в среду, пятницу и воскресенье в 06:00

Приглашаем в поездку к священной вершине Кавказа. Мы проедем по живописной дороге через озеро Тамбукан, Баксанское ущелье, Скалистый хребет. Поднимемся на открытой кресельной канатке на гору Чегет с лучшим видом на пятитысячник. Доедем до поляны Азау, где вы пересядете на самую высокогорную канатную дорогу в Европе и подниметесь на сам Эльбрус.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путь в горы

Выезжаем в 6 утра из Кисловодска, дорога займёт 3 часа. Проедем через Кавминводы в Кабардино-Балкарию. Увидим Тамбуканское озеро, где добывают знаменитую лечебную грязь. После Кабардинской равнины свернём в Баксанское ущелье, где сделаем санитарную остановку (уборные + кафе). Дорога становится всё уже — это мы въезжаем в отроги Скалистого хребта, напоминающие Гранд-Каньон. На поворотах можно даже увидеть ледники Бокового хребта.

Чегет

Дорога привела нас до отметки 2000 м — мы у подножия горы Чегет. Здесь построена первая в СССР канатная дорога. Вы сможете прокатиться на открытой кресельной канатке на высоту 3100 м. Отсюда открывается шикарный вид на Эльбрус, ледник «Семёрка», Ушбу и Баксанское ущелье. На Чегете мы пробудем где-то 2 часа.

Эльбрус

Отправляемся на поляну Азау. Отсюда 8-местные современные вагончики поднимают на три уровня: 3000, 3500 и 3800 метров. Это самая высокогорная канатная дорога в Европе. Приготовьтесь к снегу, который здесь лежит даже летом, и к головокружительным видам на Главный Кавказский хребет. На Азау мы пробудем часа три. После спуска у вас будет свободное время для обеда в кафе и дегустации нарзана на Поляне нарзанов.

Организационные детали

Экскурсия проходит в сопровождении аттестованного экскурсовода

Поездка проходит на комфортабельном автобусе

С собой обязательно нужно взять паспорт, ксерокопию свидетельства о рождении для детей, ксерокопии документов, подтверждающие льготы для покупки льготных билетов на канатную дорогу

В период с 1 по 11 января подъём на Чегет не гарантирован из-за большой очереди на канатную дорогу

Дополнительные расходы