Джип-тур в мини-группе к величественному Эльбрусу

Эльбрус - высочайшая гора России. Двуглавые вершины - визитная карточка Северного Кавказа
Описание экскурсии

Однодневный джип тур на Эльбрус.

Эльбрус — высочайшая гора России, расположенная на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Характерные двуглавые вершины горы, покрытые снегами визитная карточка Северного Кавказа. Ослепительный Эльбрус также является самым высоким пиком Европы

Выезд из Кисловодска в 07.00 +-

Привезём на самые лучшие смотровые площадки, услышите истории о традициях и обычаях.

Во время экскурсии на Эльбрус вы увидите:

  • Живописное Баксанское ущелье - одно из знаменитых на Кавказе, оно ведёт к подножию горы Эльбрус. Находится оно в Кабардино-Балкарии и имеет большую популярность за свои красоты. Вдоль ущелья течёт бурная река Баксан. Тут находятся безумно красивые водопад: Азау

  • Озеро Гижгит (Балымское озеро) - это водоём потрясающего бирюзового цвета, располагающийся в горной местности. Окружающие его рельефы не оставляют равнодушными ни одного туриста.

  • Город призрак Тырныауз самый высокогорный город в России —вы узнаете почему город в котором бурлила жизнь превратился в тихое и призрачное место. Но на сегодняшний день постепенно возрождается.

  • Покажем памятник Первым покорителям Эльбруса.

  • Поляна Азау- горнолыжный курорт, расположенный у подножия Эльбруса.

  • Эльбрус- канатная дорога поможет вам подняться на одну из высочайший вершин мира.

  • Поляна Нарзанов - тут из под земли бьют минеральные источники Нарзана. Вода содержит много полезных микроэлементов.

Попробуете вкуснейший Нарзан. Так же можно приобрести сувениры и подарки родным и близким.

Остановки в местных кафе, где попробуете кавказские блюда.

Джип тур проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах в мини группе от 4-6 человек.

Возвращение В Кисловодск в 20+-

Джип тур может начинаться с других городов Кмв

Последовательность и время выезда и возврата может измениться в связи с погодными и дорожными условиями.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по всему маршруту
  • Сопровождение гида
  • Забираем и возвращаем к месту проживания из городов Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска и Железноводска
Что не входит в цену
  • Питание и сувениры
  • Подъёмник на канатной дороге
  • Посещение термальных источников Гедуко (при согласовании с группой)
О чём нужно знать до поездки

С собой берем:

—Теплую удобную одежду по сезону

— Удобную обувь

  • Головной убор

  • Солнцезащитные очки и средства

— Дождевик (погода в горах переменчива)

  • Паспорт

  • Воду и перекус по желанию

Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ольга
Ольга — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добрый день путешественники! Меня зовут Ольга, я представитель команды гидов. Более 7 лет мы проводим экскурсии по самым лучшим местам Северного Кавказа. Организуем активные джип-туры на подготовленных внедорожниках и минивэнах в мини группе 4–7 человек. Наши живописные места славятся красотой величественных гор, озёр, водопадов и каньонов. Мы поможем вам познать наш край и, конечно же, влюбиться в него.

