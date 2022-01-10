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Знакомство с кухней Кавказа за 1 день

Вы убедитесь, что Кавказ — не только живописный, но и вкусный край! Я открою для вас лучшие гастро-точки в окрестностях Кисловодска, расскажу о формировании кавказкой кухни и о том, как на неё повлияло, например, открытие Америки. В нашем меню:

Завтрак у Казбека , где вы отведаете лучшие карачаевские хычины и айран, продегустируете согревающий горный чай и узнаете, как его собирают.

, где вы отведаете лучшие карачаевские хычины и айран, продегустируете согревающий горный чай и узнаете, как его собирают. Большой магазин эко-продуктов . Мы заглянем в гости к кавказцам: посмотрим, как выращивают сочные плоды и чай, как коптят мясо и собирают мед. Вы сможете оценить и купить вкуснейшее вяленое мясо, сыры, лекарственные сборы трав, варения и многое другое.

. Мы заглянем в гости к кавказцам: посмотрим, как выращивают сочные плоды и чай, как коптят мясо и собирают мед. Вы сможете оценить и купить вкуснейшее вяленое мясо, сыры, лекарственные сборы трав, варения и многое другое. Замок Коварства и Любви, где вас ждет незабываемый ужин с живописным видом. Будем пробовать шашлыки, форель, шурпу, сациви и другие кавказские блюда.

Водопады, источники и, конечно, горы!

Главное в нашем путешествии — это вкусовые ощущения, но и без интересных фактов и захватывающих видов не обойдется. Я расскажу об истории и традициях Кавказа, поделюсь советами, что здесь обязательно стоит посмотреть и попробовать. По дороге мы выпьем минеральной воды из дикого источника, посмотрим на легендарную гору Кольцо и укрывшиеся среди гор Медовые водопады.

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