Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Что вас ожидает

Перевал Актопрак и озеро Гижгит

Кабардино-Балкария — таинственный и фантастически живописный регион. Вы увидите Баксанское ущелье, Главный Кавказский хребет и самую высокую точку Европы — легендарный Эльбрус. Побываете в селении Былым, полюбуетесь озером Гижгит и узнаете, почему его называют «кавказским Байкалом». Подниметесь на перевал Актопрак и посетите две живописные смотровые площадки: «Пещера сквозняк» и «Панорама».

«Город 🏙️ мертвых» и Чегемские водопады

В древнем селении Эльтюбю вы рассмотрите «книгу в камне» — каменную стену, на которой высечены стихи знаменитого кавказского поэта Кайсына Кулиева. А также заедете в «город 🏙️ мертвых», где увидите родовые склепы и остатки древнего аула. Я расскажу, каким образом в этом городище сочетаются три религии: язычество, ислам и христианство. В завершение покажу красивейшие 🤩 Чегемские водопады и ущелье.

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