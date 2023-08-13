Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Приглашаю провести день на лоне кавказской природы! Вас ждут альпийские луга, чистейший воздух высокогорья, душистые ароматы трав и целебные источники. Я не дам вам заскучать и расскажу, как возникла Долина нарзанов, какой секретный объект базировался у подножия Эльбруса и почему Джилы-Су называют «местом силы».

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Скалы, горы и ущелья

Мы проедем через гору Баран, пересечем границу с Кабардино-Балкарией и поднимемся на живописное плато Шаджатмаз, откуда открывается шикарный вид на Кавказский хребет и красавец Эльбрус. Посетим Долину нарзанов с целебными источниками и оценим мощь древних ущелий. А также заедем на смотровую площадку «Скалы Аватара», расположенную на высоте 2100 метров.

Горная здравница

Джилы-Су — место, где из-под земли бьет более 10 минеральных источников. Вы искупаетесь в искусственном каменном бассейне с водой, подогретой недрами Эльбруса. Полюбуетесь величественными горными водопадами и увидите Долину замков с причудливыми каменными изваяниями, которые местные называют «Зубы дракона».

Организационные детали