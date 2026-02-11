Н Насиба Посетили экскурсию с подругой. забрали на комфортном автомобиле, наш гид Евгений был очень внимательный, вежлив, с чувством юмора. Все объяснял, рассказывал, между локациями подбирал удобное время, что бы не стоять в очереди. Рекомендовала где кушать, что где лучше купить, а где не стоит.

Виды-ну что тут можно сказать…. Без подобные.

Спасибо Вам за это маленькое путешествие.

Мы довольны!

С Светлана читать дальше чётко, а каааак вкусно!!! На языке тролля советую кушать у Марины, это первая точка. Нам даже показали, как готовятся хычины! Вкус - лучший, который я пробовала, шашлык из барашки, люля из говядины просто воздушная! Мы все единогласно в экстазе гастрономическом были! Рекомендую Евгения и экскурсию. Девочки менеджеры тоже работают чётко, своевременно. У меня была замена экскурсии на Верхнюю Балкарию и шато Эркен. Гид Евгений на Инфинити. Просто восторг!!! Начиная от супер приветливого, позитивного Евгения, заканчивая нереальной красоты видами! Интересно, содержательно, все

Е Елена 3.01.2026г Джилы-Су по метеоусловиям дорога из за снегопада была закрыта для проезда, экскурсию заменили с нашего согласия на другую- Безенгийское ущелье, Язык тролля, Аушингерские термы. Очень понравилось, погода была ясная морозная, все что запланировали увидели, посетили и насладились. Большая благодарность гиду Азрету, все очень четко- по плану экскурсии, маршрут длинный, горный и все спокойно с хорошим настроением, получили удовольствие.

О Оксана Отличная экскурсия. Водитель, Геннадий, он же и гид, прекрасно провел экскурсию. Сопровождал нас с интересным рассказом. Угостил чаем и обалденными пряниками. Провезли нас по всем локациям заявленным в экскурсии. Рекомендую данную экскурсию и турфирму.

Е Екатерина Огромное спасибо, это моя лучшая экскурсия в горы, сейчас нет машин почти на дорогах, красотища. Водитель-гид Богдан с душой рассказывал истории, отвечал на вопросы, мы не торопились и погода была без единого облака, белый нарзан безумно вкусный из источника))

Е Елена Эта экскурсия была как маленькое приключение в кругу друзей, хотя все мы встретились первый раз на этой экскурсии. А нашим проводником в мир волшебства был Артур! Забота и внимание Артура к нам было на протяжении всей экскурсии! Рассказал много интересных фактов, помогал в фотографировании и выборе локаций. Большое восхищение вызвали горы Аватары и водопады. Эту экскурсию никогда не забуду!!!

Д Дарья Спасибо большое гиду Артуру. Замечательный человек. Водил нас ко всем красивым местам, интересно рассказывал, поддерживал уютную атмосферу. Все было на 1000/10. А еще он сделал просто обалденные фотографии 😍

Также нам очень повезло с другими участниками экскурсии. Мы словили одну волну и получили незабываемые эмоции🥹

Н Наталия Спасибо большое гиду Артуру за прекрасную экскурсию! Посмотрели все, что хотели и даже больше. Артур прекрасный водитель, внимательный и отзывчивый человек. Горы сказочные! С погодой очень повезло. Компания была чудесная. Всем большое спасибо.

А Анатолий Очень понравилась экскурсия своими незабываемыми видами, а также позитивный гид Евгений, который давал время на фотографии и не ограничивал нас жёсткими временными рамками, что сделало экскурсию более живой и комфортной, рекомендую

А Анна Нам экскурсия очень понравилась. Гид Михаил рассказал всё очень интересно, отвечал на все наши вопросы, нафотографировал в лучших ракурсах. Если ещё раз прилетим в Кисловодск, то только будем обращаться к вам👍

С Светлана Отличная была экскурсия в невероятно красивые места. С погодой нам повезло, не было тумана и Эльбрус было хорошо видно на протяжении всей дороги. Гид Михаил интересно рассказывал про места, на которых мы были, и помог сделать красивые фотографии.

Т Татьяна читать дальше день принимает нарзан. Но я думаю, что он просто очень хороший человек) Спасибо гиду, что предложил взять купальники и рассказал, где оскупнуться в минеральной воде.

Учтите, что местные суслики уже в спячке, так что берите сусликов с собой, если Ваша цель - непременно покормить грызунов.

С экскурсии у нас осталось много классных фото и ярких эмоций. Ещё раз спасибо Михаилу Анатольевичу и организаторам! Отличная насыщенная программа. Нам очень повезло с погодой и гидом Михаилом Анатольевичем. Несмотря на свой возраст, он очень энергичен и бодр. Он сказал, что это все от того, что каждый

Н Наталья читать дальше которые посетили, сделал много классных фотографий и видео каждому из нашей группы. Всё, что было в программе тура и даже больше, мы увидели. Артур на всём маршруте был с группой, каждому уделял внимание. Спасибо организаторам и гиду за незабываемые эмоции и впечатления! Экскурсия на Джилы-Су была замечательная. Теплая и солнечная погода позволила увидеть Эльбрус во всей красе. Огромная благодарность гиду Артуру! Аккуратный водитель, показал много прекрасных локаций, интересно рассказал о тех местах,

В Виталий читать дальше на всю жизнь!

Артур очень профессиональный гид, водитель и по совместительству фотограф 😁 знает свое дело, подходит к работе с энтузиазмом, удовольствием и неподдельным интересом! Нам очень понравилось, обязательно воспользуемся услугами Артура в следующих поездках на Кавказ Спасибо большое гиду Артуру за великолепнейшую экскурсию по Джилы-су! После того, что увидели, оставшуюся часть отпуска больше ничего не впечатляло) экскурсия очень ёмкая, много красивых мест, невероятных видов и впечатлений