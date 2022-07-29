Алий проводит ещё 2 экскурсии

Экскурсия по Кисловодску предлагает уникальную возможность посетить озеро Гижгит с его кристально чистой водой, перевал Актопрак с захватывающими видами и Чегемское ущелье с его величественными водопадами.
В программе также посещение древнего
В программе также посещение древнего
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные горные пейзажи
- 🏞 Посещение древних памятников
- 🚙 Комфортное путешествие на внедорожниках
- 👥 Небольшая группа для лучшего опыта
- 📚 Интересные рассказы о культуре
Лучшее время для посещения
янв
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май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для поездки - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и солнечная. В это время можно насладиться всеми природными красотами в полной мере. В апреле и октябре тоже можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладе. В зимние месяцы экскурсия также возможна, но некоторые маршруты могут быть недоступны из-за снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
- Чегемские водопады
- Село Эльтюбю
Описание экскурсии
Неизведанная Кабардино-Балкария
Вы посетите самые красивые места региона. В программе экскурсии:
- Озеро Гижгит — рукотворный водоем с кристально чистой водой насыщенного бирюзового цвета. Вы услышите историю его возникновения и насладитесь окружающими горными панорамами.
- Перевал Актопрак — вы проедете по извилистой «дороге красоты», подниметесь на высоту 1500 метров и впечатлитесь красотой и величием местной природы.
- «Город мертвых» в селе Эльтюбю — вы погуляете по руинам таинственного башенного комплекса, рассмотрите древние склепы и усыпальницы и узнаете, по какой технологии их возводили.
- Чегемские водопады — одно из самых красивых мест Кабардино-Балкарии. Вы понаблюдаете за стремительным падением со скал бурных потоков воды и услышите, как выглядят водопады в разные сезоны.
Особенности поездки в мини-группе:
- чем меньше в группе участников, тем меньше вероятность опозданий в точке сбора и тем больше времени у вас будет в каждой локации
- можно избежать посещения и очередей в туристических кафе
- больше внимания от гида: в маленькой группе мы сможем уделить внимание каждому участнику и ответить на все вопросы
- «гибкая» программа: если все участники мини-группы согласны, можно добавить/заменить/отменить любую точку маршрута
Организационные детали
- Поездка проходит с гидом-водителем на внедорожниках Уаз Патриот, Toyota, Mitsubishi, Соболь 4×4; в каждом автомобиле — по 6–8 человек
- По желанию можно включить в программу полет на параплане. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 19 000 руб. за 1–4 человек + 2500 руб. за каждого следующего человека.
- На маршруте бывает сильный ветер — одевайтесь тепло
- Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00, в пятницу в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ваш адрес минимум за 24 часа до начала экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00, в пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 15465 туристов
Мы команда гидов. Работаем на Кавказе с 2016 года. Нас объединяет цель: превращать каждую экскурсию в уникальное, запоминающееся путешествие. Наша миссия — раскрывать богатство истории, культуры и природы нашего региона, вдохновлять
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 57 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Возможно лучший джиппинг в жизни!
Очень насыщенная экскурсия, люблю такие, когда в один день можно посетить много прекрасных мест!
Океан впечатлений, море положительных эмоций, целый день в горах, на 360° кругом красота.
Очень насыщенная экскурсия, люблю такие, когда в один день можно посетить много прекрасных мест!
Океан впечатлений, море положительных эмоций, целый день в горах, на 360° кругом красота.
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На данную экскурсию ездили с водителем-гидом Александром.
Александр отличный водитель, по маршруту везет аккуратно.
Природные красоты просто завораживают, Кавказ - это любовь в самое сердце, невероятно красиво.
Перевал Актопрак и озеро Гижгит -
Александр отличный водитель, по маршруту везет аккуратно.
Природные красоты просто завораживают, Кавказ - это любовь в самое сердце, невероятно красиво.
Перевал Актопрак и озеро Гижгит -
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Е
Экскурсия прошла замечательно, виды шикарные. Началась экскурсия с ущелья Чегем, т. к были желающие полетать на параплане. Озеро Гижгит и Актопрак необыкновенно красивые места. Гид и водитель был Алим, весёлый, вождение комфортное. Обедали у Лидии, вкусно и уютно.
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М
Фееричная, яркая, шикарная по содержанию и наполнению экскурсия!
Получили незабываемые впечатления!
Несмотря на пасмурную погоду водитель подобрал смотровые площадки и показал максимум возможного из доступного!
Всё рассказал, показал, дополнил официальные исторические факты местными легендами и байками аксакалов. Был очень приветлив и внимателен, проявил к каждому клиенту индивидуальный подход. Распрощались лучшими друзьями.
Всём рекомендую!
Получили незабываемые впечатления!
Несмотря на пасмурную погоду водитель подобрал смотровые площадки и показал максимум возможного из доступного!
Всё рассказал, показал, дополнил официальные исторические факты местными легендами и байками аксакалов. Был очень приветлив и внимателен, проявил к каждому клиенту индивидуальный подход. Распрощались лучшими друзьями.
Всём рекомендую!
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Ездили 18 февраля с гидом Маратом на экскурсию на озеро Гижгит, перевал Актопрак, в Элькюбю и на Чегемские водопады.
Остались довольны программой — слишком сухое описание для этой поездки. Мы просто
Остались довольны программой — слишком сухое описание для этой поездки. Мы просто
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Планировалась поездка на данную экскурсию. Но группа не собралась и мне предложили другую на плато Бермамыт. Я была в неменьшем восторге от поездки, наш гид Марат рассказывал много интересно и позновательного. Предлогал помощь при покорения вершин💪 Следующие поездки буду делать у вас, все организовано! А то боялась, что вообще не получиться никуда поехать(
+1
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