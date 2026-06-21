Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

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Джилы-Су: горы, водопады и ущелья

Насладиться видами на Эльбрус и Кавказский хребет, принять нарзанные ванны и узнать о местной жизни
Вы проедете по одной из самых красивых дорог страны, посетите знаменитое урочище Джилы-Су и рассмотрите величественные скалы «Аватары».

Кроме того, продегустируете местные минеральные источники, заглянете в загадочные ущелья и услышите о традициях, культуре и обычаях горных жителей.
4.6
171 отзыв
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья

Описание экскурсии

Северное Приэльбрусье

Вы впечатлитесь грандиозными видами с плато Шаджатмаз, раскроете тайны древних ущелий Хасаут и Малка и погуляете по поляне Эммануэля, названной в честь знаменитого русского генерала. А также оцените мощь и величие водопадов Каракая-су, Султан и Кызыл-кол, увидите небесные скалы «Аватары» и полюбуетесь горой Тузлук. На обратном пути заедете в Долину нарзанов и продегустируете несколько видов минеральных источников.

Погружение в местную жизнь

Кабардино-Балкария — не только необычайно живописный, но и очень самобытный регион с древними традициями, легендами и обычаями. Вы узнаете, какие сложности и радости наполняют жизнь горцев, продегустируете местные блюда и даже примете настоящую нарзанную ванну. А мы расскажем о культуре и быте местных народов, поможем вам почувствовать кавказский колорит и сделаем все, чтобы путешествие прошло легко и комфортно.

Организационные детали

  • Поездка проходит с гидом-водителем на внедорожниках Уаз Патриот, Toyota, Mitsubishi, Соболь 4×4; в каждом автомобиле — по 6 человек
  • Поляну Эммануэля мы при согласии группы посетим в период с июня по сентябрь. В это время вы застанете цветение лютиков, полюбуетесь панорамой с Сирха на Джилысу, а также увидите источники Белый нарзан и Серебрянный. Доплата — 1500 ₽ с чел.
  • По желанию мы можем заехать в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно
  • На маршруте бывает сильный ветер — одевайтесь тепло
  • Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета
  • Из-за погодных условий маршрут экскурсии может быть изменён
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 16 000 ₽ за 1-4 чел. + 2500 ₽ за каждого следующего

Оплачивается дополнительно

— экосбор в Джилы-Су — 200₽ с чел.
— посещение национального парка — 200 ₽
— въезд в Приэльбрусье — 100 ₽
— Долина нарзанов — 500 ₽

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ваш адрес минимум за 24 часа до начала экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий
Алий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 15444 туристов
Мы команда гидов. Работаем на Кавказе с 2016 года. Нас объединяет цель: превращать каждую экскурсию в уникальное, запоминающееся путешествие. Наша миссия — раскрывать богатство истории, культуры и природы нашего региона, вдохновлять
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их на новые открытия и создавать тёплую атмосферу доверия и взаимопонимания. Мы верим, что экскурсия — это больше, чем просто рассказ, это возможность погрузиться в атмосферу времени, почувствовать дух места и оставить незабываемые впечатления. Мы умеем превращать сухие даты и факты в интересные истории и легенды, что помогает сделать материал более доступным и запоминающимся. Наша команда отлично разбирается в природных особенностях региона, что позволяет нам сочетать исторические рассказы с природоохранными темами, создавая целостное представление о месте. Счастье не за горами, оно в горах!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 171 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
145
4
11
3
11
2
2
1
2
-
Очень понравился водопад Каракая-су. Особенно его мощь, когда стоишь вблизи него. Водопад Султан-су хорош (это финальная точка маршрута), но такого впечатления, как первый, не произвёл, да и в целом от
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финальной локации ожидаешь чего-то большего (в сравнении с первым водопадом), а фактически там не так много чего можно посмотреть. В целом путь живописный, всё очень красиво. Претензий ни к гиду, ни к самой поездке нет. И в группе нас было 6 человек, а не как писали в прошлом комментарии 40 и толпа вечно жрущих и курящих людей. Но впечатления «Вау» и «Что я сюда хочу поехать еще» у меня нет. Ожидал большего (опять же из-за красивых фото в объявлении) и, наверное, потому что побывал в более живописных местах. Людям, кто вообще не видел красоты Кавказа, думаю, понравится. Также стоит учесть то, что дорога довольно извилистая и вас может укачать (но тут тоже всё индивидуально).

