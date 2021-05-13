Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Джилы-Су — санаторий под открытым небом

Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках

5
1 отзыв
Приглашаю провести день на лоне кавказской природы! Вас ждут альпийские луга, чистейший воздух высокогорья, душистые ароматы трав и целебные источники.

Я не дам вам заскучать и расскажу, как возникла Долина нарзанов, какой секретный объект базировался у подножия Эльбруса и почему Джилы-Су называют «местом силы».
Джилы-Су — санаторий под открытым небом
Джилы-Су — санаторий под открытым небом
Джилы-Су — санаторий под открытым небом
Джилы-Су — санаторий под открытым небом
Джилы-Су — санаторий под открытым небом
Джилы-Су — санаторий под открытым небом
Джилы-Су — санаторий под открытым небом
Джилы-Су — санаторий под открытым небом

Что вас ожидает

Скалы, горы и ущелья

Мы проедем через гору Баран, пересечем границу с Кабардино-Балкарией и поднимемся на живописное плато Шаджатмаз, откуда открывается шикарный вид на Кавказский хребет и красавец Эльбрус. Посетим Долину нарзанов с целебными источниками и оценим мощь древних ущелий. А также заедем на смотровую площадку «Скалы Аватара», расположенную на высоте 2100 метров.

Горная здравница

Джилы-Су — место, где из-под земли бьет более 10 минеральных источников. Вы искупаетесь в искусственном каменном бассейне с водой, подогретой недрами Эльбруса. Полюбуетесь величественными горными водопадами и увидите Долину замков с причудливыми каменными изваяниями, которые местные называют «Зубы дракона».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле: Renault Fluence (если группа меньше 3 человек) или Land Cruiser (если группа 3 человека и больше)
  • Дополнительные расходы: экосбор в Джилы-Су — 50 р. с человека, долина Нарзанов — 50 р. с человека
  • По желанию мы заедем в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
🚩 Начало и место завершения: по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Олег
Олег
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я родился и вырос в Пятигорске. Люблю фотографировать и путешествовать, туризмом занимаюсь более 10 лет. С радостью познакомлю вас с живописными уголками Кавказа.
Задать вопрос

1 реальный отзыв

О
13 мая 2021
Фантастическая экскурсия. Великолепные виды. Олег - не только прекрасный водитель и знаток данных мест, но его рассказы о местных нравах, достопримечательностях и природе пронизаны отличным юмором и нетривиальным взглядом на окружающие окрестности. Чрезвычайно рекомендую.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей#Джилы-су🗽Достопримечательности#Долина Нарзанов

Олег проводит ещё 2 экскурсии

Из Кисловодска — в великолепный Домбай!
Индивидуальная экскурсия
5
11
12ч
12000
10 800
за 1-6 чел.
Из Кисловодска — в великолепный Домбай!
Горные пейзажи, древние храмы, виды на Эльбрус и заповедные места Кавказа на автомобильной экскурсии
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Индивидуальная экскурсия
5
2
11000
9 900
за 1-6 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа — к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии

Еще несколько похожих предложений в Кисловодске

Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
4.8
28
10ч
2 000
за 1 чел.
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
Насладиться видами на Эльбрус и Кавказский хребет, принять нарзанные ванны и узнать о местной жизни
ежедневно в 07:00
Райские сады Приэльбрусья: водопады Джилы-Су и Долина Нарзанов
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 000
за 1-4 чел.
Райские сады Приэльбрусья: водопады Джилы-Су и Долина Нарзанов
Урочище Джилы-Су это райские сады, где шум величественных водопадов, тёплые минеральные источники и невероятной...
выезд 7:00 - 13:00 все дни недели.
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Индивидуальная экскурсия
5
16
10ч
8 000
за 1-4 чел.
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
Экскурсия по Суворовским источникам
4.8
9
700
за 1 чел.
Экскурсия по Суворовским источникам
Побывать на Кавминводах, и при этом упустить возможность искупаться в минеральных источниках совершенно...
Ежедневно с 19:00 до 22:15
Медовые водопады, или великолепная пятерка и гора Кольцо
Индивидуальная экскурсия
5
9
4 810
за 1-4 чел.
Медовые водопады, или великолепная пятерка и гора Кольцо
Отправиться за яркими впечатлениями к комплексу сказочных водопадов и услышать легенды горы Кольцо
Джилы-Су: водопады и минеральные источники
4.9
20
2 000
за 1 чел.
Джилы-Су: водопады и минеральные источники
Эльбрус - самая высокая и самая известная вершина на территории России
Ежедневно в 07:00 с Кисловодска
Через ущелье Адыр-Су — к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 000
за 1-6 чел.
Через ущелье Адыр-Су — к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Отправиться к границе с Грузией, впечатлиться видами Мать-горы и напиться из Серебряного источника
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
Индивидуальная экскурсия
5
2
9 200
за 1-3 чел.
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
Открыть идиллические пейзажи трех регионов, посетить Долину нарзанов и оценить красоту водопадов
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су!
Индивидуальная экскурсия
4.9
49
8 000
за 1-6 чел.
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су!
Насладиться видами Эльбруса, принять минеральные ванны и оценить мощь горных водопадов
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Индивидуальная экскурсия
4.6
7
8 000
за 1-6 чел.
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Водопады, нарзанные источники, виды Эльбруса и парящие скалы под аккомпанемент из легенд
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
4.2
59
900
за 1 чел.
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Северный Кавказ - рай для любителей природы
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья
4.5
28
10ч
1 750
за 1 чел.
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья
Среди Кавказских гор спряталась небольшая республика - Кабардино-Балкария
Ежедневно
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кисловодске
🇷🇺