Посмотрите на птиц и животных не в зоопарке и насладитесь великолепными горными ландшафтами! Вы побываете в Берёзовской балке, где живут величественные орлы и медведь Кузя с необычной судьбой. Погладите очаровательных альпак в экодеревне и сделаете с ними фото, которые взорвут ваши соцсети. И по желанию покатаетесь на ватрушках в экопарке «Долина Нарзанов».

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Описание

Что вас ожидает

Берёзовская балка — орлы и медведь Кузя

Это живописное горное ущелье находится в 15 минутах езды от Кисловодска. Здесь гнездятся орлы, а утром, когда мы приедем, они как раз будут облетать свои владения. Мы полюбуемся этими гордыми парящими птицами с оборудованной безопасной смотровой площадки. Тут же можем выпить чай с видом на величественное ущелье.

А ещё здесь живёт медведь Кузя (в загоне). Хозяин охотно познакомит вас с ним и расскажет о его судьбе и истории спасения. Если пожелаете, вы продолжите знакомство с этим красивейшим местом конной прогулкой.

Экодеревня с альпаками

Далее мы отправимся в экодеревню в гости к альпакам. По дороге сделаем остановку на красивой панорамной точке с видом на горный ландшафт и, если повезёт с погодой, сам Эльбрус. А потом будем наслаждаться общением с этими милейшими животными — дружелюбными и мягкими как облачко. Их можно гладить, они очень контактные. И, конечно, вы можете сделать миллион фотографий с ними.

Обед и «Долина Нарзанов»

Потом у вас будет время вкусно пообедать в местном кафе. Иии… настало время погружения в детство! Вас ждёт экопарк «Долина Нарзанов», где вы по желанию покатаетесь на тюбингах (ватрушках) по уникальной всесезонной трассе.

Организационные детали

В стоимость включено: сопровождение гида, трансфер из Кисловодска и обратно

Поездка проходит на комфортабельном джипе

Одевайтесь тепло — в горах всегда прохладнее, чем в городе

Дополнительные расходы