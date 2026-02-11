Урочище Джилы-Су — уникальный природный уголок у северных склонов Эльбруса, название которого переводится как «тёплая вода».
Вас ждёт захватывающая поездка по живописным горным серпантинам с остановками на лучших смотровых площадках, откуда открываются величественные панорамы Кавказского хребта и Эльбруса.
Вы увидите мощные водопады, прикоснётесь к целебным минеральным источникам, прогуляетесь по ущелью со скалами причудливой формы.
Описание экскурсииГорные серпантины, водопады и целебные источники Джилы-Су — это место, где горы касаются облаков, воздух пьянит своей чистотой, а земля щедро делится целебной силой. Здесь, на высоте 2380 метров, бьют десятки минеральных источников, вода в которых богата целебными свойствами. Дорога, которая становится приключением Мы отправимся в путь по одной из самых живописных дорог России, которая петляет серпантином сквозь ущелья и перевалы. Каждый километр здесь — отдельная история, а в окне автомобиля ежеминутно — живая картина, меняющаяся от альпийских лугов до суровых скалистых склонов. Ключевые локации • Плато Шаджатмаз, на котором нет леса, а горизонт простирается на десятки километров. Здесь находится научная обсерватория, а в ясную погоду открывается умопомрачительная панорама Кавказского хребта и величественного Эльбруса.
- Ущелье Харбаз — мы спустимся в глубокое ущелье с крутыми серпантинами, где пейзаж становится почти фантастическим. Особое внимание привлекают скалы причудливой формы, которые за сходство с героями фильма прозвали «Аватарами». Здесь же мы увидим знаменитые «Зубы дракона» — острые скальные гребни, напоминающие спину доисторического ящера. Сердце путешествия — урочище Джилы-Су Здесь время течёт иначе. Мы окажемся в месте, почти не тронутом цивилизацией, где природа остаётся первозданной. Главное сокровище урочища — его минеральные источники. Их здесь больше десятка, и каждый обладает уникальным составом. Местные жители верят, что вода Джилы-Су способна исцелить от многих недугов, и приезжают сюда за здоровьем. Вы сможете не только попробовать целебную воду, но и набрать её с собой. Важная информация:.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ущелье Харбас
- Скалы «Аватары»
- Гора Тузлук
- Водопады Султан, Каракая-су, Кызыл-су
- Урочище Джилы-Су
- Зубы Дракона
- Бандитские скалы
- Плато Шатджатмаз
- Долина нарзанов по желанию группы. Дополнительная локация
Что включено
- Трансфер (туда и обратно)
- Транспорт (Уаз Патриот)
- Услуги профессионального водителя-гида на всём маршруте
Что не входит в цену
- Питание в кафе (от 350 руб. /чел.), можно взять с собой небольшой перекус и воду
- Экологический сбор (500 руб. /чел., оплачивается на въезде в Долину нарзанов)
- Вход /Въезд в Национальный парк Приэльбрусье - 200 руб.
- Скалы Аватары, вход на смотровую площадку-150 руб
- Экологический сбор в заповедник (100 руб. /чел., оплачивается на въезде в Джилы-Су)
- Проезд к водопаду Каракая Су - 100 руб/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем от места вашего проживания в Кисловодске
Завершение: Ваш адрес в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Экскурсия подойдет людям с любой физической подготовкой и детям от 4 лет
- С животными на экскурсию нельзя
- Надевайте удобную одежду по сезону и спортивную закрытую обувь
- Возьмите с собой солнцезащитные очки, кепки, солнцезащитный крем
- Необходимо иметь наличные для кафе
- Рекомендуем взять с обой питьевую воду и перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 847 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Насиба
11 фев 2026
Посетили экскурсию с подругой. забрали на комфортном автомобиле, наш гид Евгений был очень внимательный, вежлив, с чувством юмора. Все объяснял, рассказывал, между локациями подбирал удобное время, что бы не стоять в очереди. Рекомендовала где кушать, что где лучше купить, а где не стоит.
Виды-ну что тут можно сказать…. Без подобные.
Спасибо Вам за это маленькое путешествие.
Мы довольны!
С
Светлана
30 янв 2026
У меня была замена экскурсии на Верхнюю Балкарию и шато Эркен. Гид Евгений на Инфинити. Просто восторг!!! Начиная от супер приветливого, позитивного Евгения, заканчивая нереальной красоты видами! Интересно, содержательно, все
Е
Елена
14 янв 2026
3.01.2026г Джилы-Су по метеоусловиям дорога из за снегопада была закрыта для проезда, экскурсию заменили с нашего согласия на другую- Безенгийское ущелье, Язык тролля, Аушингерские термы. Очень понравилось, погода была ясная морозная, все что запланировали увидели, посетили и насладились. Большая благодарность гиду Азрету, все очень четко- по плану экскурсии, маршрут длинный, горный и все спокойно с хорошим настроением, получили удовольствие.
