на минивэне — 300 ₽ с чел. Пересядем на джип для подъёма и спуска.
- Дополнительные расходы: канатная дорога от 2700 ₽/чел., обед в кафе — около 500-700 ₽.
- Можем провести экскурсию для компании до 8 человек на минивэне, доплата — 2000 ₽ за каждого следующего участника.
- Рекомендуем надеть закрытую обувь с устойчивой подошвой. Не забудьте взять с собой паспорт, наличные деньги, крем от загара, солнцезащитные очки, воду и перекус.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
- Мы не несём ответственности за погодные условия. Погода в горах переменчива — перед поездкой, пожалуйста, посмотрите прогноз.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Заберем вас с адреса проживания в черте города бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провели экскурсии для 12109 туристов
Я коренной житель Кисловодска. С детства занимаюсь походами в горы, а с получением водительского удостоверения начал заниматься профессионально заброской альпинистов. Впоследствии это всё переросло в работу гида. Работаю с командой единомышленников — и мы регулярно развиваем новые направления.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия «Весь Архыз — за один день» стала для меня настоящим приключением — и я ни капли не жалею, что решилась на этот насыщенный маршрут! Целых 12 часов пролетели будто
+2
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Сегодня отправилась в путешествие к Архызу с гидом Владимиром, чему очень рада. Владимир интересно рассказывал историю мест, которые мы посещали, в целом поддерживал любые темы, связанные с обычаями его родного
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М
путешествовали с Владимиром, сразу отмечу, что это максимально аккуратный водителель. Часть дороги дорогой можно назвать условно, а на обратном пути ещё и видимость из-за погоды была не очень, так вот
+1
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Т
Спасибо🤗🫰Замечательная поездка! 👍 Погода была шикарная, дорога комфортная, а виды по дороге какие открываются! Мы свернули немного с маршрута, и по нашей просьбе мы не поехали в Шоанинский храм т. к были днем ранее там. Отличная замена была, на обратном пути мы заехали на ферму Альпак. Однозначно рекомендую!
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М
Мы были на экскурссии в Архыз в октябре 2025 года с гидом Рустамом. Это был потрясающий день,который запомнится на всю жизнь! Осень в горах великолепна! Организовано все четко. Рустам отлично водит машину,спокоен,вежлив,интересный собеседник. Помимо экскурсионной программы, Рустам много рассказал о жизни и обычаях народа Северного Кавказа. Очень довольны поездкой Отдельное спасибо Рустаму за вкусный чай). Сто процеетов рекомендуем!
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А
Экскурсия прошла великолепно. Гид очень хорошо всё рассказал. . Александр знаток местности. Прекрасный рассказчик. Очень комфортное вождение. Очень рекомендую.
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