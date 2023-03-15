ежедневно в 08:30

Долина Нарзанов, аул-призрак Хасаут и панорамы Эльбруса в мини-группе

Насладиться видами гор, альпийскими лугами и увидеть, как бьют минеральные воды из-под земли

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Эта поездка — альтернатива популярным туристическим маршрутам на Джилы-Су и Бермамыт. Людей здесь меньше, а природа и виды — столь же захватывающие. По дороге к аулу мы заедем в Долину Нарзанов — экопарк с прогулочным маршрутом. Затем через высокогорную обсерваторию и перевал Восьмёрка отправимся в аул. Альпийские луга, табуны лошадей и даже альпаки будут на нашем пути.
Долина Нарзанов, аул-призрак Хасаут и панорамы Эльбруса в мини-группе
Долина Нарзанов, аул-призрак Хасаут и панорамы Эльбруса в мини-группе
Долина Нарзанов, аул-призрак Хасаут и панорамы Эльбруса в мини-группе
Долина Нарзанов, аул-призрак Хасаут и панорамы Эльбруса в мини-группе
Долина Нарзанов, аул-призрак Хасаут и панорамы Эльбруса в мини-группе
Долина Нарзанов, аул-призрак Хасаут и панорамы Эльбруса в мини-группе
Долина Нарзанов, аул-призрак Хасаут и панорамы Эльбруса в мини-группе
Долина Нарзанов, аул-призрак Хасаут и панорамы Эльбруса в мини-группе
Долина Нарзанов, аул-призрак Хасаут и панорамы Эльбруса в мини-группе
Долина Нарзанов, аул-призрак Хасаут и панорамы Эльбруса в мини-группе
Долина Нарзанов, аул-призрак Хасаут и панорамы Эльбруса в мини-группе
Долина Нарзанов, аул-призрак Хасаут и панорамы Эльбруса в мини-группе
Долина Нарзанов, аул-призрак Хасаут и панорамы Эльбруса в мини-группе
Долина Нарзанов, аул-призрак Хасаут и панорамы Эльбруса в мини-группе
Долина Нарзанов, аул-призрак Хасаут и панорамы Эльбруса в мини-группе
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Описание

Что вас ожидает

Долина Нарзанов

Полчаса езды из Кисловодска по самой красивой дороге в Приэльбрусье — и мы в парке, где из-под земли бьют 18 источников минеральной воды. Вы пройдёте по экотропе с мостиками через реку Хасаут, попробуете нарзан, полюбуетесь пейзажами. А ещё здесь можно прокатиться на тюбингах в любое время года.

Аул Хасаут

Это заброшенное поселение расположено на высоте 1880 м в ущелье под Эльбрусом. Чтобы добраться до него, мы проедем через высокогорную обсерваторию РАН, с которой открываются прекрасные виды на Эльбрус и Кавказский хребет, и через перевал Восьмёрка — после езды по горному серпантину вы поймёте, что назвали его так неслучайно. В самом ауле вы увидите остатки былой жизни, а гид расскажет вам, когда здесь появились первые поселенцы, чем они занимались и какая трагедия произошла в советское время, что посёлок был оставлен своими жителями.

Альпаки

Всю дорогу вы будете встречать то табуны лошадей карачаевской породы, то коров и барашков. Но если захотите, мы заедем познакомиться с мягкими альпаками на ферму. Эти южноамериканские верблюды чувствуют себя в местном климате, как на родине. Вы сможете покормить их и погладить.

Обед

Во время экскурсии мы обязательно остановимся в местном кафе, где вы попробуете национальные блюда, шашлык, айран и чай из горных трав.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Примерный тайминг поездки — 7:00–15:00
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезём обратно
  • Едем на автомобилях вместимостью до 8 человек (Hyundai Starex, Volkswagen Transporter, Toyota Lend Cruzer, Toyota Alphard)
  • Программа подходит всем: от детей до пожилых людей, т. к. пеших маршрутов будет очень мало

Дополнительные расходы

  • Вход в парк Долина Нарзанов — 100 руб. /чел.
  • Питание в кафе
  • Вход на ферму альпак — 100 руб. /чел.

ежедневно в 08:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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