Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Перевал Актопрак и озеро Гижгит Кабардино-Балкария — таинственный и фантастически живописный регион. Вы увидите Баксанское ущелье, Главный Кавказский хребет и самую высокую точку Европы — легендарный Эльбрус. Побываете в селении Былым, полюбуетесь озером Гижгит и узнаете, почему его называют «кавказским Байкалом». Подниметесь на перевал Актопрак и посетите две живописные смотровые площадки: «Пещера сквозняк» и «Панорама».
«Город 🏙️ мертвых» и Чегемские водопады В древнем селении Эльтюбю вы рассмотрите «книгу в камне» — каменную стену, на которой высечены стихи знаменитого кавказского поэта Кайсына Кулиева. А также заедете в «город 🏙️ мертвых», где увидите родовые склепы и остатки древнего аула. Я расскажу, каким образом в этом городище сочетаются три религии: язычество, ислам и христианство. В завершение покажу красивейшие 🤩 Чегемские водопады и ущелье.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot
По желанию можно заехать в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Если вас больше 4-х человек, доплата за каждого участника составит 2500 рублей. Максимальное число путешественников в машине — 6
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, в Кавказских Минеральных Водах я живу всю жизнь, то есть около 50 лет. За это время детально изучил местные просторы и узнал много интересного о родном крае. С радостью покажу вам кавказские красоты и расскажу все, о чем знаю сам.