Чегемское ущелье – одно из красивейших и уникальных природных чудес света.
Потрясающие скалы, глубокие овраги и пышная растительность делают его идеальным местом для похода или пикника.
Если вы ищете приключений или отдыха, в Чегемском ущелье есть что предложить каждому! Перевал Актопрак — впечатляющий горный перевал и Озеро Гижгит необычного изумрудно - зеленоватого цвета, который и придает этому месту просто потрясающие контрасты.
Потрясающие скалы, глубокие овраги и пышная растительность делают его идеальным местом для похода или пикника.
Если вы ищете приключений или отдыха, в Чегемском ущелье есть что предложить каждому! Перевал Актопрак — впечатляющий горный перевал и Озеро Гижгит необычного изумрудно - зеленоватого цвета, который и придает этому месту просто потрясающие контрасты.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Откройте для себя великолепие Кабардино-Балкарии.
- Кабардино-Балкария славится своей удивительной природой, и Чегемское ущелье — одно из самых красивых и уникальных ее чудес. Это место буквально захватывает дух своими потрясающими скалами, глубокими оврагами и буйной растительностью. Такое зрелище обязательно нужно увидеть своими глазами, чтобы оценить всю его красоту и масштаб.
- Кроме своего природного очарования, Чегемское ущелье также обладает богатым культурным и историческим наследием. Здесь можно найти множество древних памятников и археологических объектов, которые привлекают историков и любителей археологии со всего мира. Поэтому, если вы интересуетесь историей и культурой, это место тоже стоит посетить.
- Перевал Актопрак — еще одно удивительное место в Кабардино-Балкарии. Он впечатляет своей красотой и является одним из самых живописных перевалов, с которых открывается невероятный вид на горы и окружающий ландшафт. Популярен среди туристов и альпинистов, этот перевал является прекрасным местом для любителей активного отдыха и приключений.
- Наконец, если вы хотите увидеть необычное природное явление, то обязательно посетите Озеро Гижгит. Его зеленовато-изумрудный цвет и контраст с окружающей природой создают неповторимую атмосферу и делают это место просто захватывающим. Конечно, фотографии не смогут передать всей красоты этого места, поэтому стоит приехать и увидеть его своими глазами.
Важная информация:С собой взять теплую одежду, дождевик, солнцезащитный крем. Пожалуйста, надевайте удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Гид
- Что не входит
- Питание
- Напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренностиЗавершение: город Кисловодск, проспект Мира, 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- С собой взять теплую одежду
- Дождевик
- Солнцезащитный крем. Пожалуйста
- Надевайте удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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