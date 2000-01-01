Алий проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает
Неизведанная Кабардино-Балкария Вы посетите самые красивые 🤩 места региона. В программе экскурсии: Озеро Гижгит — рукотворный водоем с кристально чистой водой насыщенного бирюзового цвета. Вы услышите историю 📖 его возникновения и насладитесь окружающими горными ⛰️ панорамами. Перевал Актопрак — вы проедете по извилистой «дороге красоты», подниметесь на высоту 1500 метров и оцените красоту и величие местной природы. «Город мертвых» в селе Эльтюбю — вы погуляете по руинам таинственного башенного комплекса, рассмотрите древние склепы и усыпальницы и узнаете, по какой технологии их возводили. Чегемские водопады — одно из самых красивых мест Кабардино-Балкарии. Вы понаблюдаете за стремительным падением со скал бурных потоков воды и услышите, как выглядят водопады в разные сезоны. Организационные детали
По желанию можно включить в программу полет на параплане. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату для вашей экскурсии Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алий
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда гидов со стажем более 10 лет. С радостью покажем все самые живописные места Кавказских Минеральных Вод и расскажем о них интересные факты. Надеемся на скорую встречу.
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