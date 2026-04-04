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Из Кисловодска - на гору Харбас: секретная смотровая площадка с видом на Эльбрус

Оценить красоту «седого великана Кавказа» с панорамного плато, о котором знают лишь немногие
Гору Харбас, пожалуй, можно назвать лучшей смотровой площадкой на Эльбрус в окрестностях КМВ.

Никогда не слышали про неё? Мы это исправим! Дорога будет комфортной и займёт всего 1,5 часа в одну сторону. По пути — причудливые скалы, альпийские луга и водопады. Есть различные варианты поездки: дневная, на рассвете или в закатный час.
5
19 отзывов
Из Кисловодска - на гору Харбас: секретная смотровая площадка с видом на Эльбрус
Из Кисловодска - на гору Харбас: секретная смотровая площадка с видом на Эльбрус
Из Кисловодска - на гору Харбас: секретная смотровая площадка с видом на Эльбрус

Описание экскурсии

Всего 1,5 часа езды от Кисловодска (никакого бездорожья!) — и вы в Кабардино-Балкарии, на горе Харбас, откуда открываются невероятные виды на плато Канжол и Бермамыт, а до Эльбруса, кажется, рукой подать. Среди этих великолепных пейзажей вы сможете встретить рассвет, неспешно попивая ароматный кофе, устроить пикник днём или полюбоваться закатом под чашечку чая из горных трав. По дороге — рассказы гида о Северном Кавказе и его традициях, а также ещё несколько живописных локаций:

  • Плато Шаджатмаз — известная смотровая площадка, откуда тоже виден Эльбрус. На плато есть скамейка, которая пользуется большой популярностью у путешественников. Ещё бы — там получаются невероятно живописные кадры!
  • Водопад Шаджатмаз — небольшой, но красивый. Его также называют Девичьи слезы. Почему? А об этом расскажет гид на локации.
  • Скалы Аватара — это народное название объясняется явным сходством с парящими скалами Пандоры из известного фильма. Отсюда всё Харбасское ущелье видно как на ладони. Остроконечные скалы, поросшие хвойными и лиственными деревьями, смотрятся очень эффектно.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на комфортных внедорожниках, подготовленных для поездок в горы: УАЗ Patriot, Mitsubishi Outlander
  • Предлагаются следующие варианты экскурсии: встреча рассвета (доплата 1000 ₽), дневное посещение или поездка на закате
  • Для выездов с детьми предоставляется детское автомобильное кресло или бустер
  • Маршрут доступен круглогодично, дорога перекрывается в редких случаях в связи с обильным снегопадом
  • По желанию можно заехать на завтрак/обед в кафе с национальной кухней (оплачивается отдельно)
  • Возможен выезд из Ессентуков (доплата 2000 ₽), Железноводска и Пятигорска (доплата 3000 ₽)
  • С вами буду я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1143 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Позвольте представиться, меня зовут Виктория. Я организатор и координатор экскурсионных путешествий по Северному Кавказу. Я и гиды нашей команды родились и выросли на Кавказе, мы с
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любовью относимся к нашему краю, с удовольствием исследуем интересные маршруты и факты о культурном и природном наследии, этнических традициях. На протяжении 3 лет с радостью делимся нашими знаниями, даря нашим гостям в путешествии лёгкость, безопасность, яркие впечатления и прекрасное настроение. Мы любим путешествовать сами и приглашаем вас на экскурсии с нами по самым красивым местам Северного Кавказа.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
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1
Анна
Остались в восторге от экскурсии! Нашим водителем и гидом был Анзор. Было очень интересно и комфортно, дорога легкая, никакого бездорожья. Анзор всё показывал, рассказывал много интересных фактов, отвечал на все
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вопросы, давал много времени на каждой локации, а на горе Харбас сварил нам кофе в турке, что придало моменту тепла и душевности! Помимо заложенных в маршрут мест успели посетить ферму альпак и экопарк «Долина нарзанов». Нам повезло с погодой — успели увидеть Эльбрус, а на обратном пути после небольшого дождя вышла радуга. Получили массу впечатлений и положительных эмоций!!!

Остались в восторге от экскурсии! Нашим водителем и гидом был Анзор. Было очень интересно и комфортно,
Остались в восторге от экскурсии! Нашим водителем и гидом был Анзор. Было очень интересно и комфортно,
Остались в восторге от экскурсии! Нашим водителем и гидом был Анзор. Было очень интересно и комфортно,
Остались в восторге от экскурсии! Нашим водителем и гидом был Анзор. Было очень интересно и комфортно,
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А
Неспешная, спокойная поездка с очень красивыми видами по дороге. Учитываются все пожелания путешественника. В местах остановок достаточно времени чтобы всё посмотреть и сфотографировать.
На Харбасе гид Анзор угостил свежесваренным кофе, было здОрово!
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Виолетта
Была на экскурсии 21.02 все очень понравилось, Анзор отличный гид и очень приятный человек! остались только приятные впечатления и куча красивых фотографий ☺️
Была на экскурсии 21.02 все очень понравилось, Анзор отличный гид и очень приятный человек! остались только
Была на экскурсии 21.02 все очень понравилось, Анзор отличный гид и очень приятный человек! остались только
Была на экскурсии 21.02 все очень понравилось, Анзор отличный гид и очень приятный человек! остались только
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О
Пожалуй, это была наша лучшая поездка за время отпуска в Кисловодске. Нашим гидом и водителем был Анзор, который с любовью рассказал про свой край. Виды, открывающиеся на всем протяжении дороги
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просто потрясающие. Теперь хочется возвращаться в эти места снова и снова. Благодаря Анзору посетили ещё и Долину нарзанов. От поездки остались в восторге и дети и взрослые. Впечатлений и замечательных фотографий море. Спасибо всем причастным за возможность такого увлекательного путешествия!

Виктория
Виктория
Ответ организатора:
Благодарим за такой душевный отзыв! Нам приятно знать, что мы работаем не зря.
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Е
Поездка навсегда останется в сердце! И как же в ней все зависит от людей!
Во-первых, огромное спасибо Виктории, что уже поздно вечером была на связи и позволила поездке состояться!
А наш герой
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- водитель и гид Александр! Расставались как с родным, со слезами на глазах! Интеллигенция жива! Бережно, деликатно и при этом высоко организованно и надежно он сопровождал нас всю поездку! Александр широко образован и имеет огромный жизненный опыт, много рассказывал о местах поездки и о крае в целом! Благодарим еще раз сердечно! ♥️ Эльбрус, конечно, величественно прекрасен! Погода благоволила весь день, небо было голубым и солнечным!

Поездка навсегда останется в сердце! И как же в ней все зависит от людей!
Поездка навсегда останется в сердце! И как же в ней все зависит от людей!
Поездка навсегда останется в сердце! И как же в ней все зависит от людей!
Поездка навсегда останется в сердце! И как же в ней все зависит от людей!
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О
Спонтанно решили ехать и не прогадали. Прекрасная организация, четко, вовремя, с заботой. Комфортный маршрут, виды потрясающие, без спешки можно было насладиться каждой локацией. Спасибо большое, увозим из Кисловодска самые теплые воспоминания!
Виктория
Виктория
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв 🤗!
Ваши тёплые слова вдохновляют нашу команду продолжать работать с полной отдачей🫶
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