читать дальше уменьшить - водитель и гид Александр! Расставались как с родным, со слезами на глазах! Интеллигенция жива! Бережно, деликатно и при этом высоко организованно и надежно он сопровождал нас всю поездку! Александр широко образован и имеет огромный жизненный опыт, много рассказывал о местах поездки и о крае в целом! Благодарим еще раз сердечно! ♥️ Эльбрус, конечно, величественно прекрасен! Погода благоволила весь день, небо было голубым и солнечным!

Поездка навсегда останется в сердце! И как же в ней все зависит от людей!Во-первых, огромное спасибо Виктории, что уже поздно вечером была на связи и позволила поездке состояться!А наш герой