Увидеть дружелюбных животных в экодеревне и повеселиться в «Долине Нарзанов»
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даты
Описание
Что вас ожидает
Берёзовская балка — орлы и медведь Кузя
Это живописное горное ущелье находится в 15 минутах езды от Кисловодска. Здесь гнездятся орлы, а утром, когда мы приедем, они как раз будут облетать свои владения. Мы полюбуемся этими гордыми парящими птицами с оборудованной безопасной смотровой площадки. Тут же можем выпить чай с видом на величественное ущелье.
А ещё здесь живёт медведь Кузя (в загоне). Хозяин охотно познакомит вас с ним и расскажет о его судьбе и истории спасения. Если пожелаете, вы продолжите знакомство с этим красивейшим местом конной прогулкой.
Экодеревня с альпаками
Далее мы отправимся в экодеревню в гости к альпакам. По дороге сделаем остановку на красивой панорамной точке с видом на горный ландшафт и, если повезёт с погодой, сам Эльбрус. А потом будем наслаждаться общением с этими милейшими животными — дружелюбными и мягкими как облачко. Их можно гладить, они очень контактные. И, конечно, вы можете сделать миллион фотографий с ними.
Обед и «Долина Нарзанов»
Потом у вас будет время вкусно пообедать в местном кафе. Иии… настало время погружения в детство! Вас ждёт экопарк «Долина Нарзанов», где вы по желанию покатаетесь на тюбингах (ватрушках) по уникальной всесезонной трассе.
Организационные детали
- В стоимость включено: сопровождение гида, трансфер из Кисловодска и обратно
- Поездка проходит на комфортабельном джипе
- Одевайтесь тепло — в горах всегда прохладнее, чем в городе
Дополнительные расходы
- Посещение смотровой площадки в Берёзовской балке — 100 руб. /чел.
- Визит к медведю Кузе — 100 руб. /чел.
- Катание на лошадях — 500 руб. /час (допускаются взрослые и дети от 7 лет)
- Визит к альпакам: взрослые — 500 руб. /чел., дети от 5 лет — 250 руб. /чел., дети до 5 лет — бесплатно
- Безлимитное катание на тюбингах — 1000 руб. /чел. (допускаются взрослые и дети от 7 лет)
- Чай, обед — по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.