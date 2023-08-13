Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Приглашаю провести день на лоне кавказской природы! Вас ждут альпийские луга, чистейший воздух высокогорья, душистые ароматы трав и целебные источники.
Я не дам вам заскучать и расскажу, как возникла Долина нарзанов, какой секретный объект базировался у подножия Эльбруса и почему Джилы-Су называют «местом силы».
Я не дам вам заскучать и расскажу, как возникла Долина нарзанов, какой секретный объект базировался у подножия Эльбруса и почему Джилы-Су называют «местом силы».
Описание экскурсии
Скалы, горы и ущелья
Мы проедем через гору Баран, пересечем границу с Кабардино-Балкарией и поднимемся на живописное плато Шаджатмаз, откуда открывается шикарный вид на Кавказский хребет и красавец Эльбрус. Посетим Долину нарзанов с целебными источниками и оценим мощь древних ущелий. А также заедем на смотровую площадку «Скалы Аватара», расположенную на высоте 2100 метров.
Горная здравница
Джилы-Су — место, где из-под земли бьет более 10 минеральных источников. Вы искупаетесь в искусственном каменном бассейне с водой, подогретой недрами Эльбруса. Полюбуетесь величественными горными водопадами и увидите Долину замков с причудливыми каменными изваяниями, которые местные называют «Зубы дракона».
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или гид из нашей команды
- Автомобиль — кроссовер или подготовленный внедорожник
- Дополнительные расходы: экосбор в Джилы-Су — 100 р. с человека, Долина нарзанов — 100 р. с человека
- По желанию мы заедем в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1884 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я родился и вырос в Пятигорске. Люблю фотографировать и путешествовать, туризмом занимаюсь более 10 лет. Я не профессиональный гид — путешествуя со мной и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Поездка на Джилы-Су - это совершенно необыкновенное путешествие. Сама дорога считается одной их самых живописных в России. Горный серпантин, потрясающие виды. По пути есть остановки на видовых площадках. Если погода
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Р
Одни из красивейших пейзажей, которые видел - хочется остановиться буквально на каждом метре дороги. Обязательно стоит дойти поближе до водопада на Джилы-Су, выглядит грандиозно. Как любитель птиц, отмечу ещё, что
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О
Фантастическая экскурсия. Великолепные виды. Олег - не только прекрасный водитель и знаток данных мест, но его рассказы о местных нравах, достопримечательностях и природе пронизаны отличным юмором и нетривиальным взглядом на окружающие окрестности. Чрезвычайно рекомендую.
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