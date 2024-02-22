Гастропутешествие в окрестностях Кисловодска
Индивидуальная экскурсия в Кисловодске

Полакомиться царской рыбкой и чаем из местных трав и увидеть, где Лермонтов писал роман

Еда — источник энергии, а вкусная еда — источник огромного удовольствия! Приглашаем отведать вкуснейшие блюда национальной кухни на природе.

В окружении живописных лесов вы полакомитесь хычинами, на форелевом заводе попробуете элитную рыбу, а на горе Баран отведаете шашлык по лучшим рецептам. И всё это — под рассказы о культуре и традициях Кавказа.
Гастропутешествие в окрестностях Кисловодска
Гастропутешествие в окрестностях Кисловодска
Гастропутешествие в окрестностях Кисловодска
Ближайшие даты:
22
фев
23
фев
24
фев
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фев
26
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фев
28
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Описание

Что вас ожидает

  • Наше вкусное путешествие начнётся в Аликоновском ущелье на Медовых водопадах. После небольшой прогулки вы позавтракаете традиционными хычинами с горным травяным чаем.
  • Заглянете в гости к кавказцам, которые коптят мясо, делают колбасы, собирают мёд, варят джемы и варенья. Продегустируете вкусности, а то, что особенно понравилось, сможете купить.
  • Побываете на рыбном заводе «Форелевый», где с прошлого века разводят царскую рыбу. Узнаете о развитии промысла выращивания форели, а потом пообедаете — вам предложат блюда из элитной рыбы и гарнир.
  • После обеда вы поедете осматривать достопримечательности. Посетите Лермонтовскую скалу, с которой открываются чудесные виды, и услышите, как писатель создал здесь «Героя нашего времени». У Замка коварства и любви мы расскажем легенду о запретной любви и трагической смерти. И объясним, как эта история связана с традицией пропускать женщин вперёд.
  • В завершении дня на горе Баран вы полакомитесь шашлыком и овощами в лучших кавказских традициях. Вы оцените необычную подачу блюд и вкус, достойный королей.

Организационные детали

В стоимость включено:.
сопровождение гида, трансфер на Land Cruiser Prado или Ssang
Yong, экосборы, питание
  • Дополнительные расходы: личные покупки, дополнительное питание в кафе
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

    • Выберите дату при бронировании

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    в центре Кисловодска
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите дату при бронировании
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    задайте свой вопрос
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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