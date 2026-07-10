Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Путешествие на внедорожнике по Кабардино-Балкарии - это шанс увидеть Эльбрус, величественные горы и озеро Гижгит, известное как «кавказский Байкал».
Посетители смогут оценить уникальные достопримечательности, такие как древнее селение Эльтюбю с родовыми склепами и Чегемские водопады.
Экскурсия на комфортабельном внедорожнике позволяет в полной мере насладиться красотами региона и узнать о его богатой истории и традициях
Посетители смогут оценить уникальные достопримечательности, такие как древнее селение Эльтюбю с родовыми склепами и Чегемские водопады.
Экскурсия на комфортабельном внедорожнике позволяет в полной мере насладиться красотами региона и узнать о его богатой истории и традициях
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Комфортабельное путешествие на внедорожнике
- 🏞️ Величественные виды Эльбруса и Кавказских гор
- 💧 Посещение озера Гижгит и Чегемских водопадов
- 🏛️ Древние селения и исторические памятники
- 🌄 Живописные смотровые площадки
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для поездки на озеро Гижгит и перевал Актопрак - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а виды впечатляют своей яркостью. Май и сентябрь также подходят для путешествия, хотя в мае ещё может быть прохладно, а в сентябре возможны дожди. В остальные месяцы условия могут быть менее благоприятными из-за низких температур и снега, но для любителей зимних пейзажей это может стать интересным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Эльбрус
- Чегемские водопады
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
- Селение Эльтюбю
Описание экскурсии
Перевал Актопрак и озеро Гижгит
Кабардино-Балкария — таинственный и фантастически живописный регион. Вы увидите Баксанское ущелье, Главный Кавказский хребет и самую высокую точку Европы — легендарный Эльбрус. Побываете в селении Былым, полюбуетесь озером Гижгит. Подниметесь на перевал Актопрак и посетите две живописные смотровые площадки: «Пещера сквозняк» и «Панорама».
«Город мертвых» и Чегемские водопады
В древнем селении Эльтюбю вы рассмотрите «книгу в камне» — каменную стену, на которой высечены стихи знаменитого кавказского поэта Кайсына Кулиева. А также заедете в «город мертвых», где увидите родовые склепы и остатки древнего аула. Здесь удивительным образом в этом городище сочетаются три религии: язычество, ислам и христианство. В завершение покажу красивейшие Чегемские водопады и ущелье.
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot в мини-группе до 7 человек
- По желанию можно заехать в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 729 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, в Кавказских Минеральных Водах я живу всю жизнь, то есть около 50 лет. За это время детально изучил местные просторы. С радостью покажу вам кавказские красоты.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Великолепная экскурсия!
В сопровождении водителя-гида Ивана мы посетили прекрасные места Кабардино-Балкарии.
Профессионализм, безопасность, уровень сервиса - все на высшем уровне!
Грамотно составленный маршрут, очень много красивых локаций.
В сравнении с экскурсиями от других организаторов, эта экскурсия произвела максимально приятное впечатление!
Для незабываемых, комфортных и безопасных поездок рекомендую именно эту команду!!
В сопровождении водителя-гида Ивана мы посетили прекрасные места Кабардино-Балкарии.
Профессионализм, безопасность, уровень сервиса - все на высшем уровне!
Грамотно составленный маршрут, очень много красивых локаций.
В сравнении с экскурсиями от других организаторов, эта экскурсия произвела максимально приятное впечатление!
Для незабываемых, комфортных и безопасных поездок рекомендую именно эту команду!!
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М
Отличная получилась экскурсия: насыщенная и красивыми видами (фантастического цвета озеро, захватывающий дух перевал), и историческими моментами (заброшенные поселения, город мертвых), и даже гастрономическими удовольствиями (спасибо гиду за рекомендацию шашлычной). По
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А
Спасибо за прекрасную поездку. Водитель-экскурсовод Андрей очень внимательный и позитивный человек, охотно отвечал на все вопросы, благодаря чему, мы узнали много интересного, на остановках терпеливо ждал всех, не торопил. Сама экскурсия объемная, мы посетили большое количество красивейших мест, от которых захватывает дух.
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А
Путешествие очень понравилось! Виды просто незабываемые, я влюбилась в них с первого взгляда! Маршрут построен хорошо, наделала кучу фото. Отдельное спасибо хочу сказать гиду, за его профессионализм и чувство юмора, ездила с ним уже второй раз и ничуть не пожалела!
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Экскурсия очень понравилась! Экскурсия объемная, посетили очень много красивых мест, маршрут великолепный!
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N
Очень понравилась экскурсия,маршрут великолепный,гид-супер!
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