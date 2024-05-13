читать дальше и много пикантных историй из прошлого курорта и замечательных баек, которыми также охотно делится. Было весьма интересно послушать про курортные романы и драмы имперской и советской аристократии!

Замечательная камерная экскурсия по городу. Ольга очень много знает об истории Кисловодска и отлично рассказывает. А кроме того она знает