Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Что вас ожидает

Северное Приэльбрусье

Вы впечатлитесь грандиозными видами с плато Шаджатмаз, раскроете тайны древних ущелий Хасаут и Малка и погуляете по поляне Эммануэля, названной в честь знаменитого русского генерала. А также оцените мощь и величие водопадов Каракая-су, Султан и Кызыл-кол, увидите небесные скалы «Аватары» и полюбуетесь горой Тузлук. На обратном пути заедете в долину Нарзанов и продегустируете несколько видов минеральных источников.

Погружение в местную жизнь

Кабардино-Балкария — не только необычайно живописный, но и очень самобытный регион с древними традициями, легендами и обычаями. Вы узнаете, какие сложности и радости наполняют жизнь горцев, продегустируете местные блюда и даже примете настоящую нарзанную ванну. А мы расскажем о культуре и быте местных народов, поможем вам почувствовать кавказский колорит и сделаем все, чтобы путешествие прошло легко и комфортно.

Организационные детали