Если сначала поехали на Султан-су, а после на Каракая-су, то, наверное, эффект был бы ярче, но опять же всё индивидуально. Нужно ехать и проверить эти эмоции на себе

Очень понравился водопад Каракая-су. Особенно его мощь, когда стоишь вблизи него. Водопад Султан-су хорош (это финальная
Очень понравился водопад Каракая-су. Особенно его мощь, когда стоишь вблизи него. Водопад Султан-су хорош (это финальная
Очень понравился водопад Каракая-су. Особенно его мощь, когда стоишь вблизи него. Водопад Султан-су хорош (это финальная
Очень понравился водопад Каракая-су. Особенно его мощь, когда стоишь вблизи него. Водопад Султан-су хорош (это финальная
Очень понравился водопад Каракая-су. Особенно его мощь, когда стоишь вблизи него. Водопад Султан-су хорош (это финальная
Очень понравился водопад Каракая-су. Особенно его мощь, когда стоишь вблизи него. Водопад Султан-су хорош (это финальная
Очень понравился водопад Каракая-су. Особенно его мощь, когда стоишь вблизи него. Водопад Султан-су хорош (это финальная
Очень понравился водопад Каракая-су. Особенно его мощь, когда стоишь вблизи него. Водопад Султан-су хорош (это финальная+2
Очень понравился водопад Каракая-су. Особенно его мощь, когда стоишь вблизи него. Водопад Султан-су хорош (это финальная
Очень понравился водопад Каракая-су. Особенно его мощь, когда стоишь вблизи него. Водопад Султан-су хорош (это финальная
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А
Поездка супер! Маршрут классный, налюбовались водопадами и горами! Спасибо Сергею за впечатления!
Поездка супер! Маршрут классный, налюбовались водопадами и горами! Спасибо Сергею за впечатления!
Поездка супер! Маршрут классный, налюбовались водопадами и горами! Спасибо Сергею за впечатления!
Поездка супер! Маршрут классный, налюбовались водопадами и горами! Спасибо Сергею за впечатления!
Поездка супер! Маршрут классный, налюбовались водопадами и горами! Спасибо Сергею за впечатления!
Поездка супер! Маршрут классный, налюбовались водопадами и горами! Спасибо Сергею за впечатления!
Поездка супер! Маршрут классный, налюбовались водопадами и горами! Спасибо Сергею за впечатления!
Поездка супер! Маршрут классный, налюбовались водопадами и горами! Спасибо Сергею за впечатления!
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Кириллова
Прекрасная поездка)) Прекрасный гид Ренат) Было очень интересно, красочно, весело. Вообщем супер. Жаль конечно Эльбрус был виден не весь, но это не испортило впечатление от всей поездки
Прекрасная поездка)) Прекрасный гид Ренат) Было очень интересно, красочно, весело. Вообщем супер. Жаль конечно Эльбрус был
Прекрасная поездка)) Прекрасный гид Ренат) Было очень интересно, красочно, весело. Вообщем супер. Жаль конечно Эльбрус был
Прекрасная поездка)) Прекрасный гид Ренат) Было очень интересно, красочно, весело. Вообщем супер. Жаль конечно Эльбрус был
Прекрасная поездка)) Прекрасный гид Ренат) Было очень интересно, красочно, весело. Вообщем супер. Жаль конечно Эльбрус был
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Вероника
Большое спасибо нашему водителю Вячеславу! Замечательная поездка. Мы очень хотели увидеть горы и мы их увидели. Виды очень красивые. У меня дух захватывало.
К сожалению из-за погодных условий маршрут пришлось сократить,
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но нас заранее предупреждали, что до конца маршрута доехать не получится. Зато Вячеслав отвёз нас в другие не менее красивые места. В том числе туда, куда туристов обычно не возят)
Отдельное спасибо Алию за помощь в выборе экскурсии. Погода непростая, а нам очень хотелось именно в горы. В итоге мы очень довольны, спасибо!

