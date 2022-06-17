Наше путешествие начинается рано утром и первой локацией будет плато Шаджатмаз. Главная его особенность - лес отсутствует полностью. Здесь находится научно-исследовательская обсерватория. Возле нее можно полюбоваться восхитительной панорамой Кавказского хребта и горы Эльбрус.
Долина Нарзанов (экологический сбор 100 руб. /чел. — оплачивается на въезде в долину нарзанов, при их посещении). По желанию.
Далее мы направимся в Долину Нарзанов. Она находится в Приэльбрусье – перед спуском в долину реки Хасаут открывается замечательный вид на Эльбрус, поражающий своим величием и красотой. В долине бьют целебные ключи нарзанов. Эти углекислые минеральные воды невероятно полезны для здоровья.
Это место явно вдохновит вас, вы получите заряд энергии и будете готовы путешествовать дальше по Кавказу.
Ущелье Харбас.
Чуть дальше по дороге - снова прекрасный вид на Эльбрус. Тут виден спуск в глубокое ущелье - ущелье Харбас (Харбаз). Спуски по нескольку сотен метров каждый ведут по крутым серпантинам, а пейзаж, который открывается просто захватывает дух.
Природные смотровые площадки на Эльбрус.
Во время нашего путешествия мы посетим много природных смотровых площадок с видом на Эльбрус. Например, Кругозор, с которой открывается очень красивый вид на гору Гигант, Главный и Боковой Кавказские хребты, окружающие холмы и луга.
Урочище Джилы-Су.
Джилы-Су — чудесное место для прогулки. Здесь много достопримечательностей, для их осмотра нужно несколько дней. Часто, чтобы проникнуться атмосферой и посетить все секретные места урочища, опытные туристы остаются ночевать в палатках и маленьких домиках. Дикая природа и отсутствие коммуникаций позволяют почувствовать дух Джилы-Су и отдохнуть от городской суеты.
Водопады Джилы-Су
Невероятно красивые и живописные места нашего приключения - водопады Джилы-Су.
Султан-Су, Каракая, Кызыл-Су - эти водопады захватывают дух своей красотой и величием. Султан-Су - самый высокий из них. Полноценно его мощь возможно осознать лишь издали. В теплое время года вода КараКаи приобретает цвет молодого янтаря. А Кызыл-Су - придется любоваться исключительно издали, потому что его потоки слишком сильные. Каждый водопад по своему интересен и красив, поэтому мы обязательно посетим их все.
После полной перезагрузки мы отправляемся обратно в города КМВ примерно в 18.00-19.00
Увидеть Джилы-Су - это особое эстетическое удовольствие. Мы прокатимся по одной из живописных дорог России сквозь ущелья и через перевалы! Заедем в долину нарзанов, полюбуемся на Кавказский хребет и красавец Эльбрус с крутых смотровых площадок, отведаем местных хычинов с горным чаем, полюбуемся на ОГРОМНЫЕ водопады, узнаем что такое"зубы дракона!", исцелимся вкусными нарзанами! Это всё и многое тебя ждёт в поездке с нами!
Ежедневно при наборе группы до 6 человек
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер до дома
Проезд в мини-группе до 7 чел. в комфортных внедорожниках или минивэнах
Сопровождение профессионального водителя-гида на всём маршруте
Что не входит
Питание в кафе (от 300р/чел). Можно взять с собой небольшой перекус и воду
Экологический сбор в заповедник (100 руб. /чел. — оплачивается на въезде в Джылы Суу)
Экологический сбор (100 руб. /чел. — оплачивается на въезде в долину нарзанов)
Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: Привозим к вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно при наборе группы до 6 человек
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
С собой рекомендуется:
Удобную одежду по сезону, обувь без каблука, головной убор, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем
Дождевик
Вода, угощения для сусликов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Кисловодске
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них