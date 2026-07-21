Ароматная и разнообразная кавказская кухня раскроется во всей красе в этом гастротуре.Участники начнут день с хычинов и горного чая, посетят ферму с вяленым мясом и сырами, а завершат вечер в

Замке Коварства и Любви. Впечатления дополнят виды горы Кольцо и Медовых водопадов. Путешествие подарит не только вкусовые открытия, но и интересные факты о Кавказе. Организована поездка на комфортном внедорожнике с возможностью фото - и видеосъемки

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для гастротура в Кисловодске - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь наиболее комфортная погода для прогулок и наслаждения природой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать, хотя может быть прохладнее, но зато меньше туристов. Зимой, с ноября по март, несмотря на более суровые условия, вы всё равно сможете насладиться гастрономическими изысками и живописными видами, хотя некоторые активности могут быть ограничены.

Сейчас август — это идеальное время.