Большое спасибо нашему водителю Вячеславу! Замечательная поездка. Мы очень хотели увидеть горы и мы их увидели.
Большое спасибо нашему водителю Вячеславу! Замечательная поездка. Мы очень хотели увидеть горы и мы их увидели.
Большое спасибо нашему водителю Вячеславу! Замечательная поездка. Мы очень хотели увидеть горы и мы их увидели.
Большое спасибо нашему водителю Вячеславу! Замечательная поездка. Мы очень хотели увидеть горы и мы их увидели.
Большое спасибо нашему водителю Вячеславу! Замечательная поездка. Мы очень хотели увидеть горы и мы их увидели.
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Наталья
Горы, водопады, цветы, Эльбрус, снег и солнце, и проснувшиеся суслики)))
Расул - гид на незаменимом на Кавказе УАЗ Патриоте)))
Позвонил, рассказал о экскурсии, сказал взять солнечные очки и хорошее настроение)))
Приехал вовремя и
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понеслась)))
И ехали мы дорогами горными, ущельями широкими)))
Останавливались на все наши вздохи и ахи, и просьбой вот тут фоточку тоже хотим)))
Дорога оказалась легкой и веселой.
Хоты в некоторых местах и лежал снег… но мы ж на Патриоте)))
Глаза немогли наглядеться на красоту, душа ликовала от счастья!!!
Три водопада и все разные.
Источники минеральной воды)))
Но меня поразило то, что просто речка вытекающая из грота в горе - МИНЕРАЛЬНАЯ!!!
Это же сказочное место!!!
Обязательно вернусь… там еще поляна Эмануэль есть… так что горы ждите)))
Расул, как гостеприимный хозяин, на природе скипятил нам чайку и угостил сладким)))
Только Джиперы!!! Только мини-группы!!! Только на Кавказ)))

Горы, водопады, цветы, Эльбрус, снег и солнце, и проснувшиеся суслики)))
Горы, водопады, цветы, Эльбрус, снег и солнце, и проснувшиеся суслики)))
Горы, водопады, цветы, Эльбрус, снег и солнце, и проснувшиеся суслики)))
Горы, водопады, цветы, Эльбрус, снег и солнце, и проснувшиеся суслики)))
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Е
Отличная поездка получилось! Очень красивая дорога! Сложная конечно, но наш капитан со всем справился идеально: легко преодолел серпантины, доставил всю девичью команду до самых красивых видовых точек, терпеливо дожидался пока все сфотографируются. Кроме того мы собрали по пути много вкусных кафе, где угостились хычинами всех видом и размеров, сладостями, ну и конечно лагман был вершиной этого гастротура❤️
Отличная поездка получилось! Очень красивая дорога! Сложная конечно, но наш капитан со всем справился идеально: легко
Отличная поездка получилось! Очень красивая дорога! Сложная конечно, но наш капитан со всем справился идеально: легко
Отличная поездка получилось! Очень красивая дорога! Сложная конечно, но наш капитан со всем справился идеально: легко
Отличная поездка получилось! Очень красивая дорога! Сложная конечно, но наш капитан со всем справился идеально: легко
Отличная поездка получилось! Очень красивая дорога! Сложная конечно, но наш капитан со всем справился идеально: легко
Отличная поездка получилось! Очень красивая дорога! Сложная конечно, но наш капитан со всем справился идеально: легко
Отличная поездка получилось! Очень красивая дорога! Сложная конечно, но наш капитан со всем справился идеально: легко
Отличная поездка получилось! Очень красивая дорога! Сложная конечно, но наш капитан со всем справился идеально: легко+2
Отличная поездка получилось! Очень красивая дорога! Сложная конечно, но наш капитан со всем справился идеально: легко
Отличная поездка получилось! Очень красивая дорога! Сложная конечно, но наш капитан со всем справился идеально: легко
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