Кристально чистая ледниковая вода озёрМы проедем поселок Архыз, зарегистрируемся у пограничников, далее от погранзаставы около 5 км по горной дороге. Оставляем машину и выходим на маршрут. Вначале тропа идёт среди буйной растительности.

Начинается набор высоты, идти станет тяжелее. Но спасает наличие вкуснейшей Архызской воды. Мы идём вдоль реки Дуки. Тут и там растут кусты чемирицы, это ядовитое, древнее растение. Вдоль реки в большом количестве растут рододендроны. Рододендрон близкий родственник азалии. Последний участок пути к озерам, проходит по поросшим лишайниками камнях.

И вот появляется первое озеро, кто-то идёт купаться, а кто-то достает фотоаппараты. Озеро прекрасно, мы спустимся к нему и попьём чистейшую ледниковую воду. По берегам озера растет белый рододендрон. Но наш путь ещё не закончен.

Выше на 150 метров располагается ещё одно озеро. На высоте 2500 м. совершенно нормально сосуществуют снег и цветы. Вот и второе — Дукинское озеро! Спускаемся к самой воде, на противоположном берегу вы увидите странную маску из снега. Камни в отражении, сливаются в единую картину.

Экскурсия в Арзыз, на Дукинские озёра вам запомнится на долго!