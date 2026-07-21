в среду, пятницу и воскресенье в 06:00

Полюбоваться самой высокой вершиной Европы с высоты 3100 м, а затем подняться на сам Эльбрус
Приглашаем в поездку к священной вершине Кавказа. Мы проедем по живописной дороге через озеро Тамбукан, Баксанское ущелье, Скалистый хребет. Поднимемся на открытой кресельной канатке на гору Чегет с лучшим видом на пятитысячник.
Доедем до поляны Азау, где вы пересядете на самую высокогорную канатную дорогу в Европе и подниметесь на сам Эльбрус.
Выезжаем в 6 утра из Кисловодска, дорога займёт 3 часа. Проедем через Кавминводы в Кабардино-Балкарию. Увидим Тамбуканское озеро, где добывают знаменитую лечебную грязь. После Кабардинской равнины свернём в Баксанское ущелье, где сделаем санитарную остановку (уборные + кафе). Дорога становится всё уже — это мы въезжаем в отроги Скалистого хребта, напоминающие Гранд-Каньон. На поворотах можно даже увидеть ледники Бокового хребта.
Чегет
Дорога привела нас до отметки 2000 м — мы у подножия горы Чегет. Здесь построена первая в СССР канатная дорога. Вы сможете прокатиться на открытой кресельной канатке на высоту 3100 м. Отсюда открывается шикарный вид на Эльбрус, ледник «Семёрка», Ушбу и Баксанское ущелье. На Чегете мы пробудем где-то 2 часа.
Эльбрус
Отправляемся на поляну Азау. Отсюда 8-местные современные вагончики поднимают на три уровня: 3000, 3500 и 3800 метров. Это самая высокогорная канатная дорога в Европе. Приготовьтесь к снегу, который здесь лежит даже летом, и к головокружительным видам на Главный Кавказский хребет. На Азау мы пробудем часа три. После спуска у вас будет свободное время для обеда в кафе и дегустации нарзана на Поляне нарзанов.
Организационные детали
Экскурсия проходит в сопровождении аттестованного экскурсовода
Поездка проходит на комфортабельном автобусе
С собой обязательно нужно взять паспорт, ксерокопию свидетельства о рождении для детей, ксерокопии документов, подтверждающие льготы для покупки льготных билетов на канатную дорогу
В период с 1 по 11 января подъём на Чегет не гарантирован из-за большой очереди на канатную дорогу
Дополнительные расходы
Канатная дорога на Чегет: взрослый — 1100 ₽, дети до 13 лет — 550 ₽, дети до 5 лет — бесплатно
Канатная дорога на Эльбрус: взрослый — 3200 ₽, дети до 13 лет — 1800 ₽, дети до 5 лет — бесплатно
В период с 26 декабря по 11 января и с 9 февраля по 15 марта стоимость канатной дороги на Эльбрусе: 3200 ₽ — взрослый, 1800 ₽ — детский
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
3300 ₽
Дети до 14 лет
3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Кисловодска
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариана — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7446 туристов
Добрый день! Я Ариана. Мы с командой организуем поездки из Кисловодска. Любим и знаем Кавказ. Горы и города. Для вас групповые поездки на новых комфортабельных автобусах, индивидуальные на минивэнах и джип-туры на полноприводном транспорте. На всех маршрутах с вами работают профессионалы с большим опытом. Гарантирую: будет безопасно и комфортно.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 90 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Все отлично, Илья прекрасно сопровождает группу, не напрягает, чудесно рассказывает (не нудная лекция). Хочется порекомендовать изменить объект для завтраков (антисанитария везде), и чуть добавить время на Чегете(хотя бы на чай), думаю, 30 Мин плюсом не проблема. Спасибо большое
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Е
Елена
Это было классно!!! Сергей, ты идеальный гид! Игорь, ты клевый водитель! Спасибо за возможность испытать такие эмоции!
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наталья
Поездка отличная, комфортная, на Эльбрусе отличное кафе Три сестры, вкусно и быстрое обслуживание, впечатления от посещения остались в виде красивых фотографий и прекрасных воспоминаний, мини путешествие одного дня в горы🫶🏻Рекомендую👍
+5
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Антон
Отличная экскурсия. Виды потрясающие 👍 Советую всем.
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Г
Галкина
Потрясающач поездка Все очень и очень понравилось ♥️ Спасибо! 🙏
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И
Иван
Очень довольны экскурсией. Просто в Восторге.
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