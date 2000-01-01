Алий проводит ещё 2 экскурсии

Алий – представитель из Кисловодска

Вы прокатитесь по фантастически красивым горным ⛰️ дорогам, посетите древнее село Эльтюбю с каменными усыпальницами и оцените величественные ущелья, озера и водопады.



А мы расскажем о культуре и быте местного населения, поможем расшифровать загадочные кабардино-балкарские названия рек и скал и сделаем все, чтобы путешествие запомнилось вам надолго.

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