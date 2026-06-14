Мы проедем по одной из самых красивых дорог Кавказа, где за каждым поворотом открываются новые виды на горные вершины.
Вы увидите знаменитый водопад Каракая-Су, попробуете целебный нарзан из источника и услышите об истории Кисловодска, местных традициях и легендах.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Кисловодска
Проедем по старой части города, увидим Свято-Никольский собор и поговорим о том, как зарождался курорт.
7:30 — гора Баран
Остановимся на панорамной площадке с видом на Кисловодск. Вы осмотрите хребты, что окружают город, и узнаете, благодаря чему здесь сложился особый климат.
8:10 — плато Шаджатмаз
Полюбуетесь одной из лучших панорам Эльбруса и Главного Кавказского хребта. Услышите об астрофизической обсерватории, расположенной неподалёку.
9:00 — скалы Бандиты
Разберётесь, откуда появилось это необычное название и какое отношение это место имеет к Великому шёлковому пути.
9:30 — скалы Аватары
Необычные скальные останцы — одна из самых фотогеничных локаций на нашем маршрута.
10:00 — смотровая площадка с видом на Эльбрус
Остановимся, чтобы сделать снимки на фоне двуглавой вершины.
11:00 — водопад Каракая-Су и Долина сусликов
Вы оцените величие 42-метрового водопада и познакомитесь с местными обитателями — сусликами, которые давно стали символом этих мест.
13:00 — урочище Джилы-Су
Попробуете горный нарзан и насладитесь атмосферой Северного Приэльбрусья.
14:00–16:00 — обед и обратная дорога в Кисловодск
Организационные детали
- Едем на внедорожнике
- Дополнительные расходы: вход в экозону — 600 ₽ за чел., обед — ~500 ₽ за чел.
- Часть пути проходит по серпантину, есть перепады давления — пожалуйста, учитывайте это
- С вами будет один из гидов нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3700 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
про перепады высоты в описании указано, хорошо что попутчики выручили таблеткой от головной боли)
сусликов огромное количество, кто хочет кормить берите нарезанную морковь