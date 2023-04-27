Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит

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Чегемское ущелье – одно из красивейших и уникальных природных чудес света.

Потрясающие скалы, глубокие овраги и пышная растительность делают его идеальным местом для похода или пикника.

Если вы ищете приключений или отдыха, в Чегемском ущелье есть что предложить каждому! Перевал Актопрак — впечатляющий горный перевал и Озеро Гижгит необычного изумрудно - зеленоватого цвета, который и придает этому месту просто потрясающие контрасты.
Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Откройте для себя великолепие Кабардино-Балкарии.
  • Кабардино-Балкария славится своей удивительной природой, и Чегемское ущелье — одно из самых красивых и уникальных ее чудес. Это место буквально захватывает дух своими потрясающими скалами, глубокими оврагами и буйной растительностью. Такое зрелище обязательно нужно увидеть своими глазами, чтобы оценить всю его красоту и масштаб.
  • Кроме своего природного очарования, Чегемское ущелье также обладает богатым культурным и историческим наследием. Здесь можно найти множество древних памятников и археологических объектов, которые привлекают историков и любителей археологии со всего мира. Поэтому, если вы интересуетесь историей и культурой, это место тоже стоит посетить.
  • Перевал Актопрак — еще одно удивительное место в Кабардино-Балкарии. Он впечатляет своей красотой и является одним из самых живописных перевалов, с которых открывается невероятный вид на горы и окружающий ландшафт. Популярен среди туристов и альпинистов, этот перевал является прекрасным местом для любителей активного отдыха и приключений.
  • Наконец, если вы хотите увидеть необычное природное явление, то обязательно посетите Озеро Гижгит. Его зеленовато-изумрудный цвет и контраст с окружающей природой создают неповторимую атмосферу и делают это место просто захватывающим. Конечно, фотографии не смогут передать всей красоты этого места, поэтому стоит приехать и увидеть его своими глазами.

Важная информация:

С собой взять теплую одежду, дождевик, солнцезащитный крем. Пожалуйста, надевайте удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Гид
Что не входит
  • Питание
  • Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: город Кисловодск, проспект Мира, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • С собой взять теплую одежду
  • Дождевик
  • Солнцезащитный крем. Пожалуйста
  • Надевайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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