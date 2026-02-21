Описание экскурсии
Однодневный джип тур на Эльбрус.
Эльбрус — высочайшая гора России, расположенная на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Характерные двуглавые вершины горы, покрытые снегами визитная карточка Северного Кавказа. Ослепительный Эльбрус также является самым высоким пиком Европы
Выезд из Кисловодска в 07.00 +-
Привезём на самые лучшие смотровые площадки, услышите истории о традициях и обычаях.
Во время экскурсии на Эльбрус вы увидите:
Живописное Баксанское ущелье - одно из знаменитых на Кавказе, оно ведёт к подножию горы Эльбрус. Находится оно в Кабардино-Балкарии и имеет большую популярность за свои красоты. Вдоль ущелья течёт бурная река Баксан. Тут находятся безумно красивые водопад: Азау
Озеро Гижгит (Балымское озеро) - это водоём потрясающего бирюзового цвета, располагающийся в горной местности. Окружающие его рельефы не оставляют равнодушными ни одного туриста.
Город призрак Тырныауз самый высокогорный город в России —вы узнаете почему город в котором бурлила жизнь превратился в тихое и призрачное место. Но на сегодняшний день постепенно возрождается.
Покажем памятник Первым покорителям Эльбруса.
Поляна Азау- горнолыжный курорт, расположенный у подножия Эльбруса.
Эльбрус- канатная дорога поможет вам подняться на одну из высочайший вершин мира.
Поляна Нарзанов - тут из под земли бьют минеральные источники Нарзана. Вода содержит много полезных микроэлементов.
Попробуете вкуснейший Нарзан. Так же можно приобрести сувениры и подарки родным и близким.
Остановки в местных кафе, где попробуете кавказские блюда.
Джип тур проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах в мини группе от 4-6 человек.
Возвращение В Кисловодск в 20+-
Джип тур может начинаться с других городов Кмв
Последовательность и время выезда и возврата может измениться в связи с погодными и дорожными условиями.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Сопровождение гида
- Забираем и возвращаем к месту проживания из городов Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска и Железноводска
Что не входит в цену
- Питание и сувениры
- Подъёмник на канатной дороге
- Посещение термальных источников Гедуко (при согласовании с группой)
О чём нужно знать до поездки
С собой берем:
—Теплую удобную одежду по сезону
— Удобную обувь
Головной убор
Солнцезащитные очки и средства
— Дождевик (погода в горах переменчива)
Паспорт
Воду и перекус по желанию