И Ирина Огромное спасибо Роману за замечательную поездку!!! Нам все очень понравилось, Роман всю дорогу рассказывал про Кисловодск, приводил исторические факты, завез в множество красивейших локаций. По дороге нас покормили замечательной и очень вкусной местной кухней. Увидели красивейшие водорады и реки и конечно же Эльбрус во всей его величавой красоте.

А Алтын читать дальше 7 утра. Наш водитель Али настоящий Профессионал, на такой опасной и сложной дороге показал настоящее вождение, и одновременно рассказывал о местах, где мы находились. Также не отказывал фотографировать нашу семью. Поездка оставила море эмоций, впечатлений, Кабардино-Балкария теперь навсегда в нашем сердце. Побольше вам, Юлия, Али клиентов!!!! Мы приехали в Кисловодск из Астрахани, и очень хотели повидать Кабардино-Балкари. Брали экскурсию на Джилы су, через турфирму "Фортуна" у Юлии. Поездка очень понравилась, забирает внедорожник прямо из дома в

Е Елена Отлично съездили в долину нарзанов. Водитель Джамал, казалось, предугадывал все наши пожелания. Хотите красивые виды-вот они, надо сделать фото на фоне Эльбруса-пожалуйста. Кроме этого создал в машине непренужденную обстановку, объединил нас в единый коллектив. Сама долина нарзанов великолепна, такого количества источников нигде не видели, все это можно попробовать, налить в бутылку, взять с собой. И, конечно, незабываемые красоты вокруг.

В Виктория читать дальше останавливались, были как с открытки. Хорошая асфальтированная дорога, переносится комфортно. Водитель опытный, хорошо ориентируется в местности, рассказывал много интересных фактов про местные традиции, развёрнуто отвечал на все вопросы. Представилась возможность покормить коз, горных зайцев, сусликов. Также ходили на источники пить нарзан, ходили на водопады. Если чувствовали себя где-то неуверенно, сопровождающий всегда подавал руку и помогал на спусках/подъемах. Экскурсия максимально безопасная, информативная и позитивная. Рекомендую посетить эти места! Ещё раз огромное спасибо компании и Ахмаду за столько ярких впечатлений! Экскурсия на Джилы-Су проходит по одной из самых красивых дорог Кавказа. Водитель Ахмад сварил нам кофе на живописной локации с видом на Эльбрус,что приятно порадовало. Вообще все локации, на которых

Е Егор читать дальше более познавательными. Я выбирал автобусную экскурсию и индивидуальную поездку на внедорожнике в горы. Обе экскурсии были организованы на высоком уровне. Особенно понравились маршруты, такие как Медовые водопады и Джылы Су. Организаторы учли все мои пожелания и подобрали наиболее интересные варианты поездок. Важным аспектом стали водители, которые не только профессионально управляли автомобилем, но и создавали комфортную атмосферу во время путешествия. Рекомендую "Фортуну" тем, кто ищет качественные экскурсии с профессиональным подходом. Недавно воспользовался услугами туристической фирмы "Фортуна" и остался доволен. У компании собственный автопарк, что обеспечивает комфортные поездки. Экскурсоводы действительно грамотные, хорошо разбираются в истории и культуре регионов, что делает экскурсии

u ugvg Очень хорошая турфирма и Хороший экскурсовод Нина Юрьевна очень добрая и хорошая женщина интересно рассказывала и проводила экскурсию детям понравилось Поездкой я с мужем остались довольные:большой выбор экскурсий, хорошие цены, приятные люди, очень красивые места. Обязательно еще будем ездить в ближайшее время и обращусь именно в эту турфирму

И Ирина Турагенство "Фортуна"организовали нам не забываемую экскурсию по интереснейшим местам Кавказа. Узнали много интересного,остались очень довольны. Оргомное спасибо за проведенное время остались очень довольны. Рекомендую данное турагенсто.

Е Елена читать дальше высший пилотаж водителя! Экскурсовод Нина Юрьевна рассказала много интересных историй про эти края. Много красивых локаций, водопады это что-то, а про кормление сусликов я вообще молчу: восторг не только детей, но и всех взрослых! Отметили день рождения ребёнка таким образом! Запомнится на всю жизнь! Очень советую,, Фортуну,,! С ними вы отдыхаете и ни о чëм не волнуетесь! Брали индивидуальный тур на семью. Ездили в Джилы Су. Потрясающе красивое место!! Водитель Михаил очень хорошо, мягко вёл машину, за безопасность не переживали. Дорога местами серпантин, но не ощущалось укачивания-

С Сапият Очень понравились экскурсовод Татьяна,так хорошо передаёт информацию и так интересно плюс еще и водопады прекрасны я бы с удовольствием посетила бы вас еще