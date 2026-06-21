Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Вы проедете по одной из самых красивых дорог страны, посетите знаменитое урочище Джилы-Су и рассмотрите величественные скалы «Аватары». Кроме того, продегустируете местные минеральные источники, заглянете в загадочные ущелья и услышите о традициях, культуре и обычаях горных жителей.

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Описание экскурсии

Северное Приэльбрусье

Вы впечатлитесь грандиозными видами с плато Шаджатмаз, раскроете тайны древних ущелий Хасаут и Малка и погуляете по поляне Эммануэля, названной в честь знаменитого русского генерала. А также оцените мощь и величие водопадов Каракая-су, Султан и Кызыл-кол, увидите небесные скалы «Аватары» и полюбуетесь горой Тузлук. На обратном пути заедете в Долину нарзанов и продегустируете несколько видов минеральных источников.

Погружение в местную жизнь

Кабардино-Балкария — не только необычайно живописный, но и очень самобытный регион с древними традициями, легендами и обычаями. Вы узнаете, какие сложности и радости наполняют жизнь горцев, продегустируете местные блюда и даже примете настоящую нарзанную ванну. А мы расскажем о культуре и быте местных народов, поможем вам почувствовать кавказский колорит и сделаем все, чтобы путешествие прошло легко и комфортно.

Организационные детали

Поездка проходит с гидом-водителем на внедорожниках Уаз Патриот, Toyota, Mitsubishi, Соболь 4×4; в каждом автомобиле — по 6 человек

Поляну Эммануэля мы при согласии группы посетим в период с июня по сентябрь. В это время вы застанете цветение лютиков, полюбуетесь панорамой с Сирха на Джилысу, а также увидите источники Белый нарзан и Серебрянный. Доплата — 1500 ₽ с чел.

По желанию мы можем заехать в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно

На маршруте бывает сильный ветер — одевайтесь тепло

Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета

Из-за погодных условий маршрут экскурсии может быть изменён

По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 16 000 ₽ за 1-4 чел. + 2500 ₽ за каждого следующего

Оплачивается дополнительно

— экосбор в Джилы-Су — 200₽ с чел.

— посещение национального парка — 200 ₽

— въезд в Приэльбрусье — 100 ₽

— Долина нарзанов — 500 ₽