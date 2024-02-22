Полакомиться царской рыбкой и чаем из местных трав и увидеть, где Лермонтов писал роман
Еда — источник энергии, а вкусная еда — источник огромного удовольствия! Приглашаем отведать вкуснейшие блюда национальной кухни на природе.
В окружении живописных лесов вы полакомитесь хычинами, на форелевом заводе попробуете элитную рыбу, а на горе Баран отведаете шашлык по лучшим рецептам. И всё это — под рассказы о культуре и традициях Кавказа.
В окружении живописных лесов вы полакомитесь хычинами, на форелевом заводе попробуете элитную рыбу, а на горе Баран отведаете шашлык по лучшим рецептам. И всё это — под рассказы о культуре и традициях Кавказа.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Наше вкусное путешествие начнётся в Аликоновском ущелье на Медовых водопадах. После небольшой прогулки вы позавтракаете традиционными хычинами с горным травяным чаем.
- Заглянете в гости к кавказцам, которые коптят мясо, делают колбасы, собирают мёд, варят джемы и варенья. Продегустируете вкусности, а то, что особенно понравилось, сможете купить.
- Побываете на рыбном заводе «Форелевый», где с прошлого века разводят царскую рыбу. Узнаете о развитии промысла выращивания форели, а потом пообедаете — вам предложат блюда из элитной рыбы и гарнир.
- После обеда вы поедете осматривать достопримечательности. Посетите Лермонтовскую скалу, с которой открываются чудесные виды, и услышите, как писатель создал здесь «Героя нашего времени». У Замка коварства и любви мы расскажем легенду о запретной любви и трагической смерти. И объясним, как эта история связана с традицией пропускать женщин вперёд.
- В завершении дня на горе Баран вы полакомитесь шашлыком и овощами в лучших кавказских традициях. Вы оцените необычную подачу блюд и вкус, достойный королей.
Организационные детали
В стоимость включено:.
сопровождение гида, трансфер на Land Cruiser Prado или Ssang
Yong, экосборы, питание
Дополнительные расходы: личные покупки, дополнительное питание в кафе Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Кисловодска
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Кисловодске
Мое имя Наталья. Живу в курортном городе Кисловодске. Организовываю однодневные и многодневные туры по Северному Кавказу. Со мной сотрудничают самые лучшие гиды и профессиональные водители. К своему делу подхожу с любовью и профессионализмом.
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