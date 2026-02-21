Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

от 4200 ₽ за человека

Описание экскурсии

Однодневный джип тур на Эльбрус.

Эльбрус — высочайшая гора России, расположенная на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Характерные двуглавые вершины горы, покрытые снегами визитная карточка Северного Кавказа. Ослепительный Эльбрус также является самым высоким пиком Европы

Выезд из Кисловодска в 07.00 +-

Привезём на самые лучшие смотровые площадки, услышите истории о традициях и обычаях.

Во время экскурсии на Эльбрус вы увидите:

Живописное Баксанское ущелье - одно из знаменитых на Кавказе, оно ведёт к подножию горы Эльбрус. Находится оно в Кабардино-Балкарии и имеет большую популярность за свои красоты. Вдоль ущелья течёт бурная река Баксан. Тут находятся безумно красивые водопад: Азау

Озеро Гижгит (Балымское озеро) - это водоём потрясающего бирюзового цвета, располагающийся в горной местности. Окружающие его рельефы не оставляют равнодушными ни одного туриста.

Город призрак Тырныауз самый высокогорный город в России —вы узнаете почему город в котором бурлила жизнь превратился в тихое и призрачное место. Но на сегодняшний день постепенно возрождается.

Покажем памятник Первым покорителям Эльбруса.

Поляна Азау- горнолыжный курорт, расположенный у подножия Эльбруса.

Эльбрус- канатная дорога поможет вам подняться на одну из высочайший вершин мира.

Поляна Нарзанов - тут из под земли бьют минеральные источники Нарзана. Вода содержит много полезных микроэлементов.

Попробуете вкуснейший Нарзан. Так же можно приобрести сувениры и подарки родным и близким.

Остановки в местных кафе, где попробуете кавказские блюда.

Джип тур проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах в мини группе от 4-6 человек.

Возвращение В Кисловодск в 20+-

Джип тур может начинаться с других городов Кмв

Последовательность и время выезда и возврата может измениться в связи с погодными и дорожными условиями.