Красивые виды и панорамы Кисловодска

Найдено 14 экскурсий в категории «Панорамы» в Кисловодске, цены от 3 200 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
216 отзывов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Завораживающая поездка в Домбай откроет вам красоту перевала Гумбаши и тайны древних храмов. Вас ждут незабываемые впечатления
Сегодня в 09:30
Завтра в 06:30
от 14 800 за всё до 7 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
101 отзыв
Экскурсия «Эльбрус и Гижгит» - Вдохновляющие панорамы Кавказа из Кисловодска
Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
«Вы откроете вдохновляющие панорамы ущелья реки Адыр-Су, посетите Поляну Нарзанов и Былымские водоемы»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700 за человека
Покорить плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
Покорить плато Бермамыт: вид на Эльбрус и Медовые водопады
Отправляемся в сердце Северного Кавказа к каменным великанам и панорамам Эльбруса. Восхититесь ландшафтами Приэльбрусья и откройте легенды этих мест
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
34 отзыва
Популярное предложение
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Влюбиться в горные панорамы Карачаево-Черкесии и добраться до трех озер Тебердинского заповедника
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 500 за всё до 3 чел.
Березовское ущелье: сказочные окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Березовское ущелье: сказочные окрестности Кисловодска
Посетить одну из лучших природных достопримечательностей пригорода и открыть незабываемые пейзажи
Начало: От вашего отеля
«Панорамы Березовской балки и орлиный край»
Сегодня в 13:00
11 июня в 08:30
4 000 за всё до 4 чел.
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
7 часов
8 отзывов
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
Увидеть лучшие панорамы Кавказа с высокогорного плато
Начало: Кисловодск
Расписание: в будние дни в 07:00, 07:15, 14:45 и 15:00, в субботу и воскресенье в 07:00, 07:15, 14:40 и 15:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
48003 600 за человека
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
15 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: экскурсия из Кисловодска
Восхождение на канатной дороге, загадки озера Гижгит и величие Поляны нарзанов - все это в одной поездке
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
50004 000 за человека
Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
Промчаться по дну ущелья и зарядиться энергией гор на одной из вершин Эльбруса
«Спокойствие бирюзово-изумрудной воды, чистый воздух и извилистые горные панорамы наполнят душу покоем и умиротворением»
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
17 000 за всё до 4 чел.
Домбай: люди, горы, история (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Домбай: люди, горы, история (из Кисловодска)
Перенестись в прошлое Кавказа и полюбоваться головокружительными пейзажами (из любого города КМВ)
«Дороги и панорамы, от которых захватывает дух»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
Посетить чарующее озеро, необычайный перевал, Чегемское ущелье и «город мертвых» за один день
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Подниметесь на перевал Актопрак и посетите две живописные смотровые площадки: «Пещера сквозняк» и «Панорама»»
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
от 15 500 за всё до 7 чел.
Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
30 отзывов
Язык Тролля: путешествие по сказочной Балкарии
Вас ждет захватывающее путешествие к скалистому Языку Тролля, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: По месту вашего проживания
«Начнем с Языка Тролля в ущелье Безенги, откуда перед нами раскинутся головокружительные панорамы вершин-пятитысячников и Безенгийской стены»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Кисловодск и окрестности: от дна древнего океана до города-курорта
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Кисловодск и окрестности: от дна древнего океана до города-курорта
Собрать аммониты в ущелье, увидеть место дуэли Печорина и запечатлеть себя на камеру квадрокоптера
«Пешком мы поднимемся на самый верх уникальной горы: призом станет лучшая панорама Кисловодска»
21 июня в 10:00
29 июня в 10:00
3 500 за человека
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
6 отзывов
Автопутешествие на Домбай из Кисловодска
Откройте величие Кавказских гор, исследуя перевалы, пещеры и древние храмы в групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Канатные дороги — панорама Кавказа»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
47003 760 за человека
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Кисловодска
Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Начало: В Кисловодске
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3500031 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Кисловодска в мини-группе
    Путешествие супер! Организация на высшем уровне! Гид Абрек забрал из отеля, по дороге рассказывал про места которые проезжаем, истории интересные,
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    подача гида непринужденная, виды дух захватывает. Это было незабываемое путешествие в прекрасной компании с кучей впечатлений. Обратно тоже привезли к отелю)

    Путешествие супер! Организация на высшем уровне! Гид Абрек забрал из отеля, по дороге рассказывал про местаПутешествие супер! Организация на высшем уровне! Гид Абрек забрал из отеля, по дороге рассказывал про местаПутешествие супер! Организация на высшем уровне! Гид Абрек забрал из отеля, по дороге рассказывал про места
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Мы очень довольны экскурсией, провели замечательный день в компании Александра. Александр прекрасный экскурсовод, показал и рассказал нам много интересного и
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    эксклюзивного. Побывали словно в сказке. Даже величественный Эльбрус позволил нам взглянуть на него из за облаков. Аккуратный водитель, комфортный автомобиль, чувствовали себя в полной безопасности. На протяжении всего пути Александр интересовался нашим самочувствием. Несмотря на долгую дорогу, время пролетело незаметно. С удовольствием будем заказывать ещё экскурсии.

  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Хорошо, когда человек занимается своим делом. Экскурсовод Александр настоящий профессионал своего дела! Эрудит, с отличной теоретической подготовкой, с правильно поставленной
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    речью приятно удивил нас историческими рассказами об истории Карачаево-Черкессии, Домбае и других замечательных мест, которые мы сегодня посетили. Однозначно, рекомендую экскурсии с Александром. Спасибо!

