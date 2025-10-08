Джилы‑Су — одно из самых красивых и живописных мест на Кавказе.
Здесь много природных достопримечательностей, в том числе живописных водопадов и минеральных источников.
Сюда стоит приехать, чтобы отдохнуть душой, полюбоваться удивительными пейзажами и окунуться в волшебную атмосферу Кавказских гор.
Здесь много природных достопримечательностей, в том числе живописных водопадов и минеральных источников.
Сюда стоит приехать, чтобы отдохнуть душой, полюбоваться удивительными пейзажами и окунуться в волшебную атмосферу Кавказских гор.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииДжилы‑Су — одно из самых красивых и живописных мест на Кавказе. Здесь много природных достопримечательностей таких как: живописные водопады, минеральные источники. Сюда стоит приехать, чтобы отдохнуть душой, полюбоваться удивительными пейзажами и окунуться в волшебную атмосферу Кавказских гор.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Баран
- Долина Нарзанов
- Шаджатмаз (смотровая площадка)
- Скалы Аватары
- Водопад Каракая-Су
- Водопад Султан
- Водопад Эмир
- Радоновый источник
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дополнительные сборы - 550 руб.
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Курортный бульвар, 21
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
8 окт 2025
Огромное спасибо Роману за замечательную поездку!!! Нам все очень понравилось, Роман всю дорогу рассказывал про Кисловодск, приводил исторические факты, завез в множество красивейших локаций. По дороге нас покормили замечательной и очень вкусной местной кухней. Увидели красивейшие водорады и реки и конечно же Эльбрус во всей его величавой красоте.
А
Алтын
7 авг 2025
Мы приехали в Кисловодск из Астрахани, и очень хотели повидать Кабардино-Балкари. Брали экскурсию на Джилы су, через турфирму "Фортуна" у Юлии. Поездка очень понравилась, забирает внедорожник прямо из дома в
Е
Елена
21 июн 2025
Отлично съездили в долину нарзанов. Водитель Джамал, казалось, предугадывал все наши пожелания. Хотите красивые виды-вот они, надо сделать фото на фоне Эльбруса-пожалуйста. Кроме этого создал в машине непренужденную обстановку, объединил нас в единый коллектив. Сама долина нарзанов великолепна, такого количества источников нигде не видели, все это можно попробовать, налить в бутылку, взять с собой. И, конечно, незабываемые красоты вокруг.
В
Виктория
3 апр 2025
Экскурсия на Джилы-Су проходит по одной из самых красивых дорог Кавказа. Водитель Ахмад сварил нам кофе на живописной локации с видом на Эльбрус,что приятно порадовало. Вообще все локации, на которых
Т
Татьяна
14 фев 2025
Отлично съездили в долину нарзанов с турфирмой Фортуна. Водитель Джамал, казалось, предугадывал все наши пожелания. Хотите красивые виды-вот они, надо сделать фото на фоне Эльбруса-пожалуйста. Кроме этого создал в машине
Е
Егор
27 ноя 2024
Недавно воспользовался услугами туристической фирмы "Фортуна" и остался доволен. У компании собственный автопарк, что обеспечивает комфортные поездки. Экскурсоводы действительно грамотные, хорошо разбираются в истории и культуре регионов, что делает экскурсии
u
ugvg
26 ноя 2024
Очень хорошая турфирма и Хороший экскурсовод Нина Юрьевна очень добрая и хорошая женщина интересно рассказывала и проводила экскурсию детям понравилось Поездкой я с мужем остались довольные:большой выбор экскурсий, хорошие цены, приятные люди, очень красивые места. Обязательно еще будем ездить в ближайшее время и обращусь именно в эту турфирму
И
Ирина
21 ноя 2024
Турагенство "Фортуна"организовали нам не забываемую экскурсию по интереснейшим местам Кавказа. Узнали много интересного,остались очень довольны. Оргомное спасибо за проведенное время остались очень довольны. Рекомендую данное турагенсто.
Е
Елена
12 ноя 2024
Брали индивидуальный тур на семью. Ездили в Джилы Су. Потрясающе красивое место!! Водитель Михаил очень хорошо, мягко вёл машину, за безопасность не переживали. Дорога местами серпантин, но не ощущалось укачивания-
С
Сапият
11 ноя 2024
Очень понравились экскурсовод Татьяна,так хорошо передаёт информацию и так интересно плюс еще и водопады прекрасны я бы с удовольствием посетила бы вас еще
Н
Наталья
4 ноя 2024
Обращались в это агентство, всё понравилось. Экскурсоводы грамотные, выбор экскурсий огромный. Отдельная благодарность Екатерине, очень приятная девушка). Сама поездка тоже выдалась на славу, спасибо водителю Роману. Рекомендую.
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
Медовые водопады, гора Кольцо, плато Шаджатмаз, Долина нарзанов и Эльбрус за 1 день
Начало: В любом удобном вам месте Кисловодска
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов
Насладиться видами гор, альпийскими лугами и увидеть, как бьют минеральные воды из-под земли
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 16:00
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
Джилы-Су - сокровище Приэльбрусья
Проехать по одной из самых красивых дорог страны и полюбоваться горами
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
30 ноя в 06:00
от 16 000 ₽ за человека