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Джиппинг в Архыз на Дукинские озера

Юрий А.
Юрий А. – Гид из Кисловодска
Не упустите возможность отправиться в поход на Дукинские озёра.

Оставим машину, возьмём легкие рюкзаки и выйдем на маршрут по живописнейшим местам.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 10 500 ₽ за экскурсию

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Джиппинг в Архыз на Дукинские озера
Джиппинг в Архыз на Дукинские озера

Что вы увидите

  • Перевал Гумбаши
  • Сентинский храм
  • Озеро Кара-Кель
Кристально чистая ледниковая вода озёрМы проедем поселок Архыз, зарегистрируемся у пограничников, далее от погранзаставы около 5 км по горной дороге. Оставляем машину и выходим на маршрут. Вначале тропа идёт среди буйной растительности.
Начинается набор высоты, идти станет тяжелее. Но спасает наличие вкуснейшей Архызской воды. Мы идём вдоль реки Дуки. Тут и там растут кусты чемирицы, это ядовитое, древнее растение. Вдоль реки в большом количестве растут рододендроны. Рододендрон близкий родственник азалии. Последний участок пути к озерам, проходит по поросшим лишайниками камнях.
И вот появляется первое озеро, кто-то идёт купаться, а кто-то достает фотоаппараты. Озеро прекрасно, мы спустимся к нему и попьём чистейшую ледниковую воду. По берегам озера растет белый рододендрон. Но наш путь ещё не закончен.
Выше на 150 метров располагается ещё одно озеро. На высоте 2500 м. совершенно нормально сосуществуют снег и цветы. Вот и второе — Дукинское озеро! Спускаемся к самой воде, на противоположном берегу вы увидите странную маску из снега. Камни в отражении, сливаются в единую картину.
Экскурсия в Арзыз, на Дукинские озёра вам запомнится на долго!
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • питание
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Джиппинг в Архыз на Дукинские озера
Джиппинг в Архыз на Дукинские озера
Джиппинг в Архыз на Дукинские озера
Джиппинг в Архыз на Дукинские озера
Джиппинг в Архыз на Дукинские озера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юрий А.
Юрий А.
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Юрий А. проводит ещё 3 экскурсии

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