Ароматная и разнообразная кавказская кухня раскроется во всей красе в этом гастротуре.
Участники начнут день с хычинов и горного чая, посетят ферму с вяленым мясом и сырами, а завершат вечер в
Участники начнут день с хычинов и горного чая, посетят ферму с вяленым мясом и сырами, а завершат вечер в
5 причин купить эту экскурсию
- 🍽️ Попробуйте настоящие кавказские блюда
- 🏞️ Насладитесь живописными видами
- 🚗 Комфортное путешествие на внедорожнике
- 📸 Возможность профессиональной съемки
- 🌿 Откройте для себя эко-продукты
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для гастротура в Кисловодске - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь наиболее комфортная погода для прогулок и наслаждения природой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать, хотя может быть прохладнее, но зато меньше туристов. Зимой, с ноября по март, несмотря на более суровые условия, вы всё равно сможете насладиться гастрономическими изысками и живописными видами, хотя некоторые активности могут быть ограничены.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Замок Коварства и Любви
- Большой магазин эко-продуктов
Описание экскурсии
Знакомство с кухней Кавказа за 1 день
Вы убедитесь, что Кавказ — не только живописный, но и вкусный край! Я открою для вас лучшие гастро-точки в окрестностях Кисловодска, расскажу о формировании кавказкой кухни и о том, как на неё повлияло, например, открытие Америки. В нашем меню:
- Завтрак у Казбека, где вы отведаете лучшие карачаевские хычины и айран, продегустируете согревающий горный чай и узнаете, как его собирают.
- Большой магазин эко-продуктов. Мы заглянем в гости к кавказцам: посмотрим, как выращивают сочные плоды и чай, как коптят мясо и собирают мед. Вы сможете оценить и купить вкуснейшее вяленое мясо, сыры, лекарственные сборы трав, варения и многое другое.
- Замок Коварства и Любви, где вас ждет незабываемый ужин с живописным видом. Будем пробовать шашлыки, форель, шурпу, сациви и другие кавказские блюда.
Водопады, источники и, конечно, горы!
Главное в нашем путешествии — это вкусовые ощущения, но и без интересных фактов и захватывающих видов не обойдется. Я расскажу об истории и традициях Кавказа, поделюсь советами, что здесь обязательно стоит посмотреть и попробовать. По дороге мы выпьем минеральной воды из дикого источника, посмотрим на легендарную гору Кольцо и укрывшиеся среди гор Медовые водопады.
Организационные детали
- Расходы на питание оплачиваются самостоятельно на месте: обед в кавказком кафе — 600-1000 руб. /чел., завтрак — около 300 руб. /чел.
- Поездка проходит на комфортном внедорожнике Volkswagen Amarok
- Дополнительные опции (по желанию): проезд на тарзанке — 1300 руб. с человека, прокат лошади — 500 руб. /час.
- По желанию возможна фото- и/или видеосъемка с профессионального квадрокоптера, а также монтаж. Цена договорная и зависит от объема.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Заберу по адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1962 туристов
Я гид, преподаватель истории, археологии и музейного дела, краевед, фотограф, видеограф. С радостью покажу наши края и расскажу о них интересные факты, весело и с чувством юмора. Специализируюсь на культуре и
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Дата посещения: 19 июл 2026
Интересная беседа, красивые места, вкусная еда! Рекомендую.
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Т
Полюбоваться природой Кавказа и вкусно поесть- это мечта любого туриста! И гид Иван в этом деле -большой мастер! Благодарим за экскурсию и очень рекомендуем отдыхающим!
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В
Дата посещения: 15 апр 2025
Интересная экскурсия, красивейшие места, вкусная еда в кафе! Иван большой профессионал, благодаря ему мы узнали много нового из истории Кавказа! Обязательно приедем осенью!
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Г
Все прошло отлично! Увлекательное и познавательное путешествие по красивейшим местам. Дорога была комфортной и безопасной. Рады что нам довелось познакомиться с Алексеем- прекрасным гидом. Остались очень довольны. Всем рекомендуем!
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Тур был выбран для проведения дня рождения, выпавшего на пребывание на курорте Кисловодск Понравилась организация экскурсии, подбор мест, комфортный автомобиль. Автомобиль, просто огонь, позволил испытать острые ощущения при подъёме и
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Замечательная экскурсия! Иван клиентоориентированный экскурсовод, коммуникабельный и приятный в общении человек! Все прошло очень интересно, душевно, весело и вкусно! Отдыхали золотой осенью и уже полгода наши сердца и память наполнены самыми приятными воспоминаниями! Вся наша компания из 5 человек осталась очень довольна!
Всем путешественникам рекомендую!
Всем путешественникам рекомендую!
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