Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

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Джилы-Су: горы, водопады и ущелья

Насладиться видами на Эльбрус и Кавказский хребет, принять нарзанные ванны и узнать о местной жизни

Алий
Алий – представитель из Кисловодска
Вы проедете по одной из самых красивых 🤩 дорог страны, посетите знаменитое урочище Джилы-Су и рассмотрите величественные скалы «Аватары».

Кроме того, продегустируете местные минеральные источники, заглянете в загадочные ущелья и услышите о традициях, культуре и обычаях горных жителей.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 90008 100 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья

Что вас ожидает

Северное Приэльбрусье
Вы впечатлитесь грандиозными видами с плато Шаджатмаз, раскроете тайны древних ущелий Хасаут и Малка и погуляете по поляне Эммануэля, названной в честь знаменитого русского генерала. А также оцените мощь и величие водопадов Каракая-су, Султан и Кызыл-кол, увидите небесные скалы «Аватары» и полюбуетесь горой Тузлук. На обратном пути заедете в долину Нарзанов и продегустируете несколько видов минеральных источников.

Погружение в местную жизнь
Кабардино-Балкария — не только необычайно живописный, но и очень самобытный регион с древними традициями, легендами и обычаями. Вы узнаете, какие сложности и радости наполняют жизнь горцев, продегустируете местные блюда и даже примете настоящую нарзанную ванну. А мы расскажем о культуре и быте местных народов, поможем вам почувствовать кавказский колорит и сделаем все, чтобы путешествие прошло легко и комфортно.

Организационные детали

  • По желанию мы можем заехать в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
  • В стоимость не включен экосбор в Джилы-Су — 50 рублей с человека
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алий
Алий
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда гидов со стажем более 10 лет. С радостью покажем все самые живописные места Кавказских Минеральных Вод и расскажем о них интересные факты. Надеемся на скорую встречу.
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