Панорамы Эльбруса, шум воды, альпийские луга и любопытные суслики — вот что ждёт вас на пути к урочищу Джилы-Су. Мы проедем по одной из самых красивых дорог Кавказа, где за каждым поворотом открываются новые виды на горные вершины. Вы увидите знаменитый водопад Каракая-Су, попробуете целебный нарзан из источника и услышите об истории Кисловодска, местных традициях и легендах.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 3700 ₽ за человека

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Кисловодска

Проедем по старой части города, увидим Свято-Никольский собор и поговорим о том, как зарождался курорт.

7:30 — гора Баран

Остановимся на панорамной площадке с видом на Кисловодск. Вы осмотрите хребты, что окружают город, и узнаете, благодаря чему здесь сложился особый климат.

8:10 — плато Шаджатмаз

Полюбуетесь одной из лучших панорам Эльбруса и Главного Кавказского хребта. Услышите об астрофизической обсерватории, расположенной неподалёку.

9:00 — скалы Бандиты

Разберётесь, откуда появилось это необычное название и какое отношение это место имеет к Великому шёлковому пути.

9:30 — скалы Аватары

Необычные скальные останцы — одна из самых фотогеничных локаций на нашем маршрута.

10:00 — смотровая площадка с видом на Эльбрус

Остановимся, чтобы сделать снимки на фоне двуглавой вершины.

11:00 — водопад Каракая-Су и Долина сусликов

Вы оцените величие 42-метрового водопада и познакомитесь с местными обитателями — сусликами, которые давно стали символом этих мест.

13:00 — урочище Джилы-Су

Попробуете горный нарзан и насладитесь атмосферой Северного Приэльбрусья.

14:00–16:00 — обед и обратная дорога в Кисловодск

Организационные детали