О
Оксана
11 янв 2026
Отличная экскурсия. Водитель, Геннадий, он же и гид, прекрасно провел экскурсию. Сопровождал нас с интересным рассказом. Угостил чаем и обалденными пряниками. Провезли нас по всем локациям заявленным в экскурсии. Рекомендую данную экскурсию и турфирму.
Е
Екатерина
10 янв 2026
Огромное спасибо, это моя лучшая экскурсия в горы, сейчас нет машин почти на дорогах, красотища. Водитель-гид Богдан с душой рассказывал истории, отвечал на вопросы, мы не торопились и погода была без единого облака, белый нарзан безумно вкусный из источника))
Е
Елена
9 янв 2026
Эта экскурсия была как маленькое приключение в кругу друзей, хотя все мы встретились первый раз на этой экскурсии. А нашим проводником в мир волшебства был Артур! Забота и внимание Артура к нам было на протяжении всей экскурсии! Рассказал много интересных фактов, помогал в фотографировании и выборе локаций. Большое восхищение вызвали горы Аватары и водопады. Эту экскурсию никогда не забуду!!!
Д
Дарья
5 янв 2026
Спасибо большое гиду Артуру. Замечательный человек. Водил нас ко всем красивым местам, интересно рассказывал, поддерживал уютную атмосферу. Все было на 1000/10. А еще он сделал просто обалденные фотографии 😍
Также нам очень повезло с другими участниками экскурсии. Мы словили одну волну и получили незабываемые эмоции🥹
Н
Наталия
5 янв 2026
Спасибо большое гиду Артуру за прекрасную экскурсию! Посмотрели все, что хотели и даже больше. Артур прекрасный водитель, внимательный и отзывчивый человек. Горы сказочные! С погодой очень повезло. Компания была чудесная. Всем большое спасибо.
А
Анатолий
16 дек 2025
Очень понравилась экскурсия своими незабываемыми видами, а также позитивный гид Евгений, который давал время на фотографии и не ограничивал нас жёсткими временными рамками, что сделало экскурсию более живой и комфортной, рекомендую
А
Анна
1 дек 2025
Нам экскурсия очень понравилась. Гид Михаил рассказал всё очень интересно, отвечал на все наши вопросы, нафотографировал в лучших ракурсах. Если ещё раз прилетим в Кисловодск, то только будем обращаться к вам👍
С
Светлана
28 ноя 2025
Отличная была экскурсия в невероятно красивые места. С погодой нам повезло, не было тумана и Эльбрус было хорошо видно на протяжении всей дороги. Гид Михаил интересно рассказывал про места, на которых мы были, и помог сделать красивые фотографии.
Т
Татьяна
25 ноя 2025
Отличная насыщенная программа. Нам очень повезло с погодой и гидом Михаилом Анатольевичем. Несмотря на свой возраст, он очень энергичен и бодр. Он сказал, что это все от того, что каждый
Н
Наталья
24 ноя 2025
Экскурсия на Джилы-Су была замечательная. Теплая и солнечная погода позволила увидеть Эльбрус во всей красе. Огромная благодарность гиду Артуру! Аккуратный водитель, показал много прекрасных локаций, интересно рассказал о тех местах,
В
Виталий
23 ноя 2025
Спасибо большое гиду Артуру за великолепнейшую экскурсию по Джилы-су! После того, что увидели, оставшуюся часть отпуска больше ничего не впечатляло) экскурсия очень ёмкая, много красивых мест, невероятных видов и впечатлений
Л
Любовь
22 ноя 2025
Все очень понравилось, очень хорошо организовано. Эльбрус открылся! Очень красиво! Есть возможность искупаться в источнике.
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Джилы-Су: путешествие к тёплым источникам у подножия Эльбруса»
Мини-группа
до 7 чел.
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Проехать по одной из красивейших дорог Северного Кавказа и полюбоваться горами и водопадами
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
17 мар в 07:00
3734 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Джилы-Су: к подножию Эльбруса - из Кисловодска
Отправиться в путешествие мини-группой - по одному из самых зрелищных маршрутов на Кавказе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
17 мар в 06:30
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие к загадочному Джилы-Су в мини-группе
Отправляйтесь в индивидуальное путешествие к урочищу Джилы-Су. Водопады, Эльбрус, Долина нарзанов и «скалы Аватара» ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
1 апр в 07:00
2 апр в 07:00
от 3400 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Джилы-Су - путешествие в мир волшебства
Заповедный уголок Кавказа на северном склоне Эльбруса. Водопады, термальные источники и скалы ждут вас на высоте 2500 метров
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
17 мар в 07:00
3700 ₽ за человека