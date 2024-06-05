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Сам маршрут тоже очень классный. Озеро Гижгит в моем сердце! Боялся что мы будем постоянно торопиться, но по итогу все вышло идеально. Никто не торопился, времени было достаточно чтобы сфотографироваться и наслаждаться прекрасными видами. Очень полезло что у нас был люк в машине, благодаря нему удалось сделать удивительные кадры. По пути останавливались в разных кафе. Было очень вкусно и недорого. Советую попробовать хычины с сыром.