Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска

Открыть традиции кавказской кухни и попробовать ее шедевры — от лучших хычин до сациви

Индивидуально
для 4 чел.
Ароматная, сытная, разнообразная и колоритная: такой предстанет для вас кавказская кухня в нашем путешествии.

Вы начнете день с вкуснейших хычин и горного чая.

Побываете на ферме, где производят отменное вяленое мясо, сыры и мёд, и поужинаете в замке Коварства и Любви.

А по пути дополните впечатления чудесными видами — увидите гору Кольцо и Медовые водопады.
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
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Что вас ожидает

Знакомство с кухней Кавказа за 1 день

Вы убедитесь, что Кавказ — не только живописный, но и вкусный край! Я открою для вас лучшие гастро-точки в окрестностях Кисловодска, расскажу о формировании кавказкой кухни и о том, как на неё повлияло, например, открытие Америки. В нашем меню:

  • Завтрак у Казбека, где вы отведаете лучшие карачаевские хычины и айран, продегустируете согревающий горный чай и узнаете, как его собирают.
  • Большой магазин эко-продуктов. Мы заглянем в гости к кавказцам: посмотрим, как выращивают сочные плоды и чай, как коптят мясо и собирают мед. Вы сможете оценить и купить вкуснейшее вяленое мясо, сыры, лекарственные сборы трав, варения и многое другое.
  • Замок Коварства и Любви, где вас ждет незабываемый ужин с живописным видом. Будем пробовать шашлыки, форель, шурпу, сациви и другие кавказские блюда.

Водопады, источники и, конечно, горы!

Главное в нашем путешествии — это вкусовые ощущения, но и без интересных фактов и захватывающих видов не обойдется. Я расскажу об истории и традициях Кавказа, поделюсь советами, что здесь обязательно стоит посмотреть и попробовать. По дороге мы выпьем минеральной воды из дикого источника, посмотрим на легендарную гору Кольцо и укрывшиеся среди гор Медовые водопады.

Организационные детали

  • Расходы на питание оплачиваются самостоятельно на месте: обед в кавказком кафе — 600-1000 руб. /чел., завтрак — около 300 руб. /чел.
  • Поездка проходит на комфортном внедорожнике Volkswagen Amarok
  • Дополнительные опции (по желанию): проезд на тарзанке — 1300 руб. с человека, прокат лошади — 500 руб. /час.
  • По желанию возможна фото- и/или видеосъемка с профессионального квадрокоптера, а также монтаж. Цена договорная и зависит от объема.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Заберу по адресу
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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