Алий проводит ещё 2 экскурсии

Мои заказы

Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье

Путешествие по Кабардино-Балкарии: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье и древнее село Эльтюбю. Оцените красоту природы и узнайте о местной культуре
Экскурсия по Кисловодску предлагает уникальную возможность посетить озеро Гижгит с его кристально чистой водой, перевал Актопрак с захватывающими видами и Чегемское ущелье с его величественными водопадами.

В программе также посещение древнего
читать дальшеуменьшить

села Эльтюбю, где можно увидеть каменные усыпальницы и узнать о местных традициях.

Групповая поездка на внедорожниках позволяет насладиться каждым моментом путешествия, а гибкая программа и внимание гида сделают ваше путешествие незабываемым. Дополнительно можно включить полет на параплане или провести экскурсию в индивидуальном формате. Забронируйте сейчас и откройте для себя удивительные места Кабардино-Балкарии

4.7
57 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные горные пейзажи
  • 🏞 Посещение древних памятников
  • 🚙 Комфортное путешествие на внедорожниках
  • 👥 Небольшая группа для лучшего опыта
  • 📚 Интересные рассказы о культуре

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для поездки - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и солнечная. В это время можно насладиться всеми природными красотами в полной мере. В апреле и октябре тоже можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладе. В зимние месяцы экскурсия также возможна, но некоторые маршруты могут быть недоступны из-за снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье

Что можно увидеть

  • Озеро Гижгит
  • Перевал Актопрак
  • Чегемские водопады
  • Село Эльтюбю

Описание экскурсии

Неизведанная Кабардино-Балкария

Вы посетите самые красивые места региона. В программе экскурсии:

  • Озеро Гижгит — рукотворный водоем с кристально чистой водой насыщенного бирюзового цвета. Вы услышите историю его возникновения и насладитесь окружающими горными панорамами.
  • Перевал Актопрак — вы проедете по извилистой «дороге красоты», подниметесь на высоту 1500 метров и впечатлитесь красотой и величием местной природы.
  • «Город мертвых» в селе Эльтюбю — вы погуляете по руинам таинственного башенного комплекса, рассмотрите древние склепы и усыпальницы и узнаете, по какой технологии их возводили.
  • Чегемские водопады — одно из самых красивых мест Кабардино-Балкарии. Вы понаблюдаете за стремительным падением со скал бурных потоков воды и услышите, как выглядят водопады в разные сезоны.

Особенности поездки в мини-группе:

  • чем меньше в группе участников, тем меньше вероятность опозданий в точке сбора и тем больше времени у вас будет в каждой локации
  • можно избежать посещения и очередей в туристических кафе
  • больше внимания от гида: в маленькой группе мы сможем уделить внимание каждому участнику и ответить на все вопросы
  • «гибкая» программа: если все участники мини-группы согласны, можно добавить/заменить/отменить любую точку маршрута

Организационные детали

  • Поездка проходит с гидом-водителем на внедорожниках Уаз Патриот, Toyota, Mitsubishi, Соболь 4×4; в каждом автомобиле — по 6–8 человек
  • По желанию можно включить в программу полет на параплане. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 19 000 руб. за 1–4 человек + 2500 руб. за каждого следующего человека.
  • На маршруте бывает сильный ветер — одевайтесь тепло
  • Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00, в пятницу в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ваш адрес минимум за 24 часа до начала экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00, в пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий
Алий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 15465 туристов
Мы команда гидов. Работаем на Кавказе с 2016 года. Нас объединяет цель: превращать каждую экскурсию в уникальное, запоминающееся путешествие. Наша миссия — раскрывать богатство истории, культуры и природы нашего региона, вдохновлять
читать дальшеуменьшить

их на новые открытия и создавать тёплую атмосферу доверия и взаимопонимания. Мы верим, что экскурсия — это больше, чем просто рассказ, это возможность погрузиться в атмосферу времени, почувствовать дух места и оставить незабываемые впечатления. Мы умеем превращать сухие даты и факты в интересные истории и легенды, что помогает сделать материал более доступным и запоминающимся. Наша команда отлично разбирается в природных особенностях региона, что позволяет нам сочетать исторические рассказы с природоохранными темами, создавая целостное представление о месте. Счастье не за горами, оно в горах!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
46
4
8
3
3
2
1
Татьяна
Возможно лучший джиппинг в жизни!
Очень насыщенная экскурсия, люблю такие, когда в один день можно посетить много прекрасных мест!
Океан впечатлений, море положительных эмоций, целый день в горах, на 360° кругом красота.
читать дальшеуменьшить

