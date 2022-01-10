Вы убедитесь, что Кавказ — не только живописный, но и вкусный край! Я открою для вас лучшие гастро-точки в окрестностях Кисловодска, расскажу о формировании кавказкой кухни и о том, как на неё повлияло, например, открытие Америки. В нашем меню:
Главное в нашем путешествии — это вкусовые ощущения, но и без интересных фактов и захватывающих видов не обойдется. Я расскажу об истории и традициях Кавказа, поделюсь советами, что здесь обязательно стоит посмотреть и попробовать. По дороге мы выпьем минеральной воды из дикого источника, посмотрим на легендарную гору Кольцо и укрывшиеся среди гор Медовые водопады.