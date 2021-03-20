Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

На внедорожнике — в загадочную Кабардино-Балкарию!

Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье и «город мертвых» за один день

3.5
2 отзыва
Андрей
Андрей – представитель из Кисловодска
Приглашаю полюбоваться фантастической природой Кабардино-Балкарии и погрузиться в ее богатую историю! Вы насладитесь захватывающими дух горными ⛰️ видами, посетите древнее село Эльтюбю с родовыми склепами и увидите знаменитые Чегемские водопады.

Оцените красочное озеро Гижгит и услышите о местных традициях.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
На внедорожнике — в загадочную Кабардино-Балкарию!
На внедорожнике — в загадочную Кабардино-Балкарию!

Что вас ожидает

Перевал Актопрак и озеро Гижгит
Кабардино-Балкария — таинственный и фантастически живописный регион. Вы увидите Баксанское ущелье, Главный Кавказский хребет и самую высокую точку Европы — легендарный Эльбрус. Побываете в селении Былым, полюбуетесь озером Гижгит и узнаете, почему его называют «кавказским Байкалом». Подниметесь на перевал Актопрак и посетите две живописные смотровые площадки: «Пещера сквозняк» и «Панорама».

«Город 🏙️ мертвых» и Чегемские водопады
В древнем селении Эльтюбю вы рассмотрите «книгу в камне» — каменную стену, на которой высечены стихи знаменитого кавказского поэта Кайсына Кулиева. А также заедете в «город 🏙️ мертвых», где увидите родовые склепы и остатки древнего аула. Я расскажу, каким образом в этом городище сочетаются три религии: язычество, ислам и христианство. В завершение покажу красивейшие 🤩 Чегемские водопады и ущелье.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot
  • По желанию можно заехать в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
  • Если вас больше 4-х человек, доплата за каждого участника составит 2500 рублей. Максимальное число путешественников в машине — 6
На внедорожнике — в загадочную Кабардино-Балкарию!
На внедорожнике — в загадочную Кабардино-Балкарию!
На внедорожнике — в загадочную Кабардино-Балкарию!
На внедорожнике — в загадочную Кабардино-Балкарию!
На внедорожнике — в загадочную Кабардино-Балкарию!
На внедорожнике — в загадочную Кабардино-Балкарию!
На внедорожнике — в загадочную Кабардино-Балкарию!
На внедорожнике — в загадочную Кабардино-Балкарию!
На внедорожнике — в загадочную Кабардино-Балкарию!
На внедорожнике — в загадочную Кабардино-Балкарию!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, в Кавказских Минеральных Водах я живу всю жизнь, то есть около 50 лет. За это время детально изучил местные просторы и узнал много интересного о родном крае. С радостью покажу вам кавказские красоты и расскажу все, о чем знаю сам.
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2 настоящих отзыва от туристов

20 мар 2021
Горы прекрасны, остальное скукота
19 мар 2021
Очень понравилась экскурсия, маршрут великолепный, гид-супер!

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Андрей проводит ещё 3 экскурсии

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