Никто не торопит, на всех запланированных остановках наслаждайся моментом сколько хочешь, также можно попросить водителя остановиться в любом понравившемся месте без проблем. Всë понравилось, устала от эмоций, но это же здоровая, чудесная усталость! Рекомендуется людям здоровым, подвижным,динамичным,кое-где немного в горку нужно пройти, взять обязательно перекус и воду. 12-14 часов из Кисловодска.

Возможно лучший джиппинг в жизни!
Возможно лучший джиппинг в жизни!
Возможно лучший джиппинг в жизни!
Возможно лучший джиппинг в жизни!
Возможно лучший джиппинг в жизни!
Возможно лучший джиппинг в жизни!
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
На данную экскурсию ездили с водителем-гидом Александром.
Александр отличный водитель, по маршруту везет аккуратно.
Природные красоты просто завораживают, Кавказ - это любовь в самое сердце, невероятно красиво.
Перевал Актопрак и озеро Гижгит -
читать дальшеуменьшить

это самое красивое, что я увидела в этой поездке и то, что необходимо увидеть своими глазами хотя бы раз))).

Если вы будете бронировать данную экскурсию, то следует учитывать, что задача гида в таких экскурсиях - это скорее доставить на все точки по маршруту, поэтому, если вы хотите узнать о каждом месте более детальную историческую справку, то лучше прочесть самостоятельно до или после поездки.

Конечно что-то Александр нам рассказал, но назвать его профессиональным экскурсоводом я не могу, поэтому, если вы ждете именно исторических данных, как в классических экскурсионных маршрутах, то скорее всего, вы этого не получите, зато 100% получите удовольствие от природных красот.

На обратном пути Александр завез нас в очень уютное и вкусное кафе, точное название не вспомню, кажется Лидия.

Экскурсию рекомендую!!!

На данную экскурсию ездили с водителем-гидом Александром.
На данную экскурсию ездили с водителем-гидом Александром.
На данную экскурсию ездили с водителем-гидом Александром.
На данную экскурсию ездили с водителем-гидом Александром.
На данную экскурсию ездили с водителем-гидом Александром.
На данную экскурсию ездили с водителем-гидом Александром.
На данную экскурсию ездили с водителем-гидом Александром.
На данную экскурсию ездили с водителем-гидом Александром.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия прошла замечательно, виды шикарные. Началась экскурсия с ущелья Чегем, т. к были желающие полетать на параплане. Озеро Гижгит и Актопрак необыкновенно красивые места. Гид и водитель был Алим, весёлый, вождение комфортное. Обедали у Лидии, вкусно и уютно.
Экскурсия прошла замечательно, виды шикарные. Началась экскурсия с ущелья Чегем, т. к были желающие полетать на
Экскурсия прошла замечательно, виды шикарные. Началась экскурсия с ущелья Чегем, т. к были желающие полетать на
Экскурсия прошла замечательно, виды шикарные. Началась экскурсия с ущелья Чегем, т. к были желающие полетать на
Экскурсия прошла замечательно, виды шикарные. Началась экскурсия с ущелья Чегем, т. к были желающие полетать на
Экскурсия прошла замечательно, виды шикарные. Началась экскурсия с ущелья Чегем, т. к были желающие полетать на
Вам был полезен этот отзыв?
М
Фееричная, яркая, шикарная по содержанию и наполнению экскурсия!
Получили незабываемые впечатления!
Несмотря на пасмурную погоду водитель подобрал смотровые площадки и показал максимум возможного из доступного!
Всё рассказал, показал, дополнил официальные исторические факты местными легендами и байками аксакалов. Был очень приветлив и внимателен, проявил к каждому клиенту индивидуальный подход. Распрощались лучшими друзьями.
Всём рекомендую!
Фееричная, яркая, шикарная по содержанию и наполнению экскурсия!
Фееричная, яркая, шикарная по содержанию и наполнению экскурсия!
Фееричная, яркая, шикарная по содержанию и наполнению экскурсия!
Фееричная, яркая, шикарная по содержанию и наполнению экскурсия!
Фееричная, яркая, шикарная по содержанию и наполнению экскурсия!
Фееричная, яркая, шикарная по содержанию и наполнению экскурсия!
Фееричная, яркая, шикарная по содержанию и наполнению экскурсия!
Фееричная, яркая, шикарная по содержанию и наполнению экскурсия!
Вам был полезен этот отзыв?
Александр
Ездили 18 февраля с гидом Маратом на экскурсию на озеро Гижгит, перевал Актопрак, в Элькюбю и на Чегемские водопады.

