Посещение святых мест успокаивает душу и даёт утешение.
В Кавминводах есть Второ-Афонский мужской монастырь на горе Бештау и Свято-Георгиевский женский монастырь недалеко от Ессентуков. К ним мы и отправимся. Девственная природа и ухоженная территория завораживают не только верующих. Эти места останутся в памяти на долгие годы, а поездка подарит гармонию в мыслях и душе.
Описание экскурсии
Гора Бештау
Подъём по асфальтированной дороге к главной вершине КМВ. Здесь вас ждут минеральные источники, реликтовый лес, панорамы курортной зоны, высеченные библейские цитаты и поклонный крест.
Второ-Афонский мужской монастырь
Живописные холмы, летний храм под открытым небом, цилиндрические келии, пасека, библиотека, музей. Внутри вы найдёте редкие иконы и мощи Киево-Печерских святых.
Свято-Георгиевский женский монастырь
Расположен в урочище Дубровка (700 м над уровнем моря). На территории вы увидите две часовни оригинальной формы, купальню и главную святыню — мощи Георгия Победоносца.
Вы узнаете:
- как монахи со святой горы Афон основали Второ-Афонский монастырь
- почему Бештау называют священной горой и воспевал ли её Лермонтов
- а также истории разрушения и возрождения святынь в 20–21 веках
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе
- Просим позаботиться о своём внешнем виде. Женщинам желательно быть в длинной юбке и взять с собой платок, чтобы покрыть голову. Мужчинам — надеть брюки и прикрыть плечи
- С вами будет один из гидов нашей команды
в пятницу в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
|Дети до 12 лет
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1759 туристов
В нашей команде — только профессиональные гиды с большим опытом. Транспорт — комфортный и надёжный. С радостью покажем вам все красоты Кавказа!
