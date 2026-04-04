Гору Харбас, пожалуй, можно назвать лучшей смотровой площадкой на Эльбрус в окрестностях КМВ.
Никогда не слышали про неё? Мы это исправим! Дорога будет комфортной и займёт всего 1,5 часа в одну сторону. По пути — причудливые скалы, альпийские луга и водопады. Есть различные варианты поездки: дневная, на рассвете или в закатный час.
Никогда не слышали про неё? Мы это исправим! Дорога будет комфортной и займёт всего 1,5 часа в одну сторону. По пути — причудливые скалы, альпийские луга и водопады. Есть различные варианты поездки: дневная, на рассвете или в закатный час.
Описание экскурсии
Всего 1,5 часа езды от Кисловодска (никакого бездорожья!) — и вы в Кабардино-Балкарии, на горе Харбас, откуда открываются невероятные виды на плато Канжол и Бермамыт, а до Эльбруса, кажется, рукой подать. Среди этих великолепных пейзажей вы сможете встретить рассвет, неспешно попивая ароматный кофе, устроить пикник днём или полюбоваться закатом под чашечку чая из горных трав. По дороге — рассказы гида о Северном Кавказе и его традициях, а также ещё несколько живописных локаций:
- Плато Шаджатмаз — известная смотровая площадка, откуда тоже виден Эльбрус. На плато есть скамейка, которая пользуется большой популярностью у путешественников. Ещё бы — там получаются невероятно живописные кадры!
- Водопад Шаджатмаз — небольшой, но красивый. Его также называют Девичьи слезы. Почему? А об этом расскажет гид на локации.
- Скалы Аватара — это народное название объясняется явным сходством с парящими скалами Пандоры из известного фильма. Отсюда всё Харбасское ущелье видно как на ладони. Остроконечные скалы, поросшие хвойными и лиственными деревьями, смотрятся очень эффектно.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на комфортных внедорожниках, подготовленных для поездок в горы: УАЗ Patriot, Mitsubishi Outlander
- Предлагаются следующие варианты экскурсии: встреча рассвета (доплата 1000 ₽), дневное посещение или поездка на закате
- Для выездов с детьми предоставляется детское автомобильное кресло или бустер
- Маршрут доступен круглогодично, дорога перекрывается в редких случаях в связи с обильным снегопадом
- По желанию можно заехать на завтрак/обед в кафе с национальной кухней (оплачивается отдельно)
- Возможен выезд из Ессентуков (доплата 2000 ₽), Железноводска и Пятигорска (доплата 3000 ₽)
- С вами буду я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1143 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Позвольте представиться, меня зовут Виктория. Я организатор и координатор экскурсионных путешествий по Северному Кавказу. Я и гиды нашей команды родились и выросли на Кавказе, мы с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Остались в восторге от экскурсии! Нашим водителем и гидом был Анзор. Было очень интересно и комфортно, дорога легкая, никакого бездорожья. Анзор всё показывал, рассказывал много интересных фактов, отвечал на все
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А
Неспешная, спокойная поездка с очень красивыми видами по дороге. Учитываются все пожелания путешественника. В местах остановок достаточно времени чтобы всё посмотреть и сфотографировать.
На Харбасе гид Анзор угостил свежесваренным кофе, было здОрово!
На Харбасе гид Анзор угостил свежесваренным кофе, было здОрово!
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Была на экскурсии 21.02 все очень понравилось, Анзор отличный гид и очень приятный человек! остались только приятные впечатления и куча красивых фотографий ☺️
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О
Пожалуй, это была наша лучшая поездка за время отпуска в Кисловодске. Нашим гидом и водителем был Анзор, который с любовью рассказал про свой край. Виды, открывающиеся на всем протяжении дороги
Виктория
Ответ организатора:
Благодарим за такой душевный отзыв! Нам приятно знать, что мы работаем не зря.
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Е
Поездка навсегда останется в сердце! И как же в ней все зависит от людей!
Во-первых, огромное спасибо Виктории, что уже поздно вечером была на связи и позволила поездке состояться!
А наш герой
Во-первых, огромное спасибо Виктории, что уже поздно вечером была на связи и позволила поездке состояться!
А наш герой
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О
Спонтанно решили ехать и не прогадали. Прекрасная организация, четко, вовремя, с заботой. Комфортный маршрут, виды потрясающие, без спешки можно было насладиться каждой локацией. Спасибо большое, увозим из Кисловодска самые теплые воспоминания!
Виктория
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв 🤗!
Ваши тёплые слова вдохновляют нашу команду продолжать работать с полной отдачей🫶
Ваши тёплые слова вдохновляют нашу команду продолжать работать с полной отдачей🫶
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