Остались довольны программой — слишком сухое описание для этой поездки. Мы просто
читать дальшеуменьшить

в восторге! Увидели много красивых гор, побывали в интересных местах Кабардино-Балкарии. Марат рассказал нам о традициях и культуре народов Кавказа, ответил на все наши вопросы — сразу видно, что он очень любит свой народ и свою культуру.

Когда приедем на Кавказ ещё раз — уже знаем, к кому обратиться за экскурсией:)

Ездили 18 февраля с гидом Маратом на экскурсию на озеро Гижгит, перевал Актопрак, в Элькюбю и на Чегемские водопады.
Ездили 18 февраля с гидом Маратом на экскурсию на озеро Гижгит, перевал Актопрак, в Элькюбю и на Чегемские водопады.
Ездили 18 февраля с гидом Маратом на экскурсию на озеро Гижгит, перевал Актопрак, в Элькюбю и на Чегемские водопады.
Ездили 18 февраля с гидом Маратом на экскурсию на озеро Гижгит, перевал Актопрак, в Элькюбю и на Чегемские водопады.
Ездили 18 февраля с гидом Маратом на экскурсию на озеро Гижгит, перевал Актопрак, в Элькюбю и на Чегемские водопады.
Вам был полезен этот отзыв?
Римма
Планировалась поездка на данную экскурсию. Но группа не собралась и мне предложили другую на плато Бермамыт. Я была в неменьшем восторге от поездки, наш гид Марат рассказывал много интересно и позновательного. Предлогал помощь при покорения вершин💪 Следующие поездки буду делать у вас, все организовано! А то боялась, что вообще не получиться никуда поехать(
Планировалась поездка на данную экскурсию. Но группа не собралась и мне предложили другую на плато Бермамыт.
Планировалась поездка на данную экскурсию. Но группа не собралась и мне предложили другую на плато Бермамыт.
Планировалась поездка на данную экскурсию. Но группа не собралась и мне предложили другую на плато Бермамыт.
Планировалась поездка на данную экскурсию. Но группа не собралась и мне предложили другую на плато Бермамыт.
Планировалась поездка на данную экскурсию. Но группа не собралась и мне предложили другую на плато Бермамыт.
Планировалась поездка на данную экскурсию. Но группа не собралась и мне предложили другую на плато Бермамыт.
Планировалась поездка на данную экскурсию. Но группа не собралась и мне предложили другую на плато Бермамыт.
Планировалась поездка на данную экскурсию. Но группа не собралась и мне предложили другую на плато Бермамыт.+1
Планировалась поездка на данную экскурсию. Но группа не собралась и мне предложили другую на плато Бермамыт.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Кисловодска

Похожие экскурсии на «Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье»

Ущелья Кабардино-Балкарии (из Кисловодска)
На машине
12 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ущелья Кабардино-Балкарии (из Кисловодска)
Откройте для себя удивительные пейзажи Кабардино-Балкарии. Прогулка по ущельям, водопадам и историческим местам подарит незабываемые впечатления
Начало: В вашем отеле
13 авг в 05:30
14 авг в 05:30
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
На джипе из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Джиппинг
На машине
13 часов
46 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
На джипе из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
Завтра в 07:00
13 авг в 07:00
от 25 200 ₽ за всё до 7 чел.
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
На машине
Джиппинг
11 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
Погрузитесь в мир Кабардино-Балкарии, наслаждаясь видами Эльбруса и озера Гижгит. Уникальная возможность увидеть Чегемские водопады и древние селения
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
Завтра в 07:00
13 авг в 07:00
от 16 800 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария
Путешествие на внедорожнике через перевал Актопрак к озеру Гижгит и Чегемским водопадам. Откройте для себя тайны Кавказа и его живописные уголки
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от 23 000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске
4200 ₽ за человека