в среду, пятницу и воскресенье в 06:00

К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия

Полюбоваться самой высокой вершиной Европы с высоты 3100 м, а затем подняться на сам Эльбрус

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Приглашаем в путешествие к священной вершине Кавказа. Мы проедем по живописной дороге через озеро Тамбукан, Баксанское ущелье, Скалистый хребет. Поднимемся на открытой кресельной канатке на гору Чегет с лучшим видом на пятитысячник.

Доедем до поляны Азау, где вы пересядете на самую высокогорную канатную дорогу в Европе и поднимитесь на сам Эльбрус.
К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путь в горы

Выезжаем в 6 утра из Кисловодска, дорога займёт 3 часа. Проедем через Кавминводы в Кабардино-Балкарию. Увидим Тамбуканское озеро, где добывают знаменитую лечебную грязь. После Кабардинской равнины свернём в Баксанское ущелье, где сделаем санитарную остановку (уборные + кафе). Дорога становится всё уже — это мы въезжаем в отроги Скалистого хребта, напоминающие Гранд-Каньон. На поворотах можно даже увидеть ледники Бокового хребта. Вас будет сопровождать опытный гид, который поделится интересными фактами из истории края.

Чегет

Дорога привела нас до отметки 2000 м — мы у подножия горы Чегет. Здесь построена первая в СССР канатная дорога. Вы сможете прокатиться на открытой кресельной канатке на высоту 3100 м. Отсюда открывается шикарный вид на Эльбрус, ледник «Семёрка», Ушбу и Баксанское ущелье. На Чегете мы пробудем где-то 2 часа.

Эльбрус

Отправляемся на поляну Азау. Отсюда 8-местные современные вагончики поднимают на три уровня: 3000, 3500 и 3800 метров. Это самая высокогорная канатная дорога в Европе. Приготовьтесь к снегу, который здесь лежит даже летом, и к головокружительным видам на Главный Кавказский хребет. На Азау мы пробудем часа три. После спуска у вас будет свободное время для обеда в кафе и дегустации нарзана на Поляне нарзанов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе в группе до 40 человек
  • С собой обязательно нужно взять паспорт, свидетельство о рождении для детей, документы, подтверждающие льготы для покупки льготных билетов на канатную дорогу

Дополнительные расходы

  • Канатная дорога на Чегет: взрослый — 900 руб., дети до 13 лет — 450 руб., дети до 5 лет — бесплатно
  • Канатная дорога на Эльбрус: взрослый — 1400 руб., дети до 13 лет — 900 руб., дети до 5 лет — бесплатно
  • Экологический сбор за посещение национального парка Приэльбрусье: взрослый — 200 руб., дети до 14 лет — бесплатно

в среду, пятницу и воскресенье в 06:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Кисловодска
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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