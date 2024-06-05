1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Завораживающая поездка в Домбай откроет вам красоту перевала Гумбаши и тайны древних храмов. Вас ждут незабываемые впечатления
Сегодня в 09:30
Завтра в 06:30
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Экскурсия «Эльбрус и Гижгит» - Вдохновляющие панорамы Кавказа из Кисловодска
Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
«Вы откроете вдохновляющие панорамы ущелья реки Адыр-Су, посетите Поляну Нарзанов и Былымские водоемы»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Покорить плато Бермамыт: вид на Эльбрус и Медовые водопады
Отправляемся в сердце Северного Кавказа к каменным великанам и панорамам Эльбруса. Восхититесь ландшафтами Приэльбрусья и откройте легенды этих мест
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Популярное предложение
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Влюбиться в горные панорамы Карачаево-Черкесии и добраться до трех озер Тебердинского заповедника
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Березовское ущелье: сказочные окрестности Кисловодска
Посетить одну из лучших природных достопримечательностей пригорода и открыть незабываемые пейзажи
Начало: От вашего отеля
«Панорамы Березовской балки и орлиный край»
Сегодня в 13:00
11 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Мини-группа
7 часов
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
Увидеть лучшие панорамы Кавказа с высокогорного плато
Начало: Кисловодск
Расписание: в будние дни в 07:00, 07:15, 14:45 и 15:00, в субботу и воскресенье в 07:00, 07:15, 14:40 и 15:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
48003 600₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Путешествие к Эльбрусу: экскурсия из Кисловодска
Восхождение на канатной дороге, загадки озера Гижгит и величие Поляны нарзанов - все это в одной поездке
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
Промчаться по дну ущелья и зарядиться энергией гор на одной из вершин Эльбруса
«Спокойствие бирюзово-изумрудной воды, чистый воздух и извилистые горные панорамы наполнят душу покоем и умиротворением»
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай: люди, горы, история (из Кисловодска)
Перенестись в прошлое Кавказа и полюбоваться головокружительными пейзажами (из любого города КМВ)
«Дороги и панорамы, от которых захватывает дух»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
Посетить чарующее озеро, необычайный перевал, Чегемское ущелье и «город мертвых» за один день
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Подниметесь на перевал Актопрак и посетите две живописные смотровые площадки: «Пещера сквозняк» и «Панорама»»
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
от 15 500₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Язык Тролля: путешествие по сказочной Балкарии
Вас ждет захватывающее путешествие к скалистому Языку Тролля, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: По месту вашего проживания
«Начнем с Языка Тролля в ущелье Безенги, откуда перед нами раскинутся головокружительные панорамы вершин-пятитысячников и Безенгийской стены»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Кисловодск и окрестности: от дна древнего океана до города-курорта
Собрать аммониты в ущелье, увидеть место дуэли Печорина и запечатлеть себя на камеру квадрокоптера
«Пешком мы поднимемся на самый верх уникальной горы: призом станет лучшая панорама Кисловодска»
21 июня в 10:00
29 июня в 10:00
3 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Автопутешествие на Домбай из Кисловодска
Откройте величие Кавказских гор, исследуя перевалы, пещеры и древние храмы в групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Канатные дороги — панорама Кавказа»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
47003 760₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Кисловодска
Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Начало: В Кисловодске
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3500031 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Путешествие супер! Организация на высшем уровне! Гид Абрек забрал из отеля, по дороге рассказывал про места которые проезжаем, истории интересные,
- ИИрина3 июня 2024Мы очень довольны экскурсией, провели замечательный день в компании Александра. Александр прекрасный экскурсовод, показал и рассказал нам много интересного и
- ААлексей31 мая 2024Хорошо, когда человек занимается своим делом. Экскурсовод Александр настоящий профессионал своего дела! Эрудит, с отличной теоретической подготовкой, с правильно поставленной
- ВВиктория31 мая 2024Экскурсия на Эльбрус очень понравилась, посетили все заявленные в программе локации. Гид Артур приятный собеседник. Узнали много нового и увидели потрясающе красивые места. С погодой нам повезло, открылись все красоты великолепного Эльбруса! Спасибо!
- ввиктор23 мая 2024Ездели 22мая с Виктором на Эльбрус. Остались очень довольны экскурсией. Увидели много потрясающих мест, сделки не меньше 100 фото. Спасибо Виктору за комфортное вождение и отличное знание красивых мест на маршруте.
- ССергей23 мая 2024Прекрасное путешествие! Незабываемые впечатления! Спасибо организаторам!
- ЛЛюдмила16 мая 2024Прекрасная поездка на Эльбрус с Сергеем. Очень понравились организационные моменты экскурсии и выбор кафе (это было просто must have). Вообще все было прекрасно. Вообще экскурсии от Алесюксея Закревского - отличный выбор!!!
- ТТимур7 мая 2024Это было супер путешествие! Нас вез позитивный гид Марат! С ним вы точно не заскучаете. В машине была удивительная атмосфера.
- ММарина2 мая 2024В восторге от экскурсии с Матвеем! Много раз были в Кисловодске, но никогда не добиралась до таких красивейших мест!) Все очень организовано, увлекательно. Фотки получились бомба) Очень рекомендую)
- ССергей24 апреля 2024Все замечательно! Были на экскурсии с Турпалом, прекрасный рассказчик, вежливый, образованный и с юмором. Экскурсия длилась чуть более 14 часов,
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Панорамы»
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