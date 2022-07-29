Алий проводит ещё 2 экскурсии

Экскурсия по Кисловодску предлагает уникальную возможность посетить озеро Гижгит с его кристально чистой водой, перевал Актопрак с захватывающими видами и Чегемское ущелье с его величественными водопадами.В программе также посещение древнего

села Эльтюбю, где можно увидеть каменные усыпальницы и узнать о местных традициях. Групповая поездка на внедорожниках позволяет насладиться каждым моментом путешествия, а гибкая программа и внимание гида сделают ваше путешествие незабываемым. Дополнительно можно включить полет на параплане или провести экскурсию в индивидуальном формате. Забронируйте сейчас и откройте для себя удивительные места Кабардино-Балкарии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для поездки - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и солнечная. В это время можно насладиться всеми природными красотами в полной мере. В апреле и октябре тоже можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладе. В зимние месяцы экскурсия также возможна, но некоторые маршруты могут быть недоступны из-за снега.

Сейчас август — это идеальное время.