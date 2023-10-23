Оценить красоту «седого великана Кавказа» с панорамного плато, о котором знают лишь немногие
Гору Харбас, пожалуй, можно назвать лучшей смотровой площадкой на Эльбрус в окрестностях КМВ.
Никогда не слышали про неё? Мы это исправим! Дорога будет комфортной и займёт всего 1,5 часа в одну сторону. По пути — причудливые скалы, альпийские луга и водопады. Есть различные варианты поездки: дневная, на рассвете или в закатный час.
Никогда не слышали про неё? Мы это исправим! Дорога будет комфортной и займёт всего 1,5 часа в одну сторону. По пути — причудливые скалы, альпийские луга и водопады. Есть различные варианты поездки: дневная, на рассвете или в закатный час.
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Описание
Что вас ожидает
Всего 1,5 часа езды от Кисловодска (никакого бездорожья!) — и вы в Кабардино-Балкарии, на горе Харбас, откуда открываются невероятные виды на плато Канжол и Бермамыт, а до Эльбруса, кажется, рукой подать. Среди этих великолепных пейзажей вы сможете встретить рассвет, неспешно попивая ароматный кофе, устроить пикник днём или полюбоваться закатом под чашечку чая из горных трав. По дороге — рассказы гида о Северном Кавказе и его традициях, а также ещё несколько живописных локаций:
- Плато Шаджатмаз — известная смотровая площадка, откуда тоже виден Эльбрус. На плато есть скамейка, которая пользуется большой популярностью у путешественников. Ещё бы — там получаются невероятно живописные кадры!
- Водопад Шаджатмаз — небольшой, но красивый. Его также называют Девичьи слезы. Почему? А об этом расскажет гид на локации.
- Скалы Аватара — это народное название объясняется явным сходством с парящими скалами Пандоры из известного фильма. Отсюда всё Харбасское ущелье видно как на ладони. Остроконечные скалы, поросшие хвойными и лиственными деревьями, смотрятся очень эффектно.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот, подготовленном для выезда в горы
- Предлагаются следующие варианты экскурсии: встреча рассвета (доплата 1000 руб.), дневное посещение или поездка на закате
- Для выездов с детьми предоставляется детское автомобильное кресло или бустер
- Маршрут доступен круглогодично, дорога перекрывается в редких случаях в связи с обильным снегопадом
- По желанию можно заехать на завтрак/обед в кафе с национальной кухней (оплачивается отдельно)
- Возможен выезд из Ессентуков (доплата 2000 руб.), Железноводска и Пятигорска (доплата 3000 руб.)
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Манана — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 62 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Позвольте представиться, меня зовут Манана. Я организатор и координатор экскурсионных путешествий по Северному Кавказу. Я и гиды нашей команды родились и выросли на Кавказе, мы с любовью относимся к нашему краю, с удовольствием исследуем интересные маршруты и факты о культурном и природном наследии, этнических традициях. На протяжении 3 лет с радостью делимся нашими знаниями, даря нашим гостям в путешествии лёгкость, безопасность, яркие впечатления и прекрасное настроение. Мы любим путешествовать сами и приглашаем вас на экскурсии с нами по самым красивым местам Северного Кавказа.
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