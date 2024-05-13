1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Барские дачи Кисловодска
Почувствовать дух ушедшей эпохи в красивейших уголках города и пройти по следам Шаляпина и Есенина
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
5 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
От героев иных времён не осталось порой имён
Нескучный экскурс в прошлое Кисловодска, судьбы его жителей и истории о войне и мире
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кисловодск: царская и советская империи отдыха
Увидеть Дворцы здоровья и узнать, как менялся статус города в разные эпохи
Начало: на проспекте Ленина
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена13 мая 2024Ольга - отличный гид, очень приветлива и внимательна, рассказала много интересных историй, фактов и показала нам все значимые места города.
- ММихаил3 мая 2024Замечательная камерная экскурсия по городу. Ольга очень много знает об истории Кисловодска и отлично рассказывает. А кроме того она знает
- ББухарина29 апреля 2024Ходили на экскурсию с Ольгой. Мы любим экскурсии, поэтому есть с чем сравнивать. Интеллигентная дама, прекрасная подача материала и манера общения.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «История и архитектура»
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