  • В
    Виктория
    31 мая 2024
    Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Кисловодска
    Экскурсия на Эльбрус очень понравилась, посетили все заявленные в программе локации. Гид Артур приятный собеседник. Узнали много нового и увидели потрясающе красивые места. С погодой нам повезло, открылись все красоты великолепного Эльбруса! Спасибо!
    Экскурсия на Эльбрус очень понравилась, посетили все заявленные в программе локации. Гид Артур приятный собеседник. УзналиЭкскурсия на Эльбрус очень понравилась, посетили все заявленные в программе локации. Гид Артур приятный собеседник. УзналиЭкскурсия на Эльбрус очень понравилась, посетили все заявленные в программе локации. Гид Артур приятный собеседник. Узнали
  • в
    виктор
    23 мая 2024
    Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
    Ездели 22мая с Виктором на Эльбрус. Остались очень довольны экскурсией. Увидели много потрясающих мест, сделки не меньше 100 фото. Спасибо Виктору за комфортное вождение и отличное знание красивых мест на маршруте.
    Ездели 22мая с Виктором на Эльбрус. Остались очень довольны экскурсией. Увидели много потрясающих мест, сделки неЕздели 22мая с Виктором на Эльбрус. Остались очень довольны экскурсией. Увидели много потрясающих мест, сделки неЕздели 22мая с Виктором на Эльбрус. Остались очень довольны экскурсией. Увидели много потрясающих мест, сделки неЕздели 22мая с Виктором на Эльбрус. Остались очень довольны экскурсией. Увидели много потрясающих мест, сделки неЕздели 22мая с Виктором на Эльбрус. Остались очень довольны экскурсией. Увидели много потрясающих мест, сделки неЕздели 22мая с Виктором на Эльбрус. Остались очень довольны экскурсией. Увидели много потрясающих мест, сделки не
  • С
    Сергей
    23 мая 2024
    Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Прекрасное путешествие! Незабываемые впечатления! Спасибо организаторам!
  • Л
    Людмила
    16 мая 2024
    Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Кисловодска
    Прекрасная поездка на Эльбрус с Сергеем. Очень понравились организационные моменты экскурсии и выбор кафе (это было просто must have). Вообще все было прекрасно. Вообще экскурсии от Алесюксея Закревского - отличный выбор!!!
  • Т
    Тимур
    7 мая 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Кисловодска в мини-группе
    Это было супер путешествие! Нас вез позитивный гид Марат! С ним вы точно не заскучаете. В машине была удивительная атмосфера.
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    Сам маршрут тоже очень классный. Озеро Гижгит в моем сердце! Боялся что мы будем постоянно торопиться, но по итогу все вышло идеально. Никто не торопился, времени было достаточно чтобы сфотографироваться и наслаждаться прекрасными видами. Очень полезло что у нас был люк в машине, благодаря нему удалось сделать удивительные кадры. По пути останавливались в разных кафе. Было очень вкусно и недорого. Советую попробовать хычины с сыром.

  • М
    Марина
    2 мая 2024
    Кисловодск и окрестности: от дна древнего океана до города-курорта
    В восторге от экскурсии с Матвеем! Много раз были в Кисловодске, но никогда не добиралась до таких красивейших мест!) Все очень организовано, увлекательно. Фотки получились бомба) Очень рекомендую)
  • С
    Сергей
    24 апреля 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Кисловодска в мини-группе
    Все замечательно! Были на экскурсии с Турпалом, прекрасный рассказчик, вежливый, образованный и с юмором. Экскурсия длилась чуть более 14 часов,
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    за это время нас дважды завозили покушать в кафе, очень вкусно, сытно и недорого. Мы увидели озеро удивительно красивого, бирюзового цвета, попробовали разные нарзаны в долине, набрали себе в дорогу понравившийся. Провели секретные ингаляции с нарзаном, которые бодрят тело и дух)) Ну и конечно, мы поднялись в горы, на прекрасный Эльбрус! 3 уровня высоты, можно подняться на любой и остаться там, либо подняться на самый высокий и постепенно снижать высоту, что мы и сделали. Канатка довольно новая, двигается быстро, оплачивается отдельно от экскурсии (1800 р с чел). На посещение гор нам дали самостоятельное время в 3,5 часа. Этого достаточно, чтоб налюбоваться видами, пофотографироваться и даже не спеша выпить кофе. Экскурсия очень понравилась, спасибо большое!

    Все замечательно! Были на экскурсии с Турпалом, прекрасный рассказчик, вежливый, образованный и с юмором. Экскурсия длиласьВсе замечательно! Были на экскурсии с Турпалом, прекрасный рассказчик, вежливый, образованный и с юмором. Экскурсия длиласьВсе замечательно! Были на экскурсии с Турпалом, прекрасный рассказчик, вежливый, образованный и с юмором. Экскурсия длиласьВсе замечательно! Были на экскурсии с Турпалом, прекрасный рассказчик, вежливый, образованный и с юмором. Экскурсия длиласьВсе замечательно! Были на экскурсии с Турпалом, прекрасный рассказчик, вежливый, образованный и с юмором. Экскурсия длиласьВсе замечательно! Были на экскурсии с Турпалом, прекрасный рассказчик, вежливый, образованный и с юмором. Экскурсия длилась

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Панорамы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
  2. Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Кисловодска
  3. Покорить плато Бермамыт
  4. Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
  5. Березовское ущелье: сказочные окрестности Кисловодска
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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