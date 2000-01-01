Алий проводит ещё 2 экскурсии

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Путешествие в сердце Кабардино-Балкарии

Озеро Гижгит, перевал Актопрак, «город мертвых» и Чегемские водопады за один день

Алий
Алий – представитель из Кисловодска
Вы прокатитесь по фантастически красивым горным ⛰️ дорогам, посетите древнее село Эльтюбю с каменными усыпальницами и оцените величественные ущелья, озера и водопады.

А мы расскажем о культуре и быте местного населения, поможем расшифровать загадочные кабардино-балкарские названия рек и скал и сделаем все, чтобы путешествие запомнилось вам надолго.
Задать вопросОбычно отвечает за 56 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 12 500 ₽ за экскурсию

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Путешествие в сердце Кабардино-Балкарии
Путешествие в сердце Кабардино-Балкарии

Что вас ожидает

Неизведанная Кабардино-Балкария
Вы посетите самые красивые 🤩 места региона. В программе экскурсии:

  • Озеро Гижгит — рукотворный водоем с кристально чистой водой насыщенного бирюзового цвета. Вы услышите историю 📖 его возникновения и насладитесь окружающими горными ⛰️ панорамами.
  • Перевал Актопрак — вы проедете по извилистой «дороге красоты», подниметесь на высоту 1500 метров и оцените красоту и величие местной природы.
  • «Город мертвых» в селе Эльтюбю — вы погуляете по руинам таинственного башенного комплекса, рассмотрите древние склепы и усыпальницы и узнаете, по какой технологии их возводили.
  • Чегемские водопады — одно из самых красивых мест Кабардино-Балкарии. Вы понаблюдаете за стремительным падением со скал бурных потоков воды и услышите, как выглядят водопады в разные сезоны.

Организационные детали

По желанию можно включить в программу полет на параплане. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Путешествие в сердце Кабардино-Балкарии
Путешествие в сердце Кабардино-Балкарии
Путешествие в сердце Кабардино-Балкарии
Путешествие в сердце Кабардино-Балкарии
Путешествие в сердце Кабардино-Балкарии
Путешествие в сердце Кабардино-Балкарии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алий
Алий
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда гидов со стажем более 10 лет. С радостью покажем все самые живописные места Кавказских Минеральных Вод и расскажем о них интересные факты. Надеемся на скорую встречу.
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Алий проводит ещё 2 экскурсии

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