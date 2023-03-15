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Описание
Что вас ожидает
Долина Нарзанов
Полчаса езды из Кисловодска по самой красивой дороге в Приэльбрусье — и мы в парке, где из-под земли бьют 18 источников минеральной воды. Вы пройдёте по экотропе с мостиками через реку Хасаут, попробуете нарзан, полюбуетесь пейзажами. А ещё здесь можно прокатиться на тюбингах в любое время года.
Аул Хасаут
Это заброшенное поселение расположено на высоте 1880 м в ущелье под Эльбрусом. Чтобы добраться до него, мы проедем через высокогорную обсерваторию РАН, с которой открываются прекрасные виды на Эльбрус и Кавказский хребет, и через перевал Восьмёрка — после езды по горному серпантину вы поймёте, что назвали его так неслучайно. В самом ауле вы увидите остатки былой жизни, а гид расскажет вам, когда здесь появились первые поселенцы, чем они занимались и какая трагедия произошла в советское время, что посёлок был оставлен своими жителями.
Альпаки
Всю дорогу вы будете встречать то табуны лошадей карачаевской породы, то коров и барашков. Но если захотите, мы заедем познакомиться с мягкими альпаками на ферму. Эти южноамериканские верблюды чувствуют себя в местном климате, как на родине. Вы сможете покормить их и погладить.
Обед
Во время экскурсии мы обязательно остановимся в местном кафе, где вы попробуете национальные блюда, шашлык, айран и чай из горных трав.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Примерный тайминг поездки — 7:00–15:00
Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезём обратно
Едем на автомобилях вместимостью до 8 человек (Hyundai Starex, Volkswagen Transporter, Toyota Lend Cruzer, Toyota Alphard)
Программа подходит всем: от детей до пожилых людей, т. к. пеших маршрутов будет очень мало
Дополнительные расходы
Вход в парк Долина Нарзанов — 100 руб. /чел.
Питание в кафе
Вход на ферму альпак — 100 руб. /чел.
ежедневно в 08:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели 6715 экскурсий для 7205 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда гидов со стажем более 10 лет. С радостью покажем все самые живописные места Кавказских Минеральных Вод и расскажем о них интересные факты. Надеемся на скорую встречу.
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