Увидеть Джилы-Су - это особое эстетическое удовольствие. Мы прокатимся по одной из живописных дорог России сквозь ущелья и через перевалы! Заедем в долину нарзанов, полюбуемся на Кавказский хребет и красавец Эльбрус с крутых смотровых площадок, отведаем местных хычинов с горным чаем, полюбуемся на ОГРОМНЫЕ водопады, узнаем что такое"зубы дракона!", исцелимся вкусными нарзанами! Это всё и многое тебя ждёт в поездке с нами!