Автопутешествие к альпакам, орлам и медведю

Увидеть дружелюбных животных в экодеревне и повеселиться в «Долине Нарзанов»

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Посмотрите на птиц и животных не в зоопарке и насладитесь великолепными горными ландшафтами! Вы побываете в Берёзовской балке, где живут величественные орлы и медведь Кузя с необычной судьбой. Погладите очаровательных альпак в экодеревне и сделаете с ними фото, которые взорвут ваши соцсети. И по желанию покатаетесь на ватрушках в экопарке «Долина Нарзанов».
Автопутешествие к альпакам, орлам и медведю
Автопутешествие к альпакам, орлам и медведю
Автопутешествие к альпакам, орлам и медведю
Автопутешествие к альпакам, орлам и медведю
Автопутешествие к альпакам, орлам и медведю
Автопутешествие к альпакам, орлам и медведю
Автопутешествие к альпакам, орлам и медведю
Автопутешествие к альпакам, орлам и медведю
Автопутешествие к альпакам, орлам и медведю
Автопутешествие к альпакам, орлам и медведю
Автопутешествие к альпакам, орлам и медведю
Автопутешествие к альпакам, орлам и медведю
Автопутешествие к альпакам, орлам и медведю
Автопутешествие к альпакам, орлам и медведю
Автопутешествие к альпакам, орлам и медведю
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Берёзовская балка — орлы и медведь Кузя

Это живописное горное ущелье находится в 15 минутах езды от Кисловодска. Здесь гнездятся орлы, а утром, когда мы приедем, они как раз будут облетать свои владения. Мы полюбуемся этими гордыми парящими птицами с оборудованной безопасной смотровой площадки. Тут же можем выпить чай с видом на величественное ущелье.

А ещё здесь живёт медведь Кузя (в загоне). Хозяин охотно познакомит вас с ним и расскажет о его судьбе и истории спасения. Если пожелаете, вы продолжите знакомство с этим красивейшим местом конной прогулкой.

Экодеревня с альпаками

Далее мы отправимся в экодеревню в гости к альпакам. По дороге сделаем остановку на красивой панорамной точке с видом на горный ландшафт и, если повезёт с погодой, сам Эльбрус. А потом будем наслаждаться общением с этими милейшими животными — дружелюбными и мягкими как облачко. Их можно гладить, они очень контактные. И, конечно, вы можете сделать миллион фотографий с ними.

Обед и «Долина Нарзанов»

Потом у вас будет время вкусно пообедать в местном кафе. Иии… настало время погружения в детство! Вас ждёт экопарк «Долина Нарзанов», где вы по желанию покатаетесь на тюбингах (ватрушках) по уникальной всесезонной трассе.

Организационные детали

  • В стоимость включено: сопровождение гида, трансфер из Кисловодска и обратно
  • Поездка проходит на комфортабельном джипе
  • Одевайтесь тепло — в горах всегда прохладнее, чем в городе

Дополнительные расходы

  • Посещение смотровой площадки в Берёзовской балке — 100 руб. /чел.
  • Визит к медведю Кузе — 100 руб. /чел.
  • Катание на лошадях — 500 руб. /час (допускаются взрослые и дети от 7 лет)
  • Визит к альпакам: взрослые — 500 руб. /чел., дети от 5 лет — 250 руб. /чел., дети до 5 лет — бесплатно
  • Безлимитное катание на тюбингах — 1000 руб. /чел. (допускаются взрослые и дети от 7 лет)
  • Чай, обед — по желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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