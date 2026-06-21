Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Кроме того, продегустируете местные минеральные источники, заглянете в загадочные ущелья и услышите о традициях, культуре и обычаях горных жителей.
Описание экскурсии
Северное Приэльбрусье
Вы впечатлитесь грандиозными видами с плато Шаджатмаз, раскроете тайны древних ущелий Хасаут и Малка и погуляете по поляне Эммануэля, названной в честь знаменитого русского генерала. А также оцените мощь и величие водопадов Каракая-су, Султан и Кызыл-кол, увидите небесные скалы «Аватары» и полюбуетесь горой Тузлук. На обратном пути заедете в Долину нарзанов и продегустируете несколько видов минеральных источников.
Погружение в местную жизнь
Кабардино-Балкария — не только необычайно живописный, но и очень самобытный регион с древними традициями, легендами и обычаями. Вы узнаете, какие сложности и радости наполняют жизнь горцев, продегустируете местные блюда и даже примете настоящую нарзанную ванну. А мы расскажем о культуре и быте местных народов, поможем вам почувствовать кавказский колорит и сделаем все, чтобы путешествие прошло легко и комфортно.
Организационные детали
- Поездка проходит с гидом-водителем на внедорожниках Уаз Патриот, Toyota, Mitsubishi, Соболь 4×4; в каждом автомобиле — по 6 человек
- Поляну Эммануэля мы при согласии группы посетим в период с июня по сентябрь. В это время вы застанете цветение лютиков, полюбуетесь панорамой с Сирха на Джилысу, а также увидите источники Белый нарзан и Серебрянный. Доплата — 1500 ₽ с чел.
- По желанию мы можем заехать в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно
- На маршруте бывает сильный ветер — одевайтесь тепло
- Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета
- Из-за погодных условий маршрут экскурсии может быть изменён
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 16 000 ₽ за 1-4 чел. + 2500 ₽ за каждого следующего
Оплачивается дополнительно
— экосбор в Джилы-Су — 200₽ с чел.
— посещение национального парка — 200 ₽
— въезд в Приэльбрусье — 100 ₽
— Долина нарзанов — 500 ₽
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3700 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
К сожалению из-за погодных условий маршрут пришлось сократить,
Расул - гид на незаменимом на Кавказе УАЗ Патриоте)))
Позвонил, рассказал о экскурсии, сказал взять солнечные очки и хорошее настроение)))
Приехал вовремя и