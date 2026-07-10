Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Путешествие на внедорожнике по Кабардино-Балкарии - это шанс увидеть Эльбрус, величественные горы и озеро Гижгит, известное как «кавказский Байкал».



Посетители смогут оценить уникальные достопримечательности, такие как древнее селение Эльтюбю с родовыми склепами и Чегемские водопады.



Экскурсия на комфортабельном внедорожнике позволяет в полной мере насладиться красотами региона и узнать о его богатой истории и традициях

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для поездки на озеро Гижгит и перевал Актопрак - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а виды впечатляют своей яркостью. Май и сентябрь также подходят для путешествия, хотя в мае ещё может быть прохладно, а в сентябре возможны дожди. В остальные месяцы условия могут быть менее благоприятными из-за низких температур и снега, но для любителей зимних пейзажей это может стать интересным опытом.

Сейчас август — это